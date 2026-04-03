La ciencia ante el desafío de la longevidad: avances y nuevas perspectivas sobre el envejecimiento

La investigación sobre el envejecimiento humano avanza con experimentos genéticos y restricciones calóricas en modelos animales como el pez killi africano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación biomédica sobre el envejecimiento humano gana impulso con los aportes de la genetista Anne Brunet en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Este proceso, común a todas las personas, sigue generando preguntas sobre el alcance real de la intervención científica.

Diversos estudios recientes, en modelos animales, examinan la posibilidad de ralentizar el desgaste fisiológico mediante intervenciones celulares y modificaciones en la alimentación y la actividad física.

Experimentos con restricción calórica, ejercicio y técnicas genéticas en modelos animales, como el pez killi africano, permiten identificar factores que inciden en la longevidad y en la aparición de enfermedades vinculadas a la edad. De acuerdo con Brunet, estas estrategias han producido hallazgos relevantes con potencial impacto en la salud humana.

Anne Brunet destaca la importancia de los cambios epigenéticos y la inflamación crónica como factores claves que influyen en el envejecimiento celular y tisular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, el envejecimiento transforma a una persona joven y sana en alguien más vulnerable, con mayor riesgo de desarrollar patologías. “Cómo ocurre todo esto es realmente complejo y multifacético”, señala Brunet. A nivel molecular, destaca los cambios epigenéticos, que determinan la activación o silenciamiento de genes y modifican la estructura y función de los tejidos a lo largo del tiempo.

Brunet también identifica la “pérdida de la capacidad de percibir y responder adecuadamente a los nutrientes y la energía” como un aspecto que impacta el metabolismo con el paso de los años. Otro elemento central es la inflamación crónica, caracterizada por la acumulación de citoquinas (proteínas que regulan la respuesta inmune) en los tejidos y el deterioro progresivo de las funciones celulares. Para la genetista, “cada uno de estos factores aporta, pero su efecto combinado es mayor”.

Mecanismos biológicos y envejecimiento

La genetista detalla que las señales inflamatorias, útiles para la curación o defensa frente a infecciones a corto plazo, pueden dañar la función celular cuando se mantienen durante períodos prolongados. Su laboratorio explora cómo estos elementos interactúan y elevan significativamente la vulnerabilidad en organismos vivos.

El vínculo entre envejecimiento y enfermedades constituye uno de los retos centrales de la investigación actual. La experta sostiene que la pérdida de resiliencia general aumenta la susceptibilidad a múltiples trastornos, no por una causa única, sino por una disminución integral de la robustez celular.

La acumulación de citoquinas y proteínas en los tejidos, especialmente en el cerebro, eleva la vulnerabilidad a enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosos estudios identifican la inflamación crónica como factor común, ya que la acumulación sostenida de citoquinas altera procesos como la transmisión neuronal. Este desequilibrio podría estar relacionado con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.

Brunet subraya la acumulación de proteínas en tejidos, particularmente en el cerebro, como un fenómeno creciente con la edad. “Este proceso puede saturar los sistemas de control de calidad celular y agravar problemas neurológicos”, advierte la científica.

Impacto de los hábitos en la longevidad

Respecto a la influencia de las rutinas diarias, Brunet sostiene que “nuestras elecciones de vida pueden modificar la forma en que envejecemos”. Entre las estrategias más respaldadas para prolongar la vida figura la restricción calórica, tanto en animales como, posiblemente, en seres humanos.

Disminuir la cantidad de alimentos ingeridos sin provocar malnutrición ha mostrado un efecto positivo tanto en la esperanza de vida media como en la máxima, así como un retraso en la aparición de enfermedades relacionadas con la edad.

La restricción calórica y ciertos patrones alimenticios muestran efectos positivos en la esperanza de vida y en el retraso de enfermedades asociadas a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brunet afirma que los periodos de una dieta reducida en calorías y de ayuno han resultado beneficiosos para la longevidad en diferentes especies. La actividad física, por su parte, incrementa la esperanza de vida promedio, aunque no modifica el límite máximo; su relevancia reside en la mejora de la salud general de la población.

La especialista distingue entre esperanza de vida promedio —el valor medio poblacional— y máxima, que corresponde a los individuos con mayor longevidad.

¿Puede revertirse el envejecimiento? El cerebro en foco

Sobre la reversión del envejecimiento, la científica aclara que el concepto es relativo, ya que el tiempo nunca retrocede. El objetivo es que, tras una intervención, un tejido envejecido recupere características propias de un tejido joven; ese rejuvenecimiento implica modificar marcadores biológicos hacia un estado más juvenil.

En el caso del sistema nervioso, el envejecimiento se expresa en pérdida de memoria y deterioro cognitivo, incluso en personas sin enfermedades diagnosticadas. El equipo de Brunet investiga cómo reducir la inflamación cerebral para mejorar algunos de estos indicadores.

El estudio de células madre se focaliza en su capacidad de reparación tisular y cómo su resistencia al envejecimiento puede reforzarse con intervenciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de su trabajo se orienta a la reprogramación genética parcial, que consiste en activar o silenciar genes de modo temporal para estimular la regeneración celular, una línea de estudio en pleno desarrollo.

La investigadora también resalta el papel de las células madre, que funcionan como reservorio para la reparación y recuperación de tejidos. Analizan hasta qué punto estas células mantienen su capacidad regenerativa con el paso de los años y cómo podrían reforzar la resistencia al envejecimiento.

El pez killi africano: modelo para estudiar longevidad

El laboratorio de Anne Brunet emplea el pez killi africano como modelo para examinar la longevidad en ciclos acelerados. Este pequeño vertebrado vive apenas seis meses, a diferencia de los ratones, que alcanzan los tres años, lo que facilita la realización de múltiples experimentos y la obtención de resultados rápidos.

Una particularidad del pez es la diapausa embrionaria: sus embriones pueden permanecer en animación suspendida durante largos periodos, incluso años.

El caso más extenso registrado es de dos años y medio. Dado que el pez adulto vive solo seis meses, este fenómeno resulta notable: “Equivaldría a que un humano viviera 400 años en estado embrionario”, compara Brunet. Este mecanismo ayuda a explorar los límites biológicos de la vida y la duración vital.

Identificar la cronología y las fases clave del envejecimiento sigue siendo un desafío, con el potencial de transformar la salud y longevidad humana en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y horizontes para la investigación

Brunet reconoce que aún existen grandes incógnitas sobre los mecanismos que rigen el envejecimiento y sobre cómo intervenir eficazmente en humanos.

Su laboratorio realiza estudios longitudinales, registrando en vídeo todo el ciclo vital de los animales de laboratorio. Observar la evolución completa permite identificar etapas y oportunidades de intervención antes inadvertidas, un enfoque posible gracias al ciclo vital breve del killifish.

El reto principal es descifrar la cronología real del envejecimiento y detectar sus fases clave, un aspecto poco explorado hasta el momento. Aunque la ciencia avanza, la dinámica real del envejecimiento y su progresión siguen siendo temas poco comprendidos, con potencial para abrir nuevas perspectivas en la salud y la longevidad humana.