Salud

Deficiencia, exceso y usos desconocidos: 7 datos sobre la vitamina C y su impacto en la salud

La capacidad del cuerpo humano para aprovechar este nutriente depende de factores como la edad, el estado de salud y la presencia de patologías digestivas. Qué tener en cuenta

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Naranja - pulmones - vitaminca C - beneficios - Perú - salud - 9 julio
El consumo adecuado de vitamina C, presente principalmente en frutas y verduras frescas, es fundamental para el sistema inmunológico y la reparación de tejidos, de acuerdo con especialistas en nutrición y estudios recientes revisados por publicaciones científicas (Freepik)

La vitamina C desempeña un papel esencial en la protección inmunológica, participa en la formación de tejidos y favorece la curación de heridas. Se encuentra fundamentalmente en frutas y verduras frescas e interviene tanto en la generación de colágeno como en la neutralización de radicales libres. Además de contribuir a la función del sistema nervioso, óseo y sanguíneo, el consumo adecuado previene deficiencia o escorbuto y asegura el funcionamiento óptimo de diversos procesos biológicos.

Un aspecto poco difundido es la interacción de la vitamina C con determinados medicamentos, señala Mayo Clinic. En tanto, según la revista SportLife y avalado por especialistas en nutrición, ciertas sustancias como los AINE (antiinflamatorios no esteroideos), medicamentos para la coagulación, hormonas y antidepresivos pueden tener una menor eficacia o presentar efectos adversos al combinarse con dosis altas de vitamina C. Antes de mezclar suplementos con estos fármacos, se recomienda una consulta individualizada al médico, ya que la interacción varía dependiendo del cuadro clínico y la cantidad ingerida.

El escorbuto o deficiencia de vitamina C es infrecuente en la actualidad, pero aún puede observarse en poblaciones con dietas pobres en vegetales, adultos mayores, fumadores o personas con patologías digestivas o metabólicas. Especialistas en salud han reportado que los síntomas más habituales incluyen fatiga, encías sangrantes y dificultades en la cicatrización de heridas.

Aplicaciones inusuales y dosis recomendadas

Jugo de maracuyá, bebida fresca y tropical, rica en vitamina C. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigaciones celulares muestran que dosis superiores a 3.000 mg diarios transforman la vitamina C en prooxidante, lo que eleva el riesgo de daño tisular por radicales libres y resalta la importancia de respetar los límites recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con investigaciones celulares publicadas en revistas científicas, la vitamina C requiere una dosis diaria constante, ya que el organismo, al ser incapaz de almacenarla por periodos extensos, la elimina en menos de 24 horas a través de la orina. Por su carácter soluble en agua, su consumo debe ser diario para mantener su función biológica.

Su uso trasciende el ámbito nutricional: existen reportes de que la vitamina C se emplea como agente reductor en la revelación de fotografías en blanco y negro, combinada con café instantáneo y agua con gas. Este aspecto, aunque no relacionado con la salud humana, pone de manifiesto su capacidad química para modificar materiales orgánicos.

Las recomendaciones internacionales de cantidad diaria varían de acuerdo al grupo etario y sexo, pero para adultos el límite máximo seguro es 2.000 mg. En general, la necesidad diaria está comprendida entre 65 y 90 mg. Una ingesta superior a este rango puede disminuir la absorción a menos del 50%, ya que los intestinos presentan una capacidad limitada para asimilar grandes dosis.

Según Mayo Clinic, aunque es poco probable que el exceso de vitamina C en la dieta sea perjudicial, las megadosis de suplementos pueden provocar diarrea y cálculos renales. Los expertos consultados por SportLife aclaran que, en personas sanas, el exceso se elimina a través de la orina y no se acumula en los tejidos, pero señalan que no existen beneficios al consumir dosis notoriamente superiores a las recomendadas.

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Datos clínicos y estudios médicos asocian ingestas superiores a los valores seguros con efectos adversos como diarrea, náuseas, acidez y mayor probabilidad de cálculos renales, en especial en personas con predisposición a padecerlos  (Freepik)

Según investigaciones celulares, el consumo muy elevado de vitamina C (por encima de los 3.000 mg diarios) puede inducir un cambio en su función: de antioxidante pasa a prooxidante, lo que implica la generación de efectos contrarios a la protección celular y un potencial daño tisular. Esta propiedad prooxidante, verificada en experimentos de laboratorio, puede promover la producción de radicales libres cuando se consume de manera excesiva.

Peculiaridades biológicas y riesgos por exceso

En el reino animal, la mayor parte de los mamíferos sintetiza su propia vitamina C, con la excepción de los humanos, primates y conejillos de Indias. Esta imposibilidad bioquímica obliga a incorporar la vitamina C a través de los alimentos, y explica la diferencia de requerimientos de suplementos entre especies. Especialistas en nutrición y fisiología animal señalan que esta carencia está relacionada con una mutación genética antigua que suprimió la producción endógena en estos mamíferos.

El consumo excesivo de vitamina C se ha asociado, según datos clínicos y estudios médicos revisados en SportLife, a síntomas digestivos como diarrea, náuseas y acidez estomacal, especialmente en dosis superiores a 3.000 mg al día. También se reporta un aumento del riesgo de cálculos renales e incremento de ácido úrico, sobre todo en personas con tendencia a la hiperuricemia. Asimismo, quienes padecen hemocromatosis —enfermedad caracterizada por la sobrecarga de hierro— pueden experimentar complicaciones adicionales, ya que la vitamina C facilita la absorción intestinal de este mineral.

Otra advertencia importante, respaldada tanto por investigaciones celulares como por las recomendaciones de expertos consultados por SportLife, es que, al superar los umbrales considerados seguros, la vitamina C puede perder su función antioxidante natural y actuar como un prooxidante. En este estado, lejos de proteger, incrementa la probabilidad de daño celular por radicales libres.

Ante la posibilidad de deficiencia, la fuente más fiable sigue siendo una alimentación variada, rica en frutas y verduras frescas, especialmente cítricos, pimientos, kiwis y vegetales de hoja verde. En situaciones que requieren suplementos, la recomendación de los especialistas es ajustarse rigurosamente a las indicaciones médicas y evitar la combinación con otros fármacos sin supervisión profesional.

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