Las olas de calor y sequías combinadas afectarán a miles de millones de personas al año para 2100, proyecto de investigadores

MIÉRCOLES, 8 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor extremas combinadas con sequías casi secas ocurrirán cinco veces más a menudo para finales de siglo bajo las políticas climáticas actuales, según un nuevo estudio.

Estas peligrosas combinaciones de ola de calor y sequía ya son más comunes y seguirán aumentando a medida que el cambio climático afecte al planeta, informaron los investigadores el 7 de abril en la revista Geophysical Research Letters.

"El calor y la sequía se amplifican mutuamente", aumentando el riesgo de incendios forestales, pérdidas de cosechas y muertes relacionadas con el calor, dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Di Cai, científico climático de la Universidad Oceánica de China.

"En extremos compuestos de calor y secado, conducen a restricciones de agua y precios inestables de los alimentos", dijo Cai. "Para los trabajadores al aire libre, es peligroso."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 152 simulaciones diferentes basadas en ocho modelos climáticos. Definieron los eventos calurosos-secos como días con una temperatura en el 10% superior y al menos sequía moderada.

Hubo aproximadamente cuatro episodios de seca caliente al año entre 2001 y 2020, el doble que durante el periodo preindustrial de 1850 a 1900.

Estos eventos extremamente calientes y secos podrían ocurrir hasta 10 veces al año de media para finales de siglo, con algunos que podrían durar hasta 15 días, según los investigadores.

Para entonces, el riesgo de días calurosos y secos en cualquier momento será más de cinco veces mayor que entre 1961 y 1990, según los investigadores.

Este riesgo afectará principalmente a más de una cuarta parte (28%) de la población mundial, o casi 2.600 millones de personas, proyectaron los investigadores.

"Cuando llegamos a casi el 30% de la población mundial afectada por esto, es muy crítico", dijo la investigadora principal Monica Ionita, climatóloga del Instituto Alfred Wegener en Alemania, en un comunicado de prensa.

"Debería hacernos reflexionar mucho, mucho más profundamente sobre nuestras acciones en el futuro", añadió.

En comparación, se espera que menos del 7% de la población mundial enfrente ese nivel de riesgo de ola de calor o sequía en la década de 2030, según el estudio.

Las personas que viven en países tropicales de bajos ingresos que contribuyen con una pequeña fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad probablemente verán el mayor impacto.

"Para los países de bajos ingresos, aquí hay una gran injusticia", dijo Cai. "Es difícil financiar el aire acondicionado. Es difícil financiar la sanidad. No hay ningún atasco si se acaba el agua. No es solo un tema de ciencia climática; se trata de la vida básica, cotidiana."

Ionita dijo que había anticipado un ritmo de cambio algo más lento, que terminaría en una cifra de quizá un 10% o 15% para el año 2100.

"Para finales o mediados de siglo, quizá mis hijos no puedan experimentar la vida que tengo ahora", dijo Ionita.

Limitar las emisiones podría evitar gran parte de este riesgo, según los investigadores.

Si todas las naciones implementan plenamente los planes de acción climática que contribuyeron bajo el Acuerdo de París --y asumen compromisos más vinculantes a largo plazo-- alrededor del 18% de la población mundial se enfrentaría a un mayor riesgo de extremos calurosos y secos para finales de siglo.

Eso sigue siendo mucha gente --1.700 millones-- pero casi un tercio menos de lo que se vería afectado bajo la trayectoria actual, según los investigadores.

"Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la vida diaria de miles de millones de personas en el futuro", dijo Cai.

Más información

La Fundación CIMA tiene más información sobre sequías y olas de calor.

FUENTE: Unión Geofísica Americana, comunicado de prensa, 7 de abril de 2026