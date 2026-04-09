Dolor de espalda al despertar: las 4 causas más comunes y cómo solucionarlas

El dolor de espalda al despertar es una causa frecuente de consulta médica y ausentismo laboral en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con dolor de espalda es una molestia habitual que afecta la rutina y la productividad de millones de personas en todo el mundo. Identificar las causas detrás de este malestar permite tomar medidas prácticas para prevenirlo y mejorar la calidad de vida.

Las causas más frecuentes del dolor de espalda al despertar son la postura al dormir, la inmovilidad nocturna, un colchón inadecuado y ciertas enfermedades o afecciones subyacentes. Para cada una existen soluciones simples: adoptar posturas adecuadas, realizar estiramientos, revisar el estado del colchón y consultar al médico si el dolor persiste.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, el dolor lumbar matutino es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral. Más de 20% de las personas padece dolor lumbar crónico, situándolo como el segundo motivo más común para acudir al médico, después de los resfriados y la gripe.

En la mayoría de los casos puede controlarse con pequeños cambios cotidianos en el hogar. Mantener una espalda sana influye directamente en el bienestar general.

Causas más comunes del dolor de espalda al despertar

1. Postura inadecuada al dormir

La postura inadecuada al dormir puede desalinear la columna y provocar molestias matutinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir en una posición inadecuada es una de las principales causas de dolor al comenzar el día. “Es posible que no estés descansando en la mejor posición para tu columna vertebral”, señaló la doctora Tara-Lin Hollins, especialista de la Cleveland Clinic. Dormir boca abajo obliga a girar el cuello y puede desalinear la columna, mientras que hacerlo de lado o boca arriba ayuda a proteger la espalda.

La Mayo Clinic coincidió en que las malas posturas al dormir aumentan la frecuencia y la duración de los episodios de dolor. Utilizar almohadas para mantener la alineación natural de la columna puede reducir las molestias matutinas.

2. Inmovilidad nocturna

La inmovilidad nocturna favorece la rigidez y el dolor intenso al levantarse según especialistas (Freepik)

Otra causa frecuente es la inmovilidad nocturna. Permanecer muchas horas en la misma posición durante el sueño favorece la rigidez y la inflamación, provocando dolor intenso al levantarse.

La Cleveland Clinic explica que la rigidez se instala y la inflamación se acumula tras varias horas sin moverse. Por su parte, Harvard Health Publishing compara la falta de movimiento nocturno con periodos prolongados de sedentarismo durante el día, que también propician la rigidez.

3. Colchón inadecuado

Un colchón en mal estado o de firmeza inadecuada agrava los síntomas de dolor lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado y el tipo de colchón juegan un papel fundamental. Un colchón demasiado blando, dañado o hundido puede afectar la alineación de la columna y originar molestias.

La Cleveland Clinic recomienda un colchón de firmeza media en la mayoría de los casos, aunque la Mayo Clinic aclara que no existe evidencia concluyente sobre la superioridad de un tipo específico y subraya que la comodidad es determinante. Cambiar de colchón puede ser necesario cada seis a ocho años.

4. Enfermedades o afecciones subyacentes

El embarazo incrementa el riesgo de dolor de espalda al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, existen afecciones de salud como hernias discales, artritis o el embarazo que incrementan el riesgo de sufrir dolor lumbar al despertar. El dolor vinculado a enfermedades crónicas requiere atención médica y un plan adaptado a cada caso.

Soluciones para prevenir y aliviar el dolor de espalda matutino

Los especialista sugieren adoptar posturas que favorecen la salud de la espalda, como dormir de lado con una almohada entre las rodillas o boca arriba con una almohada elevando ligeramente las piernas. Indican que el apoyo lumbar debe adaptarse a la posición de descanso habitual de la persona.

Revisar el colchón es esencial. Uno excesivamente blando o hundido agrava los síntomas, y los de firmeza media suelen brindar mejor soporte. La prioridad debe ser la comodidad personal y que no existen pruebas de que accesorios como plantillas sean efectivos.

Realizar una rutina corta de estiramientos matutinos ayuda a reducir la rigidez y favorece el movimiento tras dormir. Harvard Health Publishing recomienda ejercicios como extensiones suaves de brazos, flexión de espalda de pie o pequeñas semi-flexiones de rodillas, los cuales activan los principales grupos musculares. Estas prácticas se sugieren antes de levantarse de la cama para proteger la espalda y recuperar el tono.

Las rutinas de estiramientos suaves antes de levantarse ayudan a reducir la rigidez y mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dolor dura más de dos o tres meses, se intensifica o está acompañado de otros síntomas, es fundamental consultar a un profesional sanitario. La mayoría de los casos mejora aplicando medidas preventivas y ejercicios sencillos, pero insisten en la importancia de recibir orientación médica ante situaciones persistentes.

Modificar los hábitos que favorecen el dolor lumbar requiere constancia y ajustes progresivos. Los especialistas recomiendan combinar prevención, actividad física regular y atención médica temprana si la evolución o la intensidad del dolor lo requieren.

Un enfoque temprano y personalizado —apoyado en prevención, ejercicios indicados y asesoramiento profesional— puede marcar la diferencia a la hora de aliviar el dolor de espalda al despertar y restablecer el bienestar físico.