Alimentos clave tras el running: opciones que ayudan a reparar músculos y potenciar el bienestar

El consumo de proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables y micronutrientes es clave para acelerar la renovación muscular, según expertos, quienes destacan la importancia de una dieta equilibrada frente a la suplementación exclusiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una buena alimentación tras correr resulta fundamental para la recuperación muscular, la reposición de energía y la prevención de lesiones. En todo el mundo, corredores de todos los niveles buscan opciones saludables que favorezcan la regeneración y el bienestar después del ejercicio. La elección de ciertos alimentos puede acelerar los procesos de reparación y reducir molestias asociadas al esfuerzo físico.

De acuerdo con especialistas en nutrición deportiva de la revista Runners World, los alimentos ricos en proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables y micronutrientes son esenciales para restaurar las fibras musculares y compensar las pérdidas de minerales y energía. Los expertos recomiendan incluir estos alimentos en la dieta diaria de quienes practican running o cualquier actividad física intensa. La variedad y el equilibrio en la alimentación ofrecen mejores resultados que la dependencia exclusiva de suplementos.

Además, investigaciones recientes destacan el papel de antioxidantes y antiinflamatorios naturales presentes en frutas, verduras y frutos secos. Estas sustancias ayudan a reducir el dolor muscular y mejoran el tiempo de recuperación. Los corredores que adoptan una dieta balanceada experimentan menos fatiga y mayor constancia en el entrenamiento.

Proteínas y carbohidratos: pilares de la recuperación

Consumir una porción de yogur griego después del entrenamiento proporciona proteínas de alta calidad necesarias para reparar los músculos, acelerando el proceso de recuperación y ayudando a quienes corren a mantenerse activos sin sufrir molestias persistentes. (Freepik)

De acuerdo con el estudio citado, el yogur griego encabeza la lista de alimentos recomendados por su alto contenido en proteínas de alta calidad, fundamentales para la reparación muscular. Cada porción aporta aproximadamente 15 gramos de proteína y sólo seis gramos de azúcar, lo que lo convierte en una opción superior a los yogures azucarados. La avena destaca como fuente de carbohidratos complejos, ideales para reponer el glucógeno muscular gastado durante el ejercicio. Su consumo ayuda a mantener la energía y favorece una recuperación rápida.

Las cerezas y otras frutas de color oscuro contienen antioxidantes que retrasan la aparición del dolor muscular y pueden mejorar la calidad del sueño. La tostada de palta, rica en grasas monoinsaturadas y fibra, facilita el aporte sostenido de energía, especialmente cuando se combina con pan integral. La ricota y el tofu aportan proteínas, calcio, hierro y magnesio, nutrientes imprescindibles en dietas equilibradas para deportistas.

Grasas saludables, micronutrientes y alternativas vegetales

Por otra parte, el salmón y las sardinas ofrecen proteínas, ácidos grasos omega-3 y vitamina D, esenciales para la salud muscular y ósea. Los frutos secos, como almendras y anacardos, añaden grasas saludables y minerales como calcio y zinc, importantes para la recuperación y el fortalecimiento de huesos y articulaciones, afirma el documento. El jengibre destaca por su efecto antiinflamatorio natural, útil para aliviar molestias estomacales y reducir la inflamación post-ejercicio. Preparar una infusión caliente puede acelerar la recuperación después de una sesión exigente.

Especialistas en nutrición deportiva recomiendan yogur griego, salmón y ricota por su aporte proteico, fundamental para restaurar las fibras musculares dañadas tras actividades intensas como el running o entrenamiento de alta exigencia. (Imagen archivo)

En tanto, la leche desnatada (o descremada) aporta proteínas, calcio y vitamina D, mientras que los plátanos suministran carbohidratos de rápida absorción y potasio, clave para evitar calambres musculares. La crema de cacahuete y el brócoli completan la lista por su aporte de proteínas, grasas saludables, fibra y minerales esenciales.

Opciones dulces y energéticas para completar la recuperación

Por su parte, el chocolate negro con alto contenido de cacao (por encima del 70%) se considera una fuente de antioxidantes y antiinflamatorios. Consumir pequeñas porciones puede ser beneficioso para la salud cardiovascular y el rendimiento deportivo. El jugo de ananá y otras frutas ácidas recargan los depósitos de carbohidratos y aportan vitamina A y betacaroteno, con propiedades antiinflamatorias que favorecen la recuperación, advierte el estudio.

Por último, la ternera aporta proteínas de alta calidad, hierro y micronutrientes esenciales para la regeneración muscular. Incluir carnes magras y vegetales variados en el menú poscarrera ayuda a cubrir todas las necesidades nutricionales.

La combinación de proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables y micronutrientes resulta fundamental para recuperarse de manera eficaz tras correr. La variedad en la alimentación, la inclusión de alimentos frescos y la atención a las señales del cuerpo permiten optimizar el rendimiento y disfrutar de una experiencia deportiva más saludable y sostenible.