Nuevo cuello uterino en chip podría revolucionar el tratamiento de las ITS

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Cuando se trata de estudiar las infecciones de transmisión sexual (ITS), que a menudo se practican en animales, los científicos llevan tiempo enfrentándose a un gran obstáculo: los ratones no son humanos.

Pero investigadores de las universidades de Maryland, Delaware y Virginia han cambiado las reglas del juego al reducir el entorno cervical humano al tamaño de una memoria USB.

Conocido como "cuello uterino en chip", este nuevo dispositivo es el primero de su tipo en incluir un sistema inmunitario funcional. Permite a los científicos observar en tiempo real cómo interactúan el microbioma, las células inmunitarias y patógenos como la clamidia y la gonorrea .

Con casi un millón de nuevas ITS ocurriendo cada día a nivel mundial, esta pequeña pieza tecnológica ha llegado a un punto crítico.

La investigación se publicó el 3 de abril en la revista Science Advances.

El cuello uterino es una puerta compleja que protege el tracto reproductor superior de la mujer.

Los modelos tradicionales de investigación suelen simplificar demasiado esta área, lo que lleva a tratamientos que parecen buenos en laboratorio pero fracasan en la práctica, según los investigadores.

Las ITS cuestan miles de millones al sistema sanitario estadounidense cada año y pueden provocar problemas graves como la infertilidad o el parto prematuro.

El nuevo chip superpone células cervicales humanas reales y tejidos de soporte sobre una membrana porosa. Para hacerlo aún más realista, los investigadores añadieron flujo de fluidos para imitar el entorno natural del cuerpo.

"Este nuevo modelo revolucionará la forma en que los científicos estudian las ITS, conduciendo a una mejor comprensión de estas condiciones, así como al potencial de mejores tratamientos", dijo el coautor principal Jacques Ravel en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Investigación e Innovación Avanzada en Microbioma de la Universidad de Maryland.

Un avance clave fue el microbioma vaginal.

Cuando el equipo introdujo Lactobacillus crispatus --una bacteria beneficiosa-- en el chip, protegió eficazmente las células de la infección.

Sin embargo, cuando había bacterias menos que ideales o poco saludables, las infecciones por clamidia y gonorrea empeoraban.

"Uno de los hallazgos más interesantes fue que, al igual que en las mujeres, los microbiomas protectores dominados por Lactobacillus crispatus limitaban la infección en el modelo, lo que subrayaba aún más el papel crítico del microbioma vaginal en el riesgo de ITS", señaló Ravel.

Añadió que, por primera vez, los investigadores pueden simular lo que ocurre dentro del cuerpo humano sin depender de modelos animales inadecuados.

Aunque es de alta tecnología, el dispositivo resulta sorprendentemente práctico. No requiere equipos costosos y especializados, lo que significa que laboratorios más pequeños pueden utilizarlo para probar nuevas terapias, como probióticos especializados, según los investigadores.

"Un objetivo clave era desarrollar un sistema modelo complejo que fuera práctico y accesible, permitiendo a investigadores ajenos a los laboratorios de bioingeniería adoptarlo", dijo Jason Gleghorn, coautor principal de la Universidad de Delaware.

Más información

Hay más información sobre las tendencias actuales y la prevención de las ITS en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTES: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, 3 de abril de 2026; ScienceAdvances, 3 de abril de 2026