Salud

Los sorprendentes beneficios de leer a diario: por qué es clave en el bienestar

Este comportamiento fomenta la conexión social y mejora la autoeficacia, según investigaciones recientes sobre los efectos psicológicos y emocionales de los libros

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Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un libro abierto de tapa dura bordó, sentada en un sillón, con el rostro parcialmente visible al fondo.
La lectura diaria fortalece la salud mental al reducir la ansiedad y los síntomas depresivos, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer de manera regular puede transformar no solo la forma de pensar, sino también cómo uno se siente y afronta el día a día. Para muchas personas, abrir un libro representa una vía de escape a nuevos mundos, un descanso del estrés cotidiano y una manera de encontrar calma en medio del ruido constante.

Los beneficios de incorporar la lectura como parte de la rutina diaria son tan variados como profundos, y cuentan con el respaldo de estudios recientes que analizan su impacto en la salud mental y el bienestar general.

Beneficios científicos de la lectura diaria en la salud mental y el bienestar

Diversos análisis científicos respaldan la idea de que hacerlo de manera habitual contribuye a mejorar la calidad de vida. Un análisis de 2024 sobre la iniciativa Reading for Wellbeing (RfW) demostró que leer por placer aumenta la autoeficacia y la sensación de conexión social, lo que repercute directamente en el bienestar emocional.

Mujer de mediana edad leyendo un libro azul de tapa dura en un sillón junto a una ventana, con plantas, una estantería y un gato durmiendo.
Leer por placer incrementa la autoeficacia y la sensación de conexión social, beneficiando el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la lectura diaria se asocia con una reducción de la ansiedad y los síntomas depresivos, gracias a la estabilidad que aporta mantener una rutina estructurada. Esta práctica también favorece la empatía, amplía el vocabulario y fortalece el cerebro, lo que puede traducirse en una mayor longevidad si se mantiene como hábito diario.

Según Healthline, incluso dedicar solo diez minutos al día tiene efectos positivos, reforzando la importancia de la constancia sobre la cantidad de tiempo invertido. Entre los beneficios concretos documentados, leer ayuda a mejorar la calidad del sueño, facilita la práctica del enfoque en una sola tarea y disminuye la saturación mental. Los datos sugieren que los hábitos diarios, como la lectura, tienen un impacto duradero tanto en la salud física como en la mental, situándolos al mismo nivel que otros pilares del bienestar como la actividad física, la alimentación equilibrada y la gestión del estrés.

Asimismo, una revisión de 2025 reveló que tiene grandes beneficios en adultos. Tras un análisis de 43 investigaciones, llegaron a la conclusión de que la lectura por placer puede mejorar el estado de ánimo, la empatía, la autocomprensión y la sensación de conexión social.

Seis personas (3 hombres, 3 mujeres) sentadas en un círculo en sillas individuales, sosteniendo libros y conversando en una sala de estar luminosa.
La lectura compartida en grupos, práctica en aumento, ayuda a mejorar la calidad de vida y reduce la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mecanismos clave identificados incluyen la evasión de preocupaciones cotidianas, la estimulación intelectual, la generación de recuerdos y la participación en grupos de lectura. El impacto positivo es mayor en personas que ya ven la lectura como una experiencia positiva. El estudio ayuda a entender cómo y para quiénes las actividades de lectura pueden servir para mejorar la salud mental y el bienestar.

Otro ensayo científico halló impactos en la lectura compartida, una práctica cada vez más habitual en grupos de lectura. Se trata de reuniones semanales o mensuales en donde se leen y discuten en voz alta distintas obras literarias, sin la necesidad de conocimientos previos específicos. Con el mapeo de la evidencia existente, expertos analizaron 15 estudios y destacaron que la participación puede mejorar la calidad de vida y el bienestar, y reducir síntomas de depresión.

Relación entre la lectura y la mejora de habilidades lingüisticas

Dedicar tiempo a la lectura diaria no solo aprovecha sus beneficios para el bienestar, sino que también constituye una herramienta fundamental para mejorar las habilidades lingüísticas y la escritura. Según la Universidad de Waterloo, no es casualidad que los mejores escritores sean también lectores ávidos.

Hombre con barba lee un libro de tapa dura en un banco de piedra en una plaza. Viste chaqueta tweed con coderas. Fondo con edificios, árboles y gente.
Expertos confirman que seleccionar libros atractivos favorece la constancia y el disfrute del hábito lector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al leer, se adquieren elementos clave del lenguaje: vocabulario, redacción, estructura y fluidez. Esta exposición continua permite que los recursos estilísticos y las técnicas narrativas pasen a formar parte del repertorio propio, lo que repercute directamente en la calidad de la escritura personal.

Expertos subrayan que el hábito constante colabora en el aprendizaje de técnicas que luego pueden ser utilizadas en el colegio, facultad o trabajo. Por lo tanto, esta actividad se convierte en un proceso de aprendizaje activo, en el que cada libro leído aporta nuevas herramientas expresivas y modelos a seguir. Destacan además que este proceso resulta más efectivo cuando el material de lectura resulta interesante para el lector, ya que la motivación y el disfrute favorecen la asimilación natural de las estructuras y recursos lingüísticos.

Seleccionar materiales, géneros o temáticas que despierten el interés es una de las estrategias más efectivas. Tanto la Universidad de Waterloo como Healthline coinciden en que el disfrute es un motor fundamental de la constancia. La lectura no debe percibirse como una obligación, sino como una fuente de placer y curiosidad. Elegir ejemplares que resulten atractivos permite que el acto se convierta en un momento esperado del día.

Una mujer de mediana edad con cabello castaño, vestida con camiseta gris y jeans, lee un libro sin título en una silla de madera en un patio verde, con valla de madera al fondo.
Establecer rutinas y metas concretas facilita la consolidación del hábito de la lectura entre dos y cinco meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para construir una costumbre sólida se requiere planificación y constancia, además de flexibilidad y autocompasión. Expertos citados por Time aconsejan fijar metas concretas y crear rutinas de apoyo.

La ciencia respalda la eficacia para la salud: un estudio de 2024 analizó 20 revisiones sobre formación de hábitos y concluyó que “un nuevo hábito puede empezar a formarse en unos dos meses, aunque el tiempo necesario para consolidarlo varía entre dos y cinco meses”.

Muchos estudios coinciden en que 66 días es un plazo habitual para establecer hábitos simples, como la lectura. Además, comprometerse con una acción diaria, en vez de hacerlo solo de vez en cuando, ayuda a superar la “fatiga de decisión” y reduce la tendencia a posponer.

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