Salud

¿Beber agua con gas afecta la salud dental? Expertos analizan los riesgos y recomendaciones

Su consumo aumentó por sabor y sensación refrescante, pero surgen dudas sobre su impacto en los dientes. Especialistas sugieren estrategias para disfrutarla minimizando los efectos negativos

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Primer plano de una persona bebiendo de un vaso alto de agua con gas helada. El vaso tiene gotas de condensación y burbujas visibles.
Expertos coinciden en que el agua carbonatada simple es poco agresiva con el esmalte dental, a diferencia de las versiones saborizadas o azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del consumo de agua con gas como alternativa a los refrescos generó preguntas sobre su seguridad para la salud bucal. Personas de todas las edades la consumen en diferentes presentaciones, desde versiones simples hasta bebidas saborizadas, alcohólicas y edulcoradas. La preocupación gira en torno a si puede causar erosión del esmalte o contribuir a otros problemas dentales.

De acuerdo con expertos consultados por el diario estadounidense The New York Times, el riesgo que implica el agua con gas para los dientes depende en gran medida de su composición y del modo en que se consume.

Kenneth Allen, vicepresidente de odontología general en la Universidad de Nueva York, institución académica de referencia, explica que el agua carbonatada pura, sin aditivos ni azúcares, representa un riesgo bajo para la salud dental. El peligro aumenta con las aguas saborizadas, los refrescos y las bebidas alcohólicas con gas, ya que su contenido de azúcar y ácido puede dañar el esmalte.

La forma en que se ingiere la bebida influye en el impacto sobre los dientes. Exposiciones prolongadas y repetidas a líquidos ácidos favorecen la desmineralización y el desgaste del esmalte dental, lo que puede dar lugar a sensibilidad, caries y otros problemas a largo plazo.

Los expertos advierten que, aunque el agua con gas básica no es tan perjudicial como los refrescos, no está completamente libre de riesgos si el consumo excesivo se mantiene a lo largo del tiempo.

Composición y efectos en el esmalte dental

Primer plano de una persona bebiendo un vaso de agua con gas, hielo y una rodaja de limón. Se observa la cara en perfil y el vaso burbujeante.
Beber agua con gas ocasionalmente y preferir las opciones naturales sin aditivos minimiza el impacto sobre los dientes, según recomendaciones de expertos en odontología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con gas simple contiene dióxido de carbono disuelto, que al combinarse con el agua forma ácido carbónico. Este ácido es débil y menos agresivo para los dientes que los ácidos presentes en bebidas azucaradas o cítricas. El pH reducido puede contribuir a la erosión del esmalte, aunque el efecto suele ser mínimo en comparación con otros productos.

Las aguas saborizadas o endulzadas añaden compuestos ácidos o azúcares, aumentando el potencial de daño dental. Beber regularmente bebidas con gas que contienen azúcar expone los dientes a un entorno ácido y azucarado, propicio para la formación de caries y erosión. Los especialistas recomiendan revisar la etiqueta de cada producto y optar por versiones sin azúcar ni aditivos siempre que sea posible.

Recomendaciones de los expertos indican que para minimizar los efectos en los dientes, es preferible evitar consumir agua con gas en sorbos pequeños y frecuentes durante largos periodos. Una exposición breve y consumir la bebida junto con comidas reduce el tiempo de contacto del ácido con el esmalte y limita el riesgo.

Cómo proteger los dientes al consumir agua con gas

Odontólogos sugieren varias prácticas para disfrutar del agua con gas sin comprometer la protección dental. Utilizar una pajilla puede ayudar a minimizar el contacto de la bebida con los dientes, especialmente en personas con tendencia a la erosión.

Además, enjuagarse la boca con agua corriente después de beber agua con gas ayuda a neutralizar el ácido remanente en la cavidad oral.

Vaso de agua natural junto a vaso de agua con gas burbujeante y una rodaja de limón sobre encimera de madera en una cocina.
La exposición frecuente de los dientes a líquidos ácidos y azucarados, como refrescos o aguas saborizadas, aumenta la probabilidad de desgaste dental con el tiempo y puede derivar en sensibilidad y caries si no se toman precauciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomiendan no cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir bebidas ácidas, ya que el esmalte puede encontrarse debilitado y susceptible al desgaste. Esperar al menos treinta minutos antes de cepillarse permite que la saliva restablece el equilibrio y proteja el esmalte.

Asimismo, mantener una higiene bucal adecuada y visitar al dentista de forma regular son medidas clave para prevenir problemas derivados del consumo de bebidas ácidas.

En tanto, destacan que la frecuencia y el contexto en el que se consume agua con gas resultan más relevantes para la salud dental que la cantidad exacta ingerida.

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