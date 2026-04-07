Estanislao Bachrach: “La forma más rápida de morirse es vivir apurado”

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el biólogo molecular Estanislao Bachrach afirmó que “el cerebro no es un músculo, pero se puede entrenar”, al abordar los desafíos de la hiperconectividad, la gestión emocional y la búsqueda del bienestar en la vida cotidiana.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Bachrach profundizó en la relación entre cuerpo y mente: “No hay límite de edad para entrenar el cerebro y depende de lo que quieras mejorar o sostener mejor en el tiempo. Se puede entrenar de chiquito, de mediano y de grande”, aseguró. Para él, la actividad física y la meditación son “las dos herramientas más potentes para sostener el bienestar y tomar mejores decisiones”.

La ciencia detrás del bienestar y el estrés en la vida moderna

Bachrach remarcó que el avance de la ciencia y la tecnología permite entender cada vez más el funcionamiento del cuerpo y el cerebro: “La diferencia la hacemos nosotros. Si estamos esperando que pase algo distinto afuera para vivir mejor, no va a suceder. Es qué tengo que hacer yo distinto para vivir un poco mejor o más sano”.

Consultado sobre el impacto del estrés, señaló: “La forma más rápida de morirse es estar conectado con la actualidad todo el tiempo. Vivir apurado te baja entre 5 y 10 años la cantidad de años que vas a vivir”. Advirtió además sobre los riesgos de la hiperconectividad y el uso excesivo del teléfono: “No estás conectado, estás desconectado. El cerebro está en crisis, hay un montón de noradrenalina, cortisol circulando por el cuerpo, cuando en realidad no hay crisis”.

Realizar actividad física y practicar la meditación se posicionan como herramientas clave para mejorar el bienestar y tomar mejores decisiones, según Estanislao Bachrach (Infobae en Vivo)

El biólogo destacó que esos efectos negativos pueden ser revertidos con pequeños cambios: “Lo bueno del cerebro es que lo podés estresar y lastimar, pero es reversible. Hay pequeñas cosas que uno puede hacer que generan mucho bienestar, como actividad física, meditar un rato o respirar distinto”.

Placer, felicidad y el rol de la química cerebral

En la conversación surgió la diferencia entre placer y felicidad. Bachrach explicó: “El placer se lo lleva la famosa dopamina y la felicidad, la serotonina. La serotonina se fabrica en el intestino, en el cerebro. Es decir, como que la felicidad está en la panza, que no tiene nada que ver con comer”. Advirtió que “la dopamina, que es eso que nos da el scrolling, inhibe la producción de serotonina. Cuanto más placer tenés, menos feliz sos”.

Al hablar de hábitos, subrayó que los picos de placer por logros que requirieron esfuerzo se sostienen más en el tiempo que las gratificaciones inmediatas: “Cuando algo te cuesta y requiere esfuerzo, lo que sucede es que se genera un pico de placer y sostenés por un tiempo largo una sensación de placer. Cuando no te cuesta nada, la dopamina baja tan, tan abajo, que sentís un vacío, es una adicción”.

Bachrach también abordó el valor del autoconocimiento y la curiosidad: “A mí la duda me genera curiosidad, creatividad y bienestar, pero a mi pareja, por ejemplo, no. Muchas veces la mala comunicación entre pares genera eso. Lo que a vos te genera cierto bienestar, al de al lado no”.

El biólogo Estanislao Bachrach advierte que la hiperconectividad y el estrés crónico reducen la calidad de vida y afectan la salud cerebral (Infobae en Vivo)

Alto rendimiento, disciplina y la importancia de leer las señales del cuerpo

Al ser consultado sobre los hábitos de los deportistas de élite, resaltó: “Mucho esfuerzo, disciplina, trabajo, horas. Hay un parecido a ciertas adicciones de entrenar todos los días, cuidarse la comida, dormir. Cuando los chicos incorporan un hábito nuevo y ven que les sirve, no lo sueltan nunca más”.

El interés de Bachrach en la biología hoy pasa por la relación cuerpo-cerebro: “Hablamos mucho del cerebro, pero el impacto que tiene en cómo me muevo en el día, cómo uso mi cuerpo, porque el cuerpo está lleno de neuronas. Ese movimiento que hacés no lo hacen los músculos, lo hace el cerebro”. Aseguró que “el cuerpo le devuelve nueve veces más información al cerebro de la que le manda”, y que aprender a leer esa información, especialmente a través de la meditación, permite tomar mejores decisiones y arrepentirse menos.

“Una persona mejor conectada con su cuerpo se arrepiente mucho menos de las decisiones que toma en la vida”, precisó. Al cerrar, valoró la pasión por el trabajo y la búsqueda de una vida tranquila: “Me apasiona lo que hago y tengo los mismos problemas que todo el mundo. Estas herramientas son muy potentes, gratis y fáciles de aplicar”.

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