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Adam Bareiro reveló cómo el plantel de Boca juega al “truco sin cartas”: el video de su triunfo ante Nico Occhiato

Tras la victoria en el Superclásico contra River Plate, el delantero paraguayo explicó cómo pasan el tiempo en el vestuario del Xeneize

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Tras la victoria en el Superclásico, el delantero de Boca visitó el programa de streaming Luzu

Adam Bareiro vivió una jornada especial en el Estadio Monumental en la victoria de Boca Juniors por 1-0 en el Superclásico. El delantero paraguayo se enfrentó a River Plate, donde tuvo un breve paso en 2024, y fue uno de los grandes apuntados por parte de los hinchas locales. Luego de su participación como titular, el atacante de 29 años se presentó en un programa de streaming y reveló una forma inédita que tienen en el vestuario del Xeneize para jugar al truco.

“Yo voy y les enseño a jugar al truco sin cartas”, comentó Bareiro en Luzu TV. “¿No lo hicieron nunca acá? Hay un truco sin cartas a seis puntos. Yo te explico las reglas. Son seis puntos, si te pasás, perdés. Tenés que hacer seis clavados. No vale la falta envido, no vale la jardinera y no podés irte al mazo. Tenés que jugar sí o sí”, agregó.

Cuando le preguntaron “¿Cómo sabes qué te toca?”, el delantero paraguayo explicó cómo juegan en el vestuario de Boca: “El que juega primero la carta, es el que tiene. Si yo digo que tengo el uno de espada, él no lo puede tener. Si yo canto 33 de puntos, obviamente tengo que tener el siete con el seis”.

Después de su explicación, Bareiro se enfrentó con el conductor Nicolás Occhiato. En el ida y vuelta, el delantero paraguayo sacó a relucir su experiencia: “Envido. No me importa qué tiraste. Yo te canté envido. Tenés que cantar. Son buenas. 2-0. Es a seis, no te podés pasar”.

“El ancho de espada. A pero tengo que tener... qué boludo”, respondió el conductor, mientras que Adam soltó “Yo te juego el seis de espada”. Occhiato, agregó: “Me cagó. Hice primera... Jugué el siete de oro”. Bareiro tomó el control de la situación y explicó: “Te canto truco. Te juego el siete de espada y el uno de basto. Estamos 2-2. Me toca a mí”.

Le cantó envido y afirmó tener 33. “Me ganaste de mano”, respondió el conductor. “Listo, te jugué el siete de espada”, soltó Bareiro, mientras que su rival aseguró tener el siete de oro. Después de que el paraguayo cantara truco, se impuso en el truco sin cartas: “Te gané. Te tiro el uno de espada. Ya está, se acabó el juego. Te muestro el seis de espada también ahí”. Al ganar el truco y el envido, lo venció al quedar 6-2.

River vs Boca
Adam Bareiro fue titular en su primer Superclásico con la camiseta de Boca (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Respecto al desarrollo del Superclásico, Adam Bareiro vivió una jornada especial en el Monumental. El paraguayo se mostró activo en la ofensiva del equipo de Claudio Úbeda: protagonizó diversos cruces con sus excompañeros y recibió una tarjeta amarilla a los 12 minutos tras una infracción defensiva a Marcos Acuña. En varias jugadas divididas, la afición de River respondió con silbidos ante la intensidad que mostró.

No obstante, una de las imágenes más destacadas fue en el festejo del gol. Bareiro emuló la celebración del “Topo Gigio” junto al banderín del córner, un gesto que pasó inadvertido durante la transmisión inicial debido a que la atención se centró en Leandro Paredes, autor del único gol y ejecutor primero de la emblemática seña asociada a Juan Román Riquelme, actual presidente del club. Antes de meterse al tumulto que rodeó al autor del tanto, el paraguayo se quedó en el margen por un momento y realizó el gesto de cara a la gente de River.

El paso de Bareiro por River en la temporada 2024-2025 fue breve y carente de logros relevantes: disputó 16 partidos y solo en cinco oportunidades fue titular, sin convertir goles. En contraste, su incorporación a Boca marcó un inicio productivo: suma cinco tantos en once actuaciones oficiales en lo que va del año.

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