Salud

Alimentos enlatados: cómo el líquido puede afectar la salud y cuándo conviene eliminarlo

Generalmente varía entre agua, aceite o salmuera y puede concentrar sodio y conservantes. Recomiendan revisar siempre la etiqueta nutricional antes de consumirlo

La presencia de agua, aceite
La presencia de agua, aceite o salmuera en las conservas responde a necesidades de conservación y transmisión de calor, pero su ingestión puede no ser recomendable en personas con requerimientos dietéticos específicos o enfermedades crónicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir una lata de alimentos suele generar una duda recurrente: ¿Es seguro consumir el líquido que acompaña a la comida enlatada o conviene desecharlo? Esta pregunta adquiere relevancia porque los alimentos enlatados forman parte habitual de la dieta diaria, gracias a su comodidad y prolongada vida útil. Sin embargo, la composición del líquido varía según el tipo de producto y el método de conservación, lo que condiciona el riesgo o beneficio para la salud de cada persona.

De acuerdo con el portal Infosalus, el nutricionista español Pablo Martínez, presidente del Colegio Oficial de Nutricionistas de Cantabria, detalló que el contenido de líquido en los alimentos enlatados depende tanto del alimento específico como del proceso industrial utilizado para su conservación. El líquido puede estar compuesto de agua salada, aceite, jarabe o incluso limón. Su función no es solo estética, sino que cumple un papel fundamental en la seguridad alimentaria, la estabilidad, el sabor y la textura del producto.

Además, el experto explicó que durante el proceso industrial, el líquido ayuda a transmitir el calor necesario para eliminar microorganismos y garantizar la conservación. También contribuye a crear el vacío dentro de la lata, lo que prolonga la vida útil del alimento y mantiene sus características organolépticas. Así, la presencia de líquido responde a razones de seguridad y no siempre indica que sea apto para el consumo directo.

El análisis detallado de la
El análisis detallado de la información en cada lata permite adaptar la ingesta del contenido líquido de acuerdo con las necesidades de sodio y otros componentes, especialmente en poblaciones vulnerables o con restricciones dietéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en productos como el atún enlatado, las sardinas, las verduras o las legumbres, el líquido suele contener minerales como sodio, potasio o fósforo. La concentración de estos elementos puede variar considerablemente. Así, las personas con enfermedades renales o que requieren controlar su ingesta de sal deberían evitar consumir estos líquidos. Incluso en personas sanas, eliminar el líquido puede ser útil para reducir el exceso de sodio en la dieta, especialmente si se consumen alimentos enlatados de forma frecuente.

Cuándo se recomienda desechar el líquido de los enlatados

El líquido de ciertos alimentos enlatados, como el atún, las verduras encurtidas o algunas legumbres, puede contener altos niveles de sodio y conservantes. El consumo excesivo de sodio se asocia con un mayor riesgo de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, desechar el líquido o enjuagar el producto antes de consumirlo puede resultar beneficioso, tanto para personas con problemas de salud como para quienes desean prevenir el exceso de sal en su alimentación.

De acuerdo con Martínez, la decisión de desechar el líquido también depende de los hábitos de consumo y de la frecuencia con que se incluyen enlatados en la dieta. En personas que consumen estos productos de manera ocasional, el impacto puede ser mínimo, pero en quienes los incorporan regularmente, la eliminación del líquido puede ayudar a mantener un equilibrio nutricional adecuado.

La preferencia por desechar el
La preferencia por desechar el líquido oleoso depende de la calidad nutricional del aceite y de los objetivos individuales relacionados con el control de peso o las restricciones calóricas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los productos enlatados en aceite, como algunas conservas de pescado, el líquido puede aportar calorías adicionales y grasas. Para quienes cuidan su peso o tienen restricciones dietéticas, desechar el aceite puede contribuir a reducir la ingesta calórica total. Sin embargo, si el aceite es de buena calidad, como el de oliva virgen extra, su uso moderado en recetas puede resultar saludable.

Situaciones en las que el líquido puede aprovecharse

No todos los líquidos de los enlatados representan un riesgo. Algunas verduras enlatadas, como los espárragos o las chauchas, suelen venir envasadas en agua y sal en cantidades moderadas. En estos casos, el líquido puede consumirse con seguridad, especialmente si la persona no presenta problemas de salud que requieran una restricción de sodio. Además, estos líquidos pueden contener pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, aunque los nutricionistas insisten en que la mejor fuente de estos nutrientes sigue siendo el consumo de alimentos frescos.

En recetas de cocina, el líquido de algunas latas puede utilizarse como base para sopas, guisos o salsas, aportando sabor y aprovechando al máximo los nutrientes presentes. Sin embargo, es importante probar el líquido antes de incorporarlo a la preparación, ya que su sabor puede variar y, en ciertos casos, el contenido de sal puede resultar excesivo para el plato.

La utilización de agua o
La utilización de agua o salmuera de las conservas puede aprovecharse en sopas, guisos o salsas, siempre y cuando se verifique previamente el sabor y la concentración de sal del líquido. (Freepik)

Respecto a las legumbres en conserva, surge a menudo la pregunta sobre la conveniencia de enjuagarlas antes de consumirlas. Según los expertos, el líquido en el que se encuentran es seguro, pero enjuagarlas puede ayudar a reducir la cantidad de sodio y mejorar la textura del alimento. Esta recomendación es especialmente válida para quienes deben controlar su consumo de sal o desean moderar la ingesta de conservantes.

Leer la etiqueta, la mejor herramienta

La mejor estrategia para decidir si consumir o desechar el líquido de los enlatados consiste en leer la etiqueta nutricional del producto. Allí se informa la cantidad de sodio, azúcares y otros ingredientes presentes en el contenido líquido. Según los nutricionistas, esta información permite adaptar el consumo a las necesidades individuales y tomar decisiones informadas, especialmente en el caso de niños, personas mayores o quienes siguen dietas especiales.

El control de la cantidad de sodio es fundamental en una dieta equilibrada. Por eso, en productos consumidos con frecuencia, eliminar el líquido o enjuagar el alimento puede ayudar a mantener niveles saludables. En cambio, para quienes no tienen restricciones, pequeñas cantidades del líquido de enlatados no suelen representar un riesgo, siempre dentro de una alimentación variada.

