La vacuna contra la gripe ofrece una protección clara para los niños, según revela un nuevo estudio

A medida que la temporada de gripe de este año llega a su fin, nuevas investigaciones ofrecen una lección importante para los padres.

La vacuna contra la gripe ayudó a proteger a los niños de enfermedades graves durante las temporadas recientes y más graves, según un estudio publicado en la revista Pediatrics.

Los investigadores revisaron datos de casi 20.000 niños en todo Estados Unidos--desde bebés hasta adolescentes--entre 2021 y 2024.

Los resultados: la vacunación redujo las estancias hospitalarias relacionadas con la gripe y las visitas ambulatorias entre los niños entre un 34% y un 60%.

En general, se encontró que las vacunas contra la gripe son entre un 43% y un 69% efectivas contra las tres cepas principales que afectan a EE. UU. Pero las tasas de vacunación fueron más bajas de lo esperado.

Aunque las temporadas recientes han sido más severas, los investigadores afirman que solo la mitad de los niños, o menos, recibieron la vacuna anual contra la gripe.

Los autores afirman que la gripe causa enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes en niños cada año, y instan a pediatras, padres y líderes de salud pública a tomar medidas.

Los CDC recomiendan la vacuna anual contra la gripe para todos los niños de 6 meses o más.

Fuente: Pediatría

Afiliaciones de autores: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Hospital Infantil de Pittsburgh, Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, Instituto de Investigación Infantil de Seattle, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester, UCLA, Baylor College of Medicine Texas Children's Hospital, Vanderbilt University Medical Center, University of Missouri, Kansas City School of Medicine, Children's Mercy