Ciencia

Aves migratorias en peligro: la primavera ya no es igual para estos pájaros de colores

Científicos alertan sobre los riesgos para las “reinitas”, una especie que viaja miles de kilómetros y transforma los bosques de Norteamérica cada año. Cómo los cambios de clima afectan sus alimentos y la supervivencia de sus crías

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reinitas alidoradas (Vermivora chrysoptera)
Las reinitas embellecen los bosques de Norteamérica cada primavera, atrayendo a miles de observadores de aves aficionados y científicos (Wikipedia)

Miles de observadores de aves esperan cada primavera la llegada de las reinitas a Norteamérica, un fenómeno que transforma bosques y jardines con sus colores y cantos. Estas aves, conocidas por su pequeño tamaño y plumaje llamativo, representan uno de los grupos más variados del continente: existen más de 50 especies de reinitas distribuidas en Estados Unidos y Canadá, cada una con patrones migratorios y aspectos físicos propios, según relata la revista National Geographic.

La diversidad de estos pájaros se manifiesta tanto en sus colores —azules, amarillos, negros y verdes intensos— como en su comportamiento inquieto y su habilidad para recorrer largas distancias. Cada especie presenta una combinación única de cantos y movimientos, facilitando su identificación en el terreno.

Migración y rutas

El viaje migratorio de las reinitas es uno de los más notables entre las aves de Norteamérica. Cada año, millones de estos pequeños pájaros emprenden un recorrido desde las zonas tropicales de Centroamérica y Sudamérica hasta las regiones de reproducción en Estados Unidos y Canadá. El trayecto abarca miles de kilómetros, superando obstáculos como el Golfo de México, donde algunas especies vuelan sin detenerse durante la noche y el día.

reinitas de Kentucky (Geothlypis formosa)
Más de cincuenta especies de reinitas migran entre Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, recorriendo miles de kilómetros cada año (Wikipedia)

Las reinitas dependen de hábitats específicos para descansar y alimentarse durante el viaje. La migración se realiza en oleadas, con especies que llegan en distintos momentos según su ciclo biológico, y la primavera se convierte en un periodo clave para su observación y seguimiento.

Las reinitas migran principalmente durante la noche, lo que les permite evitar depredadores y aprovechar condiciones atmosféricas más favorables. Su capacidad para orientarse mediante señales astronómicas y magnéticas ha sido objeto de numerosas investigaciones, que han puesto en evidencia la complejidad de sus estrategias migratorias, según muestran datos de ornitólogos de distintas universidades de la región.

Cambio climático y sincronía

Los científicos han detectado que el cambio climático está alterando la sincronización entre la llegada de las reinitas a sus zonas de reproducción y la disponibilidad de insectos, su principal alimento.

El aumento de las temperaturas provoca que los insectos emerjan antes, mientras que las aves migratorias no siempre logran ajustar sus tiempos de llegada con la suficiente rapidez. Este desfase puede tener consecuencias directas sobre la supervivencia de los polluelos, que dependen de una abundancia de insectos en los primeros días tras la eclosión.

Imagen preocupante del calentamiento global: el planeta tierra sufre las consecuencias con altas temperaturas y deshielo. Una llamada de atención sobre la necesidad de acciones inmediatas para preservar nuestro medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio climático altera la sincronización entre la llegada de las reinitas a zonas de reproducción y la aparición de insectos, clave para su alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ornitóloga de la Universidad de Canisius, Sara R. Morris, ha estudiado estos procesos utilizando datos de largo plazo y señala que algunas especies muestran cierta capacidad de adaptación, mientras que otras no logran sincronizarse con los cambios ambientales. En las últimas décadas, las observaciones han registrado variaciones en la fecha de llegada de algunas especies de reinitas.

No todas responden del mismo modo: mientras algunas adelantan su migración, otras mantienen sus horarios tradicionales, lo que incrementa los riesgos para su reproducción y supervivencia. El desajuste entre la llegada de las aves y la aparición de los insectos genera preocupación entre los investigadores del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues puede afectar la reproducción y la supervivencia de varias especies, especialmente aquellas que no logran ajustar sus tiempos migratorios a los nuevos patrones climáticos.

Alteraciones ecológicas y competencia

El desplazamiento de las fechas migratorias y la alteración de los rangos geográficos de las reinitas pueden modificar las relaciones entre especies, tanto en competencia como en depredación. A medida que algunas especies adelantan su llegada o expanden sus áreas de distribución, se generan nuevas interacciones en los ecosistemas de reproducción.

Las reinitas caridoradas son una de las especies afectadas por esta problemática social.
Las alteraciones migratorias y los cambios en los patrones climáticos generan competencia por recursos y favorecen nuevas interacciones entre especies de reinitas (Foto: Wikimedia)

La aparición simultánea de especies que antes se encontraban separadas temporal o geográficamente puede intensificar la competencia por recursos como alimento y territorio. Esta situación también puede favorecer la hibridación entre especies afines, lo que podría modificar la diversidad genética del grupo a largo plazo.

Las alteraciones en la sincronía entre aves y su entorno afectan no solo a las reinitas, sino también a otras especies migratorias y a los propios insectos de los que dependen. La dinámica de los ecosistemas enfrenta así desafíos crecientes vinculados al ritmo del cambio climático.

Adaptaciones y especies vulnerables

No todas las especies de reinitas tienen la misma capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Algunas muestran flexibilidad en sus patrones migratorios y en la elección de hábitats, lo que les permite responder mejor a las variaciones ambientales. Otras, en cambio, presentan rutas migratorias más rígidas y una alta dependencia de determinados recursos, situándolas en una posición vulnerable ante los cambios rápidos del clima.

La vulnerabilidad de las reinitas ante el cambio climático depende de su flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones ecológicas y rutas migratorias (IAN DAVIES/LAB OF ORNITHOLOGY)
La vulnerabilidad de las reinitas ante el cambio climático depende de su flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones ecológicas y rutas migratorias (IAN DAVIES/LAB OF ORNITHOLOGY)

La variabilidad en la respuesta de las especies puede influir en la composición futura de las comunidades de aves migratorias en Norteamérica. Aquellas con menor capacidad de adaptación podrían experimentar descensos poblacionales, mientras que las más plásticas podrían expandirse hacia nuevas áreas.

Consejos para la observación

La observación de reinitas durante la migración primaveral se ha convertido en una actividad popular entre naturalistas y aficionados. Los expertos de la Audubon Society recomiendan buscar estos pájaros en parques, reservas y zonas boscosas durante las primeras horas de la mañana, cuando son más activos y fáciles de localizar.

El uso de binoculares y guías de campo facilita la identificación de las distintas especies, considerando las diferencias sutiles en plumaje y canto. Algunas plataformas en línea permiten seguir los informes de avistamientos en tiempo real, ayudando a planificar las salidas de observación en función de los movimientos migratorios documentados por la comunidad.

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