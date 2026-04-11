Salud

El aumento de la demanda provoca escasez de parches de estrógeno

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VIERNES, 10 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La creciente demanda de parches de estrógeno para aliviar los síntomas de la menopausia ha provocado escasez, dejando a las mujeres buscando en varias farmacias o cambiando de medicación.

Los expertos afirman que la escasez podría durar hasta tres años.

Más de un millón de mujeres en EE. UU. entran en la menopausia cada año, y muchas buscan ayuda para síntomas como sofocos, cambios de humor y problemas de sueño.

Además, el interés por la terapia de reemplazo hormonal (THS) ha crecido en los últimos años, especialmente desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) actualizó su mensaje el año pasado.

En noviembre, la FDA eliminó una advertencia de seguridad de caja negra de larga data sobre estas terapias, según informó Reuters .

A finales de febrero, el uso de parches de estrógeno aumentó un 26%, según datos de Truveta, una empresa de análisis de salud.

Desde 2023, el uso de parches de estrógeno ha aumentado un 184%, mientras que el uso de cremas vaginales ha aumentado un 122%.

Pero la oferta no está a la altura de la creciente demanda.

"Cuando la FDA retiró la advertencia de seguridad en noviembre, se generó una demanda sin precedentes que actualmente no puede satisfacerse completamente", dijo a Reuters un portavoz de Sandoz, un fabricante suizo de medicamentos genéricos.

Un portavoz de CVS Health dijo a Reuters que los fabricantes no han podido suministrar suficiente producto en las últimas semanas.

Algunos pacientes dicen que les preocupa quedarse sin medicación.

"Me pongo nerviosa si no consigo que me re-surtan la receta, si vuelven los efectos secundarios o los síntomas de la perimenopausia", dijo Amy Satterlund, una paciente de 50 años que lleva usando el parche durante unos 18 meses y ahora le cuesta encontrarlo.

Los médicos advirtieron que dejar el tratamiento de forma abrupta puede provocar la reaparición de los síntomas, mientras que cambiar de producto puede provocar nuevos efectos secundarios por completo.

Los expertos señalaron varios desafíos de producción.

Los parches de estrógeno son medicamentos genéricos, lo que significa que tienen márgenes de beneficio más bajos. Para los fabricantes de medicamentos, eso significa que hay menos incentivos para hacer las inversiones necesarias para producirlos, explicó Reuters .

"Durante 20 años, menos del 5% de las mujeres recurrieron a terapia hormonal. Ahora esos números están creciendo... y aumentar la producción de medicamentos no es tan fácil como podría parecer", dijo la Dra. Gillian Goddard, profesora adjunta adjunta en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, a Reuters.

Además, construir nuevas instalaciones puede llevar años.

Por tanto, los expertos dicen que las mujeres deben estar preparadas para que persistan las escaseces.

"La gente ha esperado mucho tiempo para tomar una decisión ... sobre si quieren usar hormonas", dijo la Dra. Mary Rosser, ginecóloga y obstetra y directora de Salud Integrada de la Mujer en la Universidad de Columbia. "Luego toman la decisión y no pueden conseguirlos."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre parches de estrógeno.

FUENTE: Reuters, 9 de abril de 2026

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