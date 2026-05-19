Nicaragua

Alejandro Serrano Caldera: el académico y político que soñó con una Nicaragua plural muere a los 87 años

Un referente intelectual de Nicaragua, reconocido por su análisis sobre los desafíos políticos y sociales de la nación, es despedido por el círculo académico y exiliados que destacan su rol en la formación del pensamiento plural

Guardar
Google icon
Caricatura al óleo de Alejandro Serrano Caldera, un hombre mayor con gafas y camisa clara, saludando frente a un paisaje montañoso al atardecer.
El jurista y filósofo nicaragüense Alejandro Serrano Caldera, uno de los intelectuales más prominentes de Nicaragua y elegido por la revista de Filosofía de Aechen, Alemania, como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo, falleció este lunes a los 87 años en su residencia de Managua, informaron sus familiares. (Ilustración Infobae)

El filósofo y jurista nicaragüense Alejandro Serrano Caldera, distinguido por su influyente reflexión sobre la democracia y la ética en su país, falleció este lunes a los 87 años en Managua, según informaron sus familiares a la agencia EFE. Considerado una de las mentes más prominentes de Nicaragua, Serrano Caldera fue elegido por la revista de Filosofía de Aechen, Alemania, como uno de los cien pensadores más influyentes del mundo.

Sus ideas, sintetizadas en la obra La Nicaragua posible, propusieron una respuesta intelectual y política ante las crisis históricas nicaragüenses, abogando por una salida democrática, plural y ética.

PUBLICIDAD

Entre los legados más comentados tras su muerte, destaca la evaluación de Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Díaz, uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y posteriormente privado de su nacionalidad, resumió el enfoque central de Serrano Caldera al señalar que Nicaragua debía superar tanto el caudillismo y la concentración de poder, como la fragmentación social y política. Díaz subrayó que el libro y el concepto de La Nicaragua posible se convirtieron en una plataforma plural para repensar el rumbo del país.

Serrano Caldera: de la Academia a la política internacional

Fotografía de archivo del 15 de diciembre de 2001 que muestra al académico nicaragüense Alejandro Serrano Caldera en Madrid (España). El jurista y filósofo Serrano Caldera, uno de los intelectuales más prominentes de Nicaragua, falleció este lunes a los 87 años en su residencia de Managua, informaron sus familiares. EFE/ Angel Diaz
Fotografía de archivo del 15 de diciembre de 2001 que muestra al académico nicaragüense Alejandro Serrano Caldera en Madrid (España). El jurista y filósofo Serrano Caldera, uno de los intelectuales más prominentes de Nicaragua, falleció este lunes a los 87 años en su residencia de Managua, informaron sus familiares. EFE/ Angel Diaz

Serrano Caldera nació el 5 de octubre de 1938 en Masaya, vecina de Managua, y fue académico de la Academia Nicaragüense de la Lengua, donde ocupó desde 2002 la silla A y ejerció como subdirector entre 2011 y 2016. A lo largo de su extensa carrera, ejerció la docencia universitaria desde 1965, participó como profesor visitante en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa, y colaboró de manera habitual en revistas y enciclopedias filosóficas y jurídicas.

PUBLICIDAD

Desempeñó puestos claves en el sistema universitario nicaragüense, como rector de la sede en Managua de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (1990-1995), presidente del Consejo Nacional de Universidades (1990-1994), y presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Además, Serrano Caldera fue consejero regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina en San José y Lima entre 1974 y 1979.

El filósofo también participó activamente en la vida diplomática de Nicaragua. Fue candidato a la presidencia de Nicaragua, presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 1985 y 1988, y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU entre 1982 y 1992.

Las contribuciones de Serrano Caldera abarcaron más de cuarenta obras en filosofía, derecho y ciencias políticas. Entre sus títulos fundamentales destacan El derecho en la Revolución (1986), Entre la nación y el imperio (1988), Del tiempo y sus metáforas (1996), Todo tiempo futuro fue mejor (1998), Voces, imágenes y recuerdos (2000) y Meditaciones (2003).

Un intelectual cuya visión transformó debates nacionales e internacionales. Distintas voces evocan su influencia y el impacto de sus ideas en tiempos convulsos. Un pensamiento que desafió estructuras y marcó generaciones (Foto cortesía Asociación de Academia de La Lengua Española)
Un intelectual cuya visión transformó debates nacionales e internacionales. Distintas voces evocan su influencia y el impacto de sus ideas en tiempos convulsos. Un pensamiento que desafió estructuras y marcó generaciones (Foto cortesía Asociación de Academia de La Lengua Española)

Vigencia de su pensamiento y reconocimientos

El impacto intelectual de Serrano Caldera se proyectó tanto en el ámbito nacional como internacional. En 1968 fue escogido como el mejor catedrático de la educación superior de Nicaragua y, a lo largo de las décadas, recibió distinciones como la Orden del Mérito y las Palmas Académicas. Además, fue miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Durante su carrera, promovió una visión crítica y constructiva de la historia nacional. Ilustraba la dinámica política de su país con la imagen de “una bicicleta estacionaria, que no para de girar y no avanza. Gira sobre su eje”.

Su fallecimiento motivó reacciones de relevantes figuras nicaragüenses. El obispo exiliado Silvio Báez, desde sus redes sociales, escribió: “Nicaragua necesitará de su pensamiento y su testimonio para reconstruirse en libertad y justicia. ¡Descansa en paz!”

Alejandro Serrano Caldera será recordado como “una excelente persona, un intelectual extraordinario, un apasionado de la democracia y un gran amigo”, según Báez en declaraciones a EFE. Su legado, articulado en la defensa de la institucionalidad, la ética y la unidad en la diversidad, sigue activo en los debates filosóficos y políticos sobre el futuro de Nicaragua.

Temas Relacionados

Alejandro Serrano CalderaNicaraguaFilosofía PolíticaInstituciones DemocráticasNicaragüenses destacadosNicaragüenses sobresalientes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

En el torneo pasado, el FAS se quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que el Águila llegó hasta las semifinales, y no se enfrentan en una final desde el torneo Apertura 2009, que los santanecos se llevaron por 3-2.

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

Las autoridades han registrado un aumento en la superficie afectada durante la temporada seca, en tanto expertos advierten sobre el deterioro de los recursos hídricos

Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

Corte Suprema de Costa Rica destituye a Randall Zúñiga como director del OIJ tras siete meses de suspensión por divulgar información confidencial

La Corte Plena revocó por unanimidad el nombramiento del jerarca policial luego de una investigación disciplinaria que concluyó que incurrió en una “falta gravísima” relacionada con afectación a la imagen institucional y filtración de información reservada

Corte Suprema de Costa Rica destituye a Randall Zúñiga como director del OIJ tras siete meses de suspensión por divulgar información confidencial

Exportaciones de zonas francas dominicanas crecen 4.3 % en primeros cuatro meses de 2026

Un incremento en la producción de bienes con mayor complejidad tecnológica y la confianza de inversionistas internacionales permitieron que los envíos al exterior mantuvieran una tendencia al alza durante los primeros meses del año

Exportaciones de zonas francas dominicanas crecen 4.3 % en primeros cuatro meses de 2026

Las autoridades financieras decomisan 900 billetes falsificados en Guatemala en lo que va de 2026

Las entidades del sector han incautado una cantidad inferior respecto a años anteriores, manteniéndose por debajo de los indicadores observados en otras naciones sudamericanas según el Banco de Guatemala

Las autoridades financieras decomisan 900 billetes falsificados en Guatemala en lo que va de 2026

TECNO

Aumentan las restricciones a artículos científicos con datos inventados por inteligencia artificial

Aumentan las restricciones a artículos científicos con datos inventados por inteligencia artificial

Así puedes identificar a una persona con coeficiente intelectual bajo, según la IA

“A la gente le importa lo que construyes”: el valor de la acción según Mark Zuckerberg

¿El fin de la radio humana? Lo que pasó cuando las IA tomaron el control de los micrófonos

Qué pasa con tu información cuando un juez secuestra tu celular: los pasos de la pericia forense explicados

ENTRETENIMIENTO

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Alan Cumming marcó distancia de los BAFTA tras el escándalo: “No quiero volver a tener nada que ver”

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

MUNDO

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Rusia y Bielorrusia realizan ejercicios militares y practican el uso de armas nucleares

Bolivia al borde del colapso: el exembajador Jaime Aparicio advirtió una “convergencia explosiva entre crisis y crimen”

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Salones VIP, gastronomía Michelin y vistas panorámicas: así son las estaciones de trenes más lujosas del mundo