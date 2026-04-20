Salud

Cómo la inteligencia artificial y los nuevos materiales pueden transformar la salud dental

La incorporación de avances tecnológicos permite diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, al tiempo que refuerza la educación para reducir la incidencia de enfermedades orales en todo el mundo

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Un niño con una camiseta azul se cepilla los dientes en un baño, mirándose al espejo. Su reflejo muestra una sonrisa y espuma dental
El Reino Unido implementa campañas de prevención y elimina impuestos a productos de cuidado bucal infantil para mejorar la salud oral pública, según Dental Tribune - (Freepik)

El aumento de consultas por dolor dental en servicios médicos y medios internacionales refleja una tendencia preocupante en la salud pública global, según informes de la Organización Mundial de la Salud citados por CNN en Español y Dental Tribune.

De acuerdo con la OMS, las enfermedades orales afectan a cerca de 3.700 millones de personas en el mundo. El dolor dental figura como un síntoma frecuente y puede derivar en complicaciones médicas si no se trata de forma adecuada. Las caries no atendidas en dientes permanentes constituyen la condición de salud más común a nivel mundial.

CNN en Español destaca la importancia de identificar tempranamente los síntomas de dolor dental y acceder a atención profesional oportuna. El canal señala que los factores de riesgo principales incluyen el consumo de azúcares, tabaco, alcohol y una higiene oral deficiente. Además, el acceso limitado a servicios odontológicos y los altos costos dificultan la prevención y el tratamiento, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

La situación en diferentes regiones revela características específicas, siendo que en algunas de estas las necesidades de atención aumentaron. Especialistas consultados atribuyen este fenómeno a la escasez de odontopediatras en zonas rurales y a la caída en la calidad de la higiene oral tras la pandemia de covid-19. Advierten también que los cambios en la política federal, como recortes a Medicaid, podrían reducir aún más la cobertura dental para familias de bajos ingresos.

Prevalencia mundial y factores de riesgo

En Europa, la publicación científica Dental Tribune reportó la expansión de servicios de salud dental en el Reino Unido a través del National Health Service (NHS), con iniciativas para eliminar impuestos a productos de cuidado bucal infantil y el desarrollo de campañas orientadas a mejorar la prevención. El medio subraya que el número de extracciones dentales en menores ha aumentado y persisten desafíos en la atención odontológica pública.

La OMS impulsa estrategias globales para que los países integren la salud oral en sus sistemas sanitarios y promuevan la prevención desde edades tempranas. El organismo internacional afirma que el acceso universal a la atención bucodental es esencial para la salud y el bienestar general.

Nuevas políticas y respuesta internacional

Bruxismo, rechinar de dientes, salud bucal, tensión mandibular, desgaste dental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor dental se destaca como uno de los principales síntomas y puede causar graves complicaciones médicas si no recibe tratamiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos medios especializados en salud han reportado iniciativas recientes enfocadas en mejorar la atención odontológica a nivel global. Entre las estrategias más destacadas se encuentra la incorporación de materiales restaurativos de última generación, que prometen una mayor durabilidad y una mejor adaptación al tejido dental. Al mismo tiempo, el uso creciente de inteligencia artificial permite optimizar tanto el diagnóstico temprano de patologías como la gestión clínica, facilitando tratamientos personalizados y un monitoreo más preciso de la evolución de cada paciente.

Estas innovaciones tienen como objetivo no solo tratar el dolor dental, sino también anticipar y prevenir complicaciones que puedan afectar la salud bucal a largo plazo. En los últimos años, organismos internacionales y autoridades sanitarias han actualizado sus políticas para fomentar la investigación y la adopción de nuevas tecnologías en odontología, acompañadas de campañas educativas dirigidas a profesionales y pacientes.

Innovación y prevención en salud dental

Las principales asociaciones odontológicas internacionales subrayan que la prevención sigue siendo el pilar fundamental para reducir la incidencia de dolor dental y enfermedades asociadas. En este sentido, se promueve la educación continua tanto en la población general como en los equipos de salud, con énfasis en hábitos de higiene oral, controles periódicos y la importancia del acceso temprano al tratamiento.

Además, se han implementado programas de extensión destinados a mejorar la cobertura odontológica en zonas vulnerables, priorizando la detección precoz y la intervención oportuna.

El consenso entre especialistas apunta a que la combinación de nuevas tecnologías, materiales innovadores y un enfoque preventivo puede revertir la tendencia al aumento de casos de dolor dental, mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

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