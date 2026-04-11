Salud

5 señales de problemas pancreáticos que pueden alertar a tiempo sobre enfermedades graves

Especialistas destacan la necesidad de prestar atención a manifestaciones sutiles para detectar a tiempo afecciones complejas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección temprana de trastornos pancreáticos depende de la atención a síntomas sutiles como dolor abdominal y cambios en las heces (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su relevancia, muchas personas desconocen la función del páncreas y la importancia de su buen estado para la salud general. El páncreas, órgano esencial en la digestión y el metabolismo, suele pasar inadvertido hasta que presenta anomalías cuyos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades.

Médicos consultados por Prevention advierten que, ante la presencia de manifestaciones persistentes relacionadas con la función pancreática, es fundamental acudir a una consulta médica. Según la Clínica Mayo, la aparición y persistencia de ciertos síntomas puede estar asociada a afecciones graves como el cáncer de páncreas o la pancreatitis.

El páncreas produce enzimas digestivas y hormonas que regulan el azúcar en sangre, pero sus trastornos suelen manifestarse con señales poco específicas. El Dr. Andrew Hendifar, director médico de cáncer de páncreas en el Centro Oncológico Integral Samuel Oschin de Los Ángeles, explicó a Prevention que la dificultad para detectar estos problemas en fases tempranas es una de las principales causas de las bajas tasas de supervivencia del cáncer pancreático.

La ubicación del órgano en la parte posterior del abdomen complica el diagnóstico precoz, un reto que también afecta a enfermedades no oncológicas, según el Dr. Ted Epperly, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. De acuerdo con la Fundación de Cáncer de Páncreas de Estados Unidos, solo un 10% de los casos se identifica en etapas iniciales.

Principales síntomas de alerta por trastornos pancreáticos

Algunas afecciones pancreáticas provocan síntomas poco evidentes o similares a otras enfermedades. Detectarlos es clave para un diagnóstico precoz. Estos son los principales signos de alerta según expertos y entidades médicas:

1. Dolor de espalda y abdominal

El dolor abdominal que se extiende hacia la parte media o baja de la espalda es común tanto en el cáncer de páncreas como en la pancreatitis aguda.

Hombre joven con expresión de dolor sosteniéndose la parte baja de la espalda en una sala.
El dolor abdominal persistente que se irradia a la espalda puede indicar enfermedades del páncreas como cáncer o pancreatitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Ted Epperly, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, detalló a Prevention que este síntoma es relevante si el dolor comienza en la parte media del cuerpo, se irradia a la espalda, permanece varias semanas y no responde a tratamientos habituales. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda evaluar este dolor si persiste sin causa aparente.

2. Heces pálidas o flotantes

Las heces de color claro y flotantes pueden indicar una mala absorción de nutrientes debida a una disfunción pancreática. El Dr. Andrew Hendifar, del Centro Oncológico Integral Samuel Oschin de Los Ángeles, señaló que estos cambios ocurren porque las enzimas pancreáticas no logran descomponer adecuadamente las grasas, generando acumulación de grasa en las heces.

Si este signo es persistente, se recomienda consultar al médico, ya que puede asociarse también a dificultades en la absorción de vitaminas liposolubles como la A, E y K. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), estos síntomas pueden ser las primeras señales de insuficiencia pancreática.

3. Diabetes de aparición repentina o descontrolada

Una diabetes tipo 2 que aparece inesperadamente, sobre todo en personas con peso adecuado y hábitos saludables, puede estar vinculada a alteraciones en la función pancreática. El Dr. Hendifar explicó en Prevention que el páncreas regula el azúcar mediante la insulina y el glucagón, por lo que trastornos en estas hormonas pueden originar diabetes.

diabetes, glucosa, diabetes tipo 2, azúcar en sangre-VisualesIA
Un diagnóstico inesperado de diabetes tipo 2 puede estar asociado a la disfunción de las hormonas pancreáticas insulina y glucagón (Imagen ilustrativa infobae)

Un deterioro brusco del control glucémico en personas ya diagnosticadas también requiere evaluación. Según la Asociación Americana de Diabetes, entre un 25% y un 50% de los pacientes con cáncer de páncreas desarrollan diabetes antes del diagnóstico.

4. Náuseas tras ingerir alimentos grasos

Las náuseas después de consumir alimentos ricos en grasas, como hamburguesas, aguacates, frutos secos o pizza, constituyen otra señal. Según el Dr. Hendifar, este síntoma es frecuente cuando el páncreas no puede digerir la grasa de manera efectiva.

El Dr. Epperly añadió a Prevention que los vómitos y las náuseas súbitas son más comunes en la pancreatitis que en tumores pancreáticos. La Clínica Cleveland indica que estos síntomas pueden acompañar la insuficiencia pancreática exocrina.

5. Pérdida de peso inexplicable

Una pérdida de peso significativa sin causa identificable —superior al 10% del peso corporal en un año, según un estudio en Clinical and Translational Gastroenterology citado por Prevention— puede estar relacionada con enfermedades del páncreas.

Piernas y pies descalzos de una joven sobre una balanza blanca. El suelo es de baldosas y hay una alfombra gris clara al fondo de un baño sencillo.
La pérdida de peso involuntaria superior al 10% en un año es uno de los principales signos de alarma de enfermedades del páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Hendifar señaló que estos trastornos alteran la digestión y el aprovechamiento de nutrientes, por lo que si la pérdida de peso se suma a otros síntomas, es fundamental consultar al médico. La Fundación Pancreatic Cancer Action Network subraya que la pérdida de peso involuntaria es uno de los signos de alarma principales.

Cualquiera sea el origen de estos síntomas, los expertos consultados —de acuerdo con Prevention y entidades médicas como la Clínica Mayo y el NIDDK— coinciden en que la evaluación clínica oportuna es la mejor herramienta para preservar la salud pancreática y reducir el riesgo de complicaciones graves.

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