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Las pruebas de Alzheimer pueden enmascarar los riesgos en las mujeres

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JUEVES, 9 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las herramientas que utilizan los médicos para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer podrían pasar por alto los cambios evidentes en las mujeres, según muestran nuevas investigaciones.

Las mujeres representan casi dos tercios de los casos de Alzheimer en Estados Unidos.

Pero las herramientas estándar de cribado se basan en un enfoque único que no tiene en cuenta cuán diferentes envejecen los cerebros masculinos y femeninos, según un estudio de la Universidad Estatal de Georgia.

El estudio, publicado el 3 de abril en Brain Communications, se centró en una prueba comúnmente utilizada para detectar deterioro cognitivo leve, también conocido como DCL. El DCL es el punto intermedio crítico entre el envejecimiento normal y el Alzheimer en toda regla.

¿El problema? Una mujer podría sacar nota en el Mini-Examen del Estado Mental de 30 puntos incluso cuando su cerebro está físicamente luchando.

Para el estudio, los investigadores analizaron las resonancias magnéticas cerebrales de 332 personas en diversas fases de la enfermedad. Estudiaron el volumen de materia gris, el tejido cerebral que ayuda a apoyar el pensamiento, el movimiento y la memoria.

Descubrieron que el cerebro de las mujeres parece compensar el daño temprano confiando en una gama más amplia de regiones cerebrales para mantener su rendimiento. Esto puede ocultar la enfermedad de las herramientas estándar de cribado.

"Una mujer que obtiene una buena puntuación en el MMSE en la etapa de MCI puede seguir mostrando cambios cerebrales subyacentes que no se reflejan completamente solo con esa puntuación", dijo el autor senior Mukesh Dhamala, profesor de neurociencia, en un comunicado de prensa.

Él y sus colegas descubrieron que los cerebros sanos tenían volúmenes comparables de materia gris en hombres y mujeres. Pero una vez detectado un leve deterioro cognitivo, surgieron diferencias.

En los hombres, la reducción cerebral (atrofia) tendía a producirse más temprano en la transición de un envejecimiento saludable a una discapacidad leve. Sin embargo, una vez que las mujeres alcanzaron la fase de deterioro leve, sus cerebros mostraron un deterioro más pronunciado y generalizado.

Esto significa que, para cuando las notas de una mujer comienzan a bajar, el daño físico cerebral puede estar bastante avanzado. Este efecto de enmascaramiento podría retrasar la atención.

Los investigadores creen que sus hallazgos sentan las bases para una medicina más personalizada.

En lugar de dar a todos la misma prueba con la misma puntuación aprobada, los médicos podrían ajustar sus interpretaciones en función de si el paciente es hombre o mujer, y considerar factores como las hormonas y la genética.

"La esperanza a largo plazo es que hallazgos como el nuestro conduzcan a ventanas de cribado específicas por sexo y a intervenciones más tempranas y precisas", señaló Dhamala. Para las mujeres, esas ventanas podrían acabar incluyendo la mediana edad o la posmenopausia, cuando los cambios hormonales afectan significativamente a la salud cerebral.

Dijo que mantenerse mental y físicamente activo, gestionar la salud vascular y hablar con un médico sobre antecedentes familiares o riesgo genético de demencia y trastornos relacionados son buenos pasos para proteger la salud cerebral.

Más información

Visita el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento para saber más sobre el deterioro cognitivo leve.

FUENTES: Universidad Estatal de Georgia, comunicado de prensa, abril de 2026; Brain Communications, 3 de abril de 2026

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