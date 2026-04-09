Salud

Nuevo cuello uterino en chip podría revolucionar el tratamiento de las ITS

Healthday Spanish

Guardar
Imagen RZT4H4E4MVCVPPFP5QKQJN4TWI

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Cuando se trata de estudiar las infecciones de transmisión sexual (ITS), que a menudo se practican en animales, los científicos llevan tiempo enfrentándose a un gran obstáculo: los ratones no son humanos.

Pero investigadores de las universidades de Maryland, Delaware y Virginia han cambiado las reglas del juego al reducir el entorno cervical humano al tamaño de una memoria USB.

Conocido como "cuello uterino en chip", este nuevo dispositivo es el primero de su tipo en incluir un sistema inmunitario funcional. Permite a los científicos observar en tiempo real cómo interactúan el microbioma, las células inmunitarias y patógenos como la clamidia y la gonorrea .

Con casi un millón de nuevas ITS ocurriendo cada día a nivel mundial, esta pequeña pieza tecnológica ha llegado a un punto crítico.

La investigación se publicó el 3 de abril en la revista Science Advances.

El cuello uterino es una puerta compleja que protege el tracto reproductor superior de la mujer.

Los modelos tradicionales de investigación suelen simplificar demasiado esta área, lo que lleva a tratamientos que parecen buenos en laboratorio pero fracasan en la práctica, según los investigadores.

Las ITS cuestan miles de millones al sistema sanitario estadounidense cada año y pueden provocar problemas graves como la infertilidad o el parto prematuro.

El nuevo chip superpone células cervicales humanas reales y tejidos de soporte sobre una membrana porosa. Para hacerlo aún más realista, los investigadores añadieron flujo de fluidos para imitar el entorno natural del cuerpo.

"Este nuevo modelo revolucionará la forma en que los científicos estudian las ITS, conduciendo a una mejor comprensión de estas condiciones, así como al potencial de mejores tratamientos", dijo el coautor principal Jacques Ravel en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Investigación e Innovación Avanzada en Microbioma de la Universidad de Maryland.

Un avance clave fue el microbioma vaginal.

Cuando el equipo introdujo Lactobacillus crispatus --una bacteria beneficiosa-- en el chip, protegió eficazmente las células de la infección.

Sin embargo, cuando había bacterias menos que ideales o poco saludables, las infecciones por clamidia y gonorrea empeoraban.

"Uno de los hallazgos más interesantes fue que, al igual que en las mujeres, los microbiomas protectores dominados por Lactobacillus crispatus limitaban la infección en el modelo, lo que subrayaba aún más el papel crítico del microbioma vaginal en el riesgo de ITS", señaló Ravel.

Añadió que, por primera vez, los investigadores pueden simular lo que ocurre dentro del cuerpo humano sin depender de modelos animales inadecuados.

Aunque es de alta tecnología, el dispositivo resulta sorprendentemente práctico. No requiere equipos costosos y especializados, lo que significa que laboratorios más pequeños pueden utilizarlo para probar nuevas terapias, como probióticos especializados, según los investigadores.

"Un objetivo clave era desarrollar un sistema modelo complejo que fuera práctico y accesible, permitiendo a investigadores ajenos a los laboratorios de bioingeniería adoptarlo", dijo Jason Gleghorn, coautor principal de la Universidad de Delaware.

Más información

Hay más información sobre las tendencias actuales y la prevención de las ITS en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTES: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, 3 de abril de 2026; ScienceAdvances, 3 de abril de 2026

Temas Relacionados

Health Daynuevocuellouterinoenchippodriarevolucionareltratamientodelasits

Últimas Noticias

COVID prolongado vinculado a riesgos para la salud cardíaca

Healthday Spanish

COVID prolongado vinculado a riesgos para la salud cardíaca

El kava herbal representa una amenaza creciente para la salud en EE. UU., advierten los CDC

Healthday Spanish

El kava herbal representa una amenaza creciente para la salud en EE. UU., advierten los CDC

Hígado graso y harinas blancas: cuál es el impacto y por qué hay que evitarlas

La afección crónica se vincula con el consumo frecuente de pan blanco, pastas y otros productos. Expertos explican cómo influye en el organismo y las mejores opciones para una mejor salud

Hígado graso y harinas blancas: cuál es el impacto y por qué hay que evitarlas

La ilusión de la escucha en tiempos de IA: desafíos y preguntas sobre cómo niños y niñas dialogan con chatbots

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar en lo íntimo en la infancia. El problema no es la tecnología, sino lo que ocurre cuando los adultos dejan de acompañar y contener

La ilusión de la escucha en tiempos de IA: desafíos y preguntas sobre cómo niños y niñas dialogan con chatbots

La doble vida de las células senescentes: por qué pueden ser aliadas de tumores o guardianas del cuerpo

Un grupo de científicos de los Estados Unidos identificó seis dimensiones clave que explican por qué ese tipo de células puede tener diferentes roles

La doble vida de las células senescentes: por qué pueden ser aliadas de tumores o guardianas del cuerpo
DEPORTES
7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Pezzella volvió a jugar tras ocho meses de inactividad en el 1-1 de River ante Blooming: la razón por la que salió sobre el final

La lupa sobre la expulsión de Martínez Quarta a los cuatro minutos del duelo entre River Plate y Blooming: qué dice el reglamento

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico

Hackers proiraníes amenazaron con mantener los ciberataques contra Estados Unidos e Israel pese al alto el fuego temporal acordado

La doble vida de las células senescentes: por qué pueden ser aliadas de tumores o guardianas del cuerpo

Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales

La economía de Irán era débil antes de la guerra, ahora está peor