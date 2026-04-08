Un análisis de sangre de bajo costo puede detectar cánceres y otras enfermedades

MARTES, 7 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre sencillo y rentable podría ayudar a detectar múltiples tipos de cáncer y otras enfermedades, según un nuevo estudio.

La prueba funciona analizando fragmentos de ADN en el torrente sanguíneo de una persona y podría ofrecer un enfoque potente y asequible para el cribado del cáncer y otros problemas de salud, según informaron los investigadores el 6 de abril en las Proceedings of the National Academy of Sciences.

"La detección precoz es crucial", dijo la investigadora principal Jasmine Zhou, profesora de patología y medicina de laboratorio e investigadora en el Centro Integral de Cáncer Jonsson de UCLA Health.

"Las tasas de supervivencia son mucho más altas cuando los cánceres se detectan antes de que se propaguen", dijo Zhou en un comunicado de prensa. "Si detectas cáncer en estadio uno, los resultados son mucho mejores que en estadio cuatro."

La prueba, llamada MethylScan, analizó el ADN que las células de todos los órganos liberan naturalmente hacia el torrente sanguíneo. Este material genético transmite señales que reflejan lo que ocurre en el cuerpo.

"Cada día, mueren entre 50 y 70 mil millones de células en nuestro cuerpo. No desaparecen así como así, su ADN entra en el torrente sanguíneo", dijo Zhou. "Eso significa que ya tenemos información de todos nuestros órganos circulando en la sangre."

La prueba evalúa específicamente un proceso llamado metilación del ADN, en el que las etiquetas químicas unidas al ADN ayudan a regular la actividad génica. Los patrones de metilación varían según el tipo de tejido y pueden cambiar cuando las células se vuelven cancerosas o enfermas.

"La metilación del ADN refleja el estado de salud de un tejido", dijo el investigador Wenyuan Li, profesor de patología y medicina de laboratorio en UCLA, en un comunicado de prensa. "Es una señal muy informativa."

Afortunadamente, la mayor parte de este ADN transmitido por la sangre no proviene de tumores u órganos lesionados. Aproximadamente entre el 80% y el 90% proviene de células sanguíneas sanas, lo que genera ruido de fondo para la prueba.

Los investigadores solucionaron esto desarrollando una técnica que elimina la mayor parte de este ADN de fondo antes de la secuenciación genética. Este proceso ignora selectivamente los fragmentos de ADN no metilados.

Para comprobar la precisión de MethylScan, los investigadores analizaron muestras de sangre de 1.061 personas, incluidos pacientes con cáncer de hígado, pulmón, ovario y estómago. Otros tenían enfermedades hepáticas como hepatitis B, hepatitis C, enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol y enfermedad hepática grasa.

Con una especificidad del 98% -- es decir, pocos falsos positivos -- la prueba detectó alrededor del 63% de los cánceres en todas las fases y alrededor del 55% de los cánceres en estadio temprano, encontraron los investigadores.

MethylScan detectó casi el 80% de los casos de cáncer de hígado con una especificidad de poco más del 90%. También podía distinguir entre diferentes tipos de enfermedad hepática, clasificando correctamente alrededor del 85% de los pacientes.

Los patrones de metilación seguidos por la prueba ayudaron a identificar de dónde provenía la señal en el cuerpo.

"Poder rastrear las señales hasta su origen es importante porque un análisis de sangre positivo debe ir seguido de pruebas de imagen u otros procedimientos diagnósticos dirigidos al órgano correcto", dijo Li.

Se necesitan ensayos más amplios para confirmar el rendimiento de la prueba en cribado real, según los investigadores.

"Este estudio demuestra que el perfil de metilación basado en sangre puede proporcionar información clínicamente significativa a través de múltiples enfermedades", dijo Zhou. "Es un avance emocionante que nos acerca a hacer realidad el sueño de un único ensayo para la detección universal de enfermedades."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cribado del cáncer,

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 1 de abril de 2026