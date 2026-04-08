Salud

Cuántas veces late el corazón humano por día y qué factores determinan la salud cardíaca, según Conrado Estol

El neurólogo explicó en Infobae en Vivo los mecanismos de funcionamiento del órgano, cómo identificar alteraciones y las claves para el bienestar

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El corazón humano late unas cien mil veces por día, según explicó el neurólogo Conrado Estol

En una entrevista en Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) detalló cuántas veces late el corazón humano, la potencia que utiliza y los factores que determinan su salud a lo largo de la vida.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol sostuvo: “El corazón es un puño. Lo he visto en vivo muchas veces en la vida. Pesa trescientos gramos. No se compara con el de una ballena azul que mide un metro cincuenta de altura y pesa unos doscientos cincuenta kilos”.

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El corazón humano: tamaño, potencia y resistencia

Un hombre de mediana edad con cabello gris, traje azul y corbata, habla con seriedad y el puño derecho cerrado, con un auricular en su oreja
El corazón humano tiene el tamaño aproximado de un puño y pesa unos trescientos gramos, según describió el neurólogo Conrado Estol

“Ese pedacito de carne, late unas cien mil veces por día. En un hombre de setenta años va a haber latido dos mil quinientas millones de veces”, precisó el neurólogo. Según Estol, la sangre que impulsa el corazón humano a lo largo de una vida equivale a doscientos millones de litros, “ochenta piletas olímpicas”.

El especialista remarcó la eficiencia de este órgano: “¿Vos te imaginás una máquina buenísima que funcione dos mil quinientos millones de veces y no se rompa?”. Explicó que, en un día, la sangre recorre una distancia similar a “ida y vuelta a Nueva York”, unos veinte mil kilómetros.

El corazón, aclaró, “tiene un sistema nervioso propio, porque si vos sacás el corazón del cuerpo… sigue latiendo. Tiene automatismo”. Detalló que “si lo ponés en condiciones ideales con líquidos que lo alimentan y le proveen oxígeno, puede seguir latiendo mucho tiempo, horas”.

El marcapasos natural y la frecuencia cardíaca

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
A lo largo de la vida, el corazón impulsa una cantidad de sangre equivalente a doscientos millones de litros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol señaló que todos los corazones poseen un marcapasos interno: “¿A qué velocidad está seteado el marcapaso de nuestro corazón, de todas las personas los que están escuchando? Cien por minuto”. Aclaró que existen variaciones según el entrenamiento físico: “El que se entrena mucho puede tener una frecuencia cardíaca de 50 o 40”.

“La frecuencia cardíaca debe estar entre 70 y 80 lo más común”, afirmó el neurólogo. En relación al control doméstico, explicó: “En la muñeca está la arteria radial, podés tomar la frecuencia cardíaca allí. O en el cuello, donde está la carótida, es más fácil, es más grande, se siente más”.

El experto advirtió que una frecuencia cardíaca persistentemente elevada o baja justifica una consulta médica: “Si alguno se toma y tiene 100 o 110, hay que consultar, porque no debería estar latiendo así”.

Ejercicio, variabilidad y expectativa de vida

ejercicio, gimnasio, entrenamiento, frecuencia cardiaca-VisualesIA
La frecuencia cardíaca normal suele ubicarse entre setenta y ochenta latidos por minuto, indicó el especialista (Scribsnews)

Para Estol, la intensidad del ejercicio es clave: “La intensidad con que hacés ejercicio es mucho más importante que las veces por semana o el tiempo. Hay una fórmula muy fácil y popular: 220 menos la edad. Esa tiene que ser tu máxima frecuencia cardíaca haciendo ejercicio”.

El neurólogo subrayó que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador clave de salud: “Queremos que el corazón cambie mucho esa frecuencia muchas veces. Yo quiero tener una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las personas que no tienen alta variabilidad tienen riesgo de tener un problema cardíaco”.

Una mujer y un doctor en bata blanca sentados en un consultorio. El médico escribe en una libreta mientras la mujer lo mira.
La fibrilación auricular aumenta el riesgo de ACV en adultos y requiere anticoagulación, destacó el doctor Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las arritmias, explicó: “El ritmo es regular. Puede ser muy rápido, puede ser lento, pero siempre regular. Cuando empieza a alterarse el espacio, esa es la famosa arritmia, la extrasístole. En alguien joven no significa nada el 99,9 % de las veces”.

Advirtió sobre la fibrilación auricular en adultos mayores: “Esa es muy seria, porque necesita que la persona esté anticoagulada, porque forma coágulos en el corazón que van al cerebro y es una de las principales causas de ACV”.

El especialista concluyó que la educación y el control son fundamentales: “El que tiene una arritmia y está tratado, tiene que saber cómo se llama. Y la más importante de todas, porque hay muchísimas y la mayoría se tratan con medicamento y no hay problema”.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

Una frecuencia cardíaca persistentemente elevada o baja debe consultarse con un médico, recomendó Conrado Estol

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