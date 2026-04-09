Salud

¿Frutos secos o frutas desecadas? Cuál es mejor para la salud y por qué diferenciarlas es clave

Estudios internacionales relacionan estos alimentos con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, pero recomiendan moderación y revisar etiquetas. Qué tener en cuenta antes de incorporarlos a la dieta

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Mesa con tazade café, ensalada, brócoli, coliflor, frutas, legumbres, nueces y caramelos de colores.
Las frutas desecadas, como pasas y dátiles, resultan del secado de frutas frescas, lo que concentra sus azúcares y nutrientes esenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión entre frutos secos y frutas desecadas persiste en el consumo diario, aunque la ciencia y la legislación internacional establecen criterios claros para diferenciarlos y comprender sus beneficios nutricionales. Según un reporte de ABC, este debate adquiere relevancia tanto en la industria alimentaria como en los hábitos de las familias.

De acuerdo con ABC, los frutos secos incluyen nueces, almendras, avellanas, pistachos y anacardos. Su característica es el bajo contenido de agua y la riqueza en grasas saludables. Por otro lado, las frutas desecadas abarcan higos, pasas, dátiles, orejones y ciruelas, resultado de la deshidratación que concentra sus azúcares y nutrientes.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos coinciden en que la diferencia clave es el origen botánico y la composición nutricional. The Guardian señala que los frutos secos son semillas duras extraídas de frutos secos, mientras que las frutas desecadas provienen del secado de frutas frescas, lo que eleva la concentración de azúcares y micronutrientes.

Clasificación y normativas internacionales sobre frutos secos y frutas desecadas

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos indica que, según la legislación internacional, los frutos secos se caracterizan por su alto contenido de grasas insaturadas y proteínas, mientras que las frutas desecadas destacan por su aporte de fibra y antioxidantes. Esta diferenciación influye en los criterios de procesamiento, almacenamiento y etiquetado, regulados por organismos como el Codex Alimentarius para proteger al consumidor y garantizar la transparencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO recomiendan un consumo regular y moderado de ambos grupos, ya que “aportan nutrientes valiosos y contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas”, según publicó The New York Times. Las normativas internacionales también exigen la correcta declaración de alérgenos y el cumplimiento de estándares de calidad y trazabilidad, dado el impacto de estos alimentos en la salud pública y en el comercio global.

Primer plano de un cuenco de madera lleno de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas. Algunos frutos secos están dispersos sobre una mesa de madera.
La normativa internacional exige que frutos secos y frutas desecadas se etiqueten y procesen bajo estándares diferenciados para proteger al consumidor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación internacional distingue entre frutos secos —como nueces, almendras y avellanas— y frutas desecadas —como pasas, higos y dátiles—, aplicando criterios botánicos y nutricionales que definen parámetros específicos para su inspección y comercialización. Estas regulaciones buscan garantizar la inocuidad, la calidad nutricional y la información clara al consumidor, aspectos considerados prioritarios en la normativa alimentaria de mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Beneficios nutricionales y precauciones de consumo

El equipo de ABC resalta que los frutos secos aportan ácidos grasos omega-3, vitamina E, magnesio y proteínas, elementos vinculados con la salud cardiovascular y el control del colesterol. De acuerdo con la Academy of Nutrition and Dietetics, estos alimentos mejoran la función cerebral y su efecto saciante ayuda a regular el apetito.

Las frutas desecadas proporcionan potasio, calcio, hierro y una alta proporción de fibra soluble; estos compuestos favorecen el tránsito intestinal y la salud ósea, según Medical News Today. The Guardian aconseja moderar el consumo de ambos productos debido a su elevada densidad calórica, en particular en dietas de restricción energética.

Expertos citados por The New York Times y la American Heart Association advierten que, pese a la dulzura natural de las frutas desecadas, algunas contienen azúcares añadidos que modifican su perfil nutricional, por lo que se recomienda revisar las etiquetas y optar por versiones sin aditivos.

Según un informe de la Academia de Nutrición y Dietética difundido por Medical News Today, “el consumo regular de frutos secos y frutas desecadas se asocia con una menor incidencia de enfermedades metabólicas y cardiovasculares”. La OMS señala que ambos alimentos tienen un papel en la dieta mediterránea y aportan a la longevidad.

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