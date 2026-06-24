Cáncer de próstata: por qué es una enfermedad silenciosa y cómo detectarla antes de que avance

El cáncer de próstata suele ser asintomático en etapas tempranas, por lo que esperar síntomas puede retrasar el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es el tumor que más afecta a los varones en todo el mundo y, en etapas tempranas, no suele dar síntomas.

Ese es el motivo por el que la mayoría de los hombres posterga o evita los controles de rutina, decisión que suele traducirse en diagnósticos más tardíos, cuando la enfermedad ya avanzó y las opciones terapéuticas pueden ser más complejas.

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En Argentina se detectan casi 12 mil nuevos casos al año y es el tercer tipo de cáncer que más muertes ocasiona en varones, con casi 3.700 muertes anuales, detrás del cáncer de pulmón y el colorrectal. En ese sentido, los especialistas remarcan que la detección precoz ofrece altísimas chances de curación y, en determinados casos, ni siquiera exige iniciar tratamiento: alcanza con controlar que el tumor no avance.

En términos prácticos, la recomendación coincide en un punto central: iniciar los controles preventivos a los 50 años, o hasta una década antes si existen antecedentes familiares. El objetivo es simple: no esperar a que aparezcan síntomas para recién entonces consultar.

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Por qué el cáncer de próstata suele diagnosticarse tarde: el problema de esperar síntomas

Los especialistas recomiendan iniciar controles preventivos a los 50 años, o hasta una década antes si hay antecedentes familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas describen al cáncer de próstata como una enfermedad silenciosa. “El cáncer de próstata representa una amenaza silenciosa: no presenta síntomas en sus fases iniciales y cuando aparecen, a menudo el cuadro suele estar avanzado”, señaló el doctor Daniel López Rosetti en una nota previa a Infobae.

Esa ausencia de señales es, a la vez, una trampa frecuente: muchos varones interpretan que si no hay molestias no hay motivo para consultar. Sin embargo, en el cáncer de próstata esa lógica puede resultar costosa, porque los síntomas suelen manifestarse cuando la enfermedad ya creció o se extendió.

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En esa línea, un concepto se repite entre los especialistas: esperar síntomas es un error o una oportunidad perdida, porque el diagnóstico temprano se asocia con tasas de curación muy altas y con mejores márgenes para decidir el tratamiento.

Qué controles de rutina se recomiendan y desde qué edad

El PSA (antígeno prostático específico) es un análisis de sangre utilizado para favorecer la detección precoz y el seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El control fundamental recomendado es hacerse un PSA o antígeno prostático específico a partir de los 50 años de edad. Se trata de un simple análisis de sangre. Si la persona tiene familiares que padecieron cáncer de próstata, hay que empezar en una edad más temprana; en general diez años antes del caso más joven diagnosticado en la familia”, planteó en una nota a este medio el doctor Juan Sade, oncólogo clínico y jefe de la Unidad Genitourinaria del Instituto Alexander Fleming (IAF).

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Según explicó, el PSA se consolidó como una herramienta de importancia para urólogos y oncólogos. En la práctica, se utiliza tanto para favorecer el diagnóstico precoz como para el seguimiento de casos y la definición de tratamientos.

López Rosetti precisó que el chequeo anual se apoya en dos partes: el análisis de sangre para medir antígeno prostático específico —con PSA total y PSA libre— y la consulta presencial. En esa evaluación, el urólogo interroga sobre síntomas, indaga antecedentes y descarta otras patologías, como el adenoma benigno de próstata, según corresponda.

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El peso de los mitos, miedos y prejuicios: por qué muchos varones postergan el chequeo

El cáncer de próstata es el tercer tipo de cáncer que más muertes ocasiona en varones en Argentina, con casi 3700 fallecimientos anuales, detrás del de pulmón y el colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las razones por las que los controles se retrasan no es médica, sino cultural: mitos, confusiones y miedos arraigados que los especialistas buscan despejar cuando convocan a los varones a realizarse chequeos preventivos desde los 50 años.

En particular, el doctor Gustavo Villoldo, subjefe del Servicio de Urología del Instituto Alexander Fleming, señaló: “En los últimos años se generó un importante debate en torno al papel del tacto rectal en la detección precoz del cáncer de próstata. La evidencia más reciente cuestiona su utilidad como herramienta de tamizaje aislada, lo que llevó a que sociedades científicas reduzcan su protagonismo en este contexto. Actualmente, su papel dentro de las estrategias de detección temprana es objeto de revisión, con una tendencia creciente a priorizar herramientas basadas en biomarcadores y métodos de evaluación más precisos, como las imágenes de última generación. Aun así, la adopción de estos cambios ha sido variable en la práctica cotidiana”.

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Para López Rosetti, cuando el prejuicio domina, el problema es doble: se evita una evaluación preventiva y se dilata el momento de consultar, incluso aunque luego aparezca un síntoma. “Los prejuicios o temores sobre este procedimiento carecen de toda justificación ante la amenaza real que representa el cáncer de próstata. El rechazo a una evaluación preventiva nunca debe ser más fuerte que la posibilidad de evitar una enfermedad grave”, destacó.

Qué se gana con detectar a tiempo: curación, tratamientos menos agresivos y vigilancia activa

En algunos casos, el diagnóstico precoz permite una estrategia de vigilancia activa sin tratamiento inicial, bajo control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana es el punto de inflexión. López Rosetti sostuvo que detectarlo a tiempo asegura “más de un 90% de posibilidades de curación”. En la misma línea, Sade remarcó: “La detección temprana es de gran importancia porque aumenta las tasas de curación y también permite disminuir las secuelas de los tratamientos. Como sucede con la mayoría de los tumores, cuanto más pequeños y más localizados en el órgano que le da origen se encuentren, más fáciles van a ser de tratar y menos secuelas van a dejar para el paciente”.

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En ese mismo eje aparece una idea clave: no todo diagnóstico implica tratar de inmediato. Sade explicó que existe una estrategia conocida como vigilancia activa, aplicada a tumores de bajo riesgo que pueden mantenerse bajo seguimiento médico. En la primera fuente, el concepto aparece formulado en términos similares: en algunos casos, ni siquiera es necesario iniciar tratamiento; alcanza con controlar que no avance.

Cuando el cáncer está localizado, los especialistas mencionan alternativas como cirugía y radioterapia. Sade detalló que los avances tecnológicos permitieron que la intervención quirúrgica sea hoy mínimamente invasiva, con la cirugía robótica como ejemplo. Sobre la radioterapia, describió desarrollos orientados a aumentar dosis y reducir sesiones, con el objetivo de acortar tratamientos y proteger órganos vecinos como vejiga y recto.

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Riesgo por edad y antecedentes familiares: cuándo conviene adelantar el primer control

En personas con antecedentes familiares, se sugiere comenzar el screening en una edad más temprana, en general diez años antes del caso más joven diagnosticado en la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad es un factor de riesgo central. Los especialistas del Instituto Alexander Fleming indicaron que el riesgo de padecer cáncer de próstata aumenta con los años y que, en la población general sin antecedentes familiares, se recomienda iniciar estudios de diagnóstico precoz desde los 50 años.

López Rosetti sumó una definición operativa para quienes tienen antecedentes familiares directos: haber tenido un padre o hermano con diagnóstico obliga a adelantar el control a los 40 o 45 años.

Qué pasa cuando aparecen síntomas: señales de alarma y por qué pueden indicar enfermedad avanzada

Cuando aparecen síntomas, pueden ser manifestaciones de enfermedad más avanzada o extendida a órganos vecinos, huesos o ganglios, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas, cuando llegan, no siempre son el primer aviso: a menudo aparecen tarde. Sade sostuvo que el tumor suele ubicarse en la zona periférica de la glándula prostática y “ni siquiera produce síntomas obstructivos”, que se asocian al agrandamiento benigno de la próstata. En ese sentido, concluyó: “Cuando da síntomas, es tarde. Son manifestaciones de que la enfermedad se extendió a órganos vecinos como la vejiga o al recto, a los huesos o a los ganglios”.

El Ministerio de Salud de la Nación, citado por López Rosetti, señaló que el cáncer de próstata afecta principalmente a varones mayores de 65 años y que, aunque algunos tumores pueden crecer con rapidez, la mayoría lo hace de manera lenta. También describió que en fases avanzadas pueden aparecer señales como aumento en la frecuencia urinaria, urgencia para orinar, flujo débil, sangrado en la orina y dolor en la región pélvica o lumbar, síntomas que también pueden estar presentes en patologías benignas.

Qué puede hacer el entorno: cómo impulsar el control anual sin esperar “señales”

El chequeo anual incluye el PSA y la consulta con el urólogo, que evalúa antecedentes, síntomas y diagnósticos diferenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti amplió el foco y habló también a quienes rodean a los varones de 50 años o más: padres, hermanos o pareja. La insistencia tiene un motivo: si el cáncer de próstata no avisa al inicio, alguien debe empujar la consulta antes de que sea tarde.

“El primer control urológico debe realizarse a los 50 años. Una de las medidas más importantes para la prevención es la consulta anual con el urólogo, que no debe ser una excepción, sino una regla, como lo es para las mujeres el examen ginecológico”, sostuvo el especialista.

En el mismo sentido, cerró con una idea operativa: “Un control sencillo al año puede significar la diferencia entre un diagnóstico precoz y una complicación mayor. No hay excusas: visite al urólogo, hable del tema y transmita la importancia de ese control a quienes lo rodean. La salud depende en gran medida de decisiones simples tomadas a tiempo”.