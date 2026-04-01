El nuevo comunicado del Hospital Italiano tras el escándalo de “viajes controlados” y la muerte de un médico residente

El Hospital Italiano apartó al personal implicado e implementó controles más estrictos sobre medicamentos de uso hospitalario tras detectar irregularidades /RS Fotos

La muerte de Alejandro Zalazar, médico residente del Hospital Rivadavia, causada por una sobredosis de propofol y fentanilo, desencadenó una investigación judicial al revelar el presunto uso ilegal de anestésicos en fiestas privadas organizadas por profesionales. En el centro de la causa se encuentran Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos con trayectoria en el Hospital Italiano, quienes son investigados por la supuesta participación en un esquema de “viajes controlados” con insumos hospitalarios, según precisó Infobae.

El Hospital Italiano había señalado que, tras detectar el robo de estupefacientes en el área de anestesiología, se implementaron las medidas necesarias para analizar lo ocurrido y apartar al personal implicado. Ahora, la institución emitió un nuevo comunicado en sus redes sociales.

“En relación a los hechos difundidos recientemente, comprendemos la preocupación y lamentamos profundamente el malestar que esta situación pudo haber generado”, señalaron.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la irregularidad, el Hospital actuó de manera inmediata: realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia, adoptó medidas preventivas y reforzó los controles sobre el circuito de medicamentos sujetos a fiscalización especial. Asimismo, queremos informar que las personas involucradas ya no forman parte de nuestra institución, como parte de las acciones adoptadas de manera inmediata frente a este hecho”, sumaron.

Al tiempo que cerraron: “Queremos transmitir tranquilidad, destacando que en ningún momento se vieron afectados los procesos asistenciales ni la seguridad de los pacientes. La calidad de atención del Hospital está plenamente garantizada. La Institución continúa colaborando activamente con la investigación judicial y avanzando en nuevas medidas de auditoría y control para fortalecer sus procesos”.

El comunicado del hospital en Instagram

Detalles del caso

El 20 de febrero trascendió el caso de Zalazar, médico anestesiólogo de 34 años, quien fue hallado sin vida en su departamento de Palermo. El parte policial describió una escena con signos como una vía colocada en el pie derecho, marca de catéter en el izquierdo y descartables para inyecciones alrededor del cuerpo. La autopsia registró congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, aunque la principal hipótesis sostenía que el fallecimiento se debió a una sobredosis fatal de propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso hospitalario.

La Fiscalía a cargo de Santiago Herrera, con intervención del juez Martín Sánchez Sarmiento, concentra la causa en los múltiples indicios de intervención médica hallados en la escena del fallecimiento.

Tras detectar una irregularidad, un hospital actuó de inmediato presentando una denuncia ante la Justicia, adoptando medidas preventivas y reforzando los controles de medicamentos. (Hospital italiano )

En simultáneo a la pesquisa judicial formal, surgió un audio de WhatsApp que alcanzó amplia circulación y que mencionaba la realización clandestina de “Propo fest”, fiestas privadas en las que un grupo reducido de médicos empleaba anestésicos con fines recreativos.

El Italiano inició una revisión integral de sus procedimientos de control y seguridad en la gestión de estupefacientes, en colaboración con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevenir desvíos de sustancias controladas.

Mientras la investigación judicial continúa, tanto las autoridades del hospital como las asociaciones médicas remarcan la importancia de restringir el acceso y la administración de estos fármacos al ámbito hospitalario, bajo la supervisión estricta de profesionales habilitados.

El propofol es un anestésico de acción ultrarrápida exclusivo del ámbito hospitalario, cuyo uso inadecuado conlleva un alto riesgo de paro respiratorio y muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el propofol

El propofol es un anestésico de acción ultrarrápida, empleado en múltiples procedimientos médicos. Francisco Dadic, médico especialista en Toxicología y director de Toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y de Toxicología Hoy, explicó a Infobae que se trata de "un sedante muy potente, utilizado en numerosas ocasiones como anestésico de inducción rápida“.

De acuerdo con Dadic, el propofol actúa en cuestión de segundos o minutos, lo que permite obtener una respuesta clínica inmediata. Su efecto principal es la depresión del sistema nervioso central, generando somnolencia y disminuyendo la frecuencia respiratoria. Esta característica facilita la sedación de pacientes, por ejemplo, para la colocación de un tubo orotraqueal y su conexión a un respirador.

El riesgo más grave asociado a una administración inadecuada de propofol es la depresión respiratoria severa, que puede desembocar en un paro cardiorrespiratorio. Francisco Dadic, especialista en Toxicología, destacó que “el riesgo más importante es el paro respiratorio; si la depresión respiratoria es muy marcada, puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio y, en consecuencia, la muerte”.

Por estos motivos, el uso de propofol está completamente contraindicado fuera del entorno hospitalario. Dadic advirtió que “fuera del ámbito médico, su utilización está contraindicada debido al altísimo riesgo de provocar un paro respiratorio”, y subrayó que solo debe ser prescripto y administrado bajo el control de un médico, quien debe ajustar la dosis y monitorear la respuesta del paciente.

El especialista agregó que un uso inadecuado puede causar un cuadro fatal, ya que la depresión del sistema respiratorio puede derivar en un paro respiratorio. Si no se dispone de los equipos y del personal necesario, como un anestesiólogo o un médico terapista, existe un riesgo elevado de muerte.

El resto del comunicado del Hospital Italiano

El Hospital Italiano de Buenos Aires comunicó la desvinculación inmediata de personas involucradas en un hecho, como parte de las acciones adoptadas por la institución. (Hospital italiano )

El Hospital Italiano de Buenos Aires emite un comunicado reafirmando que sus procesos asistenciales y la seguridad de los pacientes no se vieron afectados, garantizando la calidad de atención. (Hospital italiano )

El Hospital Italiano de Buenos Aires informa su activa colaboración en la investigación judicial y la implementación de nuevas medidas de auditoría y control para garantizar una atención segura y de calidad. (Hospital italiano )