Cómo prevenir y aliviar el “cerebro congelado” tras consumir helado o bebidas frías

El brain freeze es un dolor de cabeza breve e intenso causado por la exposición del paladar a bebidas o alimentos muy fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vaso de bebida helada o una cucharada de helado pueden provocar una reacción inesperada: el llamado brain freeze, o “cerebro congelado”. Este fenómeno, familiar para quienes disfrutan de alimentos o bebidas muy frías, ha sido objeto de curiosidad tanto entre el público como en la comunidad científica.

El término se refiere a la sensación súbita e intensa de dolor en la frente que aparece segundos después de ingerir algo muy frío. El brain freeze ocurre cuando el frío entra en contacto directo con el paladar, desencadenando una respuesta rápida en los nervios que inervan esa zona. El dolor, aunque breve, puede ser intenso y suele desaparecer en menos de un minuto.

Según la revista de divulgación científica Popular Science, este tipo de dolor de cabeza se conoce también como dolor de cabeza inducido por frío y es una reacción que apunta a proteger el cerebro de posibles cambios bruscos de temperatura.

El consumo de bebidas heladas provoca constricción y dilatación en los vasos sanguíneos cerebrales, desencadenando el brain freeze. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación Cerebral Vascular Blood Flow Changes During ‘Brain Freeze’ abordó este fenómeno al observar cómo el consumo de bebidas heladas provoca una serie de cambios en los vasos sanguíneos cerebrales, lo que puede explicar la aparición súbita del dolor. El estudio permitió comprender que esto no está asociado a un daño permanente, sino que es una respuesta pasajera del organismo ante un estímulo frío intenso.

El mecanismo detrás del brain freeze

El proceso inicia con la abrupta disminución de temperatura en el paladar, lo que hace que los vasos sanguíneos en esa zona primero se contraigan y luego se expandan. Este reflejo es la manera en que el organismo intenta mantener la temperatura cerebral cercana a los 37 °C (98,6 °F). Al encogerse los vasos sanguíneos por el frío y expandirse para aumentar el flujo, los nervios sensoriales ubicados alrededor de estos vasos detectan ese cambio repentino.

La señal de dolor se transmite por estos nervios hacia el cerebro, generando la sensación de brain freeze. El doctor Kristofer Rau, de la Escuela de Medicina Virginia Tech Carilion School of Medicine, Estados Unidos, explica que este proceso es una respuesta automática del cuerpo que busca proteger al cerebro de cambios térmicos extremos.

El dolor del brain freeze es temporal, dura generalmente menos de un minuto y no produce ningún daño permanente en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este se produce cuando el frío repentino en el techo de la boca provoca una rápida constricción y dilatación de los vasos sanguíneos, lo que activa los nervios sensoriales y desencadena una sensación de dolor en la cabeza. Esta reacción es breve y desaparece rápidamente al estabilizarse la temperatura local.

Cómo viaja el dolor en el cerebro

Aunque el frío actúa sobre el paladar, el dolor se siente en la frente o la parte superior del rostro. Esto sucede porque la señal del dolor viaja a través del nervio trigémino, que se ramifica en distintas zonas de la cabeza y el rostro. Uno de sus principales ramales llega directamente a la frente.

El fenómeno conocido como dolor referido explica por qué la molestia no se localiza exactamente donde se genera el frío. El cerebro, al recibir la señal, no siempre identifica con precisión el origen del dolor, por lo que lo ubica en una zona cercana pero distinta, como la frente. Esta confusión en la localización del dolor es común en otras condiciones neurológicas.

Vínculo entre brain freeze y migrañas

La mejor prevención del brain freeze consiste en ingerir bebidas y alimentos fríos lentamente, permitiendo que la boca los adapte antes de llegar al paladar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio trigémino, encargado de transmitir la sensación del brain freeze, también se encuentra implicado en las migrañas. Por esto, la experiencia se puede recordar como una migraña breve, de unos 30 segundos de duración. Además, las personas propensas a sufrir migrañas tienden a experimentarlo con mayor frecuencia o intensidad, debido a una mayor sensibilidad de este nervio.

De acuerdo con neurólogos consultados por Popular Science, incluso existen casos en los que inducir un brain freeze de manera intencional podría ayudar a interrumpir el desarrollo de una migraña, aunque esta estrategia no es universalmente efectiva ni recomendada como tratamiento principal.

Cómo prevenir y aliviar el brain freeze

Aunque la sensación es pasajera, no causa ningún daño permanente y desaparece en menos de un minuto; para prevenirlo, se recomienda ingerir bebidas y comidas frías lentamente y en pequeñas cantidades, permitiendo que la boca caliente gradualmente los alimentos antes de que lleguen al paladar.

Si el brain freeze ya ha comenzado, la recomendación de los especialistas, como el doctor Rau, es calentar el techo de la boca. Esto puede hacerse bebiendo un líquido tibio o presionando la lengua contra el paladar hasta que el dolor desaparezca. Así, se interrumpe el estímulo frío que desencadenó la reacción.