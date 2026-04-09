Salud

Por qué las personas suelen transpirar durante la noche: cuándo hay que preocuparse

La sudoración nocturna puede desencadenarse por factores hormonales, medicamentos y hábitos cotidianos

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Primer plano de una mujer dormida en la cama por la noche. Gotas de sudor son visibles en su frente y rostro. Un reloj digital marca 2:34 AM.
Los sudores nocturnos afectan a personas de todas las edades y alteran la calidad del sueño, incluso en habitaciones frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar en medio de la noche con la ropa y las sábanas transpiradas es una experiencia desconcertante para muchas personas. Lejos de ser una rareza, este fenómeno conocido como sudores nocturnos afecta a individuos de todas las edades y puede alterar gravemente la calidad del sueño. A diferencia de la transpiración habitual que aparece en días calurosos o tras el ejercicio, en la noche se presentan en contextos inesperados, incluso cuando la habitación no está particularmente cálida.

Aunque el cuerpo humano utiliza la sudoración como un mecanismo natural para regular la temperatura, hacerlo en exceso mientras dormimos suele indicar que hay algo más detrás de este síntoma. Diversos factores médicos, emocionales y ambientales pueden activar esta respuesta, llevando a quienes la padecen a buscar los motivos de las causas y posibles soluciones. Comprender por qué ocurre y cuándo es necesario prestar atención médica resulta fundamental para recuperar el descanso reparador y la tranquilidad nocturna.

Los motivos detrás de la sudoración nocturna

Las causas médicas de los sudores nocturnos abarcan un amplio espectro de condiciones que pueden alterar la regulación térmica del cuerpo durante el sueño. En las mujeres, uno de los motivos más frecuentes es la menopausia, etapa en la que las fluctuaciones hormonales provocan episodios de calor súbito y sudoración intensa, conocidos como sofocos, que suelen interrumpir el descanso, indica la Clínica Cleveland.

Hombre durmiendo de lado en cama con sábanas claras. Su rostro y cuello están sudorosos. Viste camiseta gris. Reloj digital marca 3:17 AM en mesita. Habitación oscura.
El estrés y los trastornos de ansiedad activan el sistema nervioso simpático y contribuyen a la transpiración excesiva durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Healthline, pueden estar involucrados trastornos endocrinos como el hipertiroidismo, en el cual una glándula tiroides hiperactiva incrementa el metabolismo y, con ello, la producción de sudor, incluso por la noche. Las infecciones, tanto agudas como crónicas, son otra causa relevante: enfermedades como la tuberculosis, la malaria, la fiebre tifoidea, el VIH, la neumonía o la mononucleosis pueden manifestarse a través de sudores nocturnos, especialmente cuando se acompañan de fiebre u otros síntomas sistémicos.

El cáncer figura entre las condiciones que pueden provocar sudoraciones nocturnas, sobre todo en casos de linfoma, leucemia, cáncer de mama y de próstata. En ocasiones, pueden deberse también a los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia o la radioterapia. Además, los trastornos neurológicos y algunas enfermedades autoinmunes pueden alterar los mecanismos de control de la temperatura corporal, dando lugar a transpiración excesiva durante el sueño.

No debe pasarse por alto la apnea obstructiva del sueño. Las personas con esta afección tienen hasta tres veces más probabilidades de experimentar sudores nocturnos en comparación con quienes no la padecen. La interrupción repetida de la respiración durante el sueño ejerce presión sobre el sistema nervioso, lo que puede desencadenar episodios de sudoración profusa.

Una investigación publicada en 2023 detectó que los pacientes con esta condición presentan más sudores nocturnos que quienes no la padecen. La sudoración se asoció a episodios de bajos niveles de oxígeno durante la noche.

Primer plano de una mujer de 50 años durmiendo de lado en la cama, con el rostro sudoroso y los ojos cerrados. Una lámpara tenue ilumina la habitación oscura.
La sudoración nocturna puede ser síntoma de condiciones médicas como menopausia, hipertiroidismo, infecciones o trastornos autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, la sudoración nocturna puede estar asociada a trastornos de ansiedad o estrés, que activan el sistema nervioso simpático incluso en pleno descanso. También pueden influir alteraciones en los niveles de glucosa, como la hipoglucemia, y enfermedades metabólicas. Cuando los sudores nocturnos se presentan junto a otros síntomas preocupantes, es fundamental considerar la posibilidad de una afección de base que requiera atención médica.

La temperatura de la habitación juega un papel esencial. Se recomienda mantener el dormitorio entre 16 y 19 ℃ y, si es necesario, utilizar aire acondicionado o varios ventiladores para favorecer el flujo de aire. Por último, la elección del pijama influye en la cantidad de sudor que se produce durante el sueño.

Las prendas confeccionadas con fibras sintéticas, incluido el satén, no permiten una adecuada transpiración y tienden a retener el calor. Las telas naturales como el algodón, el lino y el cáñamo son preferibles, y en casos de sudoración extrema, dormir sin ropa puede ser la alternativa más fresca.

El papel de los medicamentos en la sudoración

Diversos remedios de uso común pueden desencadenar sudoración nocturna como efecto secundario. Entre los fármacos más frecuentemente asociados se encuentran los antidepresivos, la terapia hormonal, los medicamentos para la diabetes, los esteroides y los betabloqueantes. En estos casos, la sudoración aparece tras iniciar o modificar el tratamiento y puede mejorar con ajustes en la dosis o en el horario de administración, siempre bajo supervisión médica, indica Healthline.

Otros, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), suplementos de hormona tiroidea y algunos analgésicos, también pueden provocar transpiración excesiva en la noche, explica la Mayo Clinic.

Primer plano de un hombre con pelo castaño revuelto y gotas de sudor en la frente, acostado en la cama con una camiseta gris, una ventana al fondo.
La apnea obstructiva del sueño triplica el riesgo de sudores nocturnos al asociarse con episodios de hipoxia nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos de alimentación y consumo de sustancias desempeñan un papel fundamental en la aparición de transpiración. Comer alimentos picantes antes de dormir estimula la transpiración, al igual que el consumo de alcohol y cafeína. Según Cleveland Clinic, el alcohol, en particular, puede alterar el patrón de sueño, por lo que se recomienda evitarlo en las horas previas al descanso. El tabaquismo y la realización de ejercicio físico intenso justo antes de acostarse también son factores que pueden desencadenar este síntoma, agrega el centro médico estadounidense.

El estrés y la ansiedad constituyen otro desencadenante relevante. La activación del sistema nervioso simpático durante la noche, como parte de la respuesta de lucha o huida, puede provocar que una persona se despierte empapada en sudor, incluso si la causa es una preocupación emocional o psicológica. Una revisión señala que ambas condiciones pueden causar transpiración debido a la activación del sistema. Esta reacción puede presentarse aunque no existan causas físicas. El artículo sugiere técnicas de relajación y control ambiental para mejorar el sueño.

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