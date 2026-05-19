Guatemala

Guatemala: Gobierno traslada a cabecillas de pandillas a pabellón de máxima seguridad sin electricidad

El operativo implementado implica el confinamiento de internos considerados jefes de grupos criminales en celdas sin acceso a energía ni privilegios, con vigilancia estricta y medidas que obstaculizan la comunicación externa

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El Sistema Penitenciario de Guatemala documentó operaciones nocturnas en recintos penitenciarios, mostrando siluetas de individuos frente a vallas con alambre de púas. El Director General del Sistema Penitenciario, Jorge Lopez Dellachiessa, detalla los controles de máxima seguridad para líderes de pandillas y terroristas.

Un grupo de nueve líderes de las principales maras y pandillas de Guatemala fue trasladado a un pabellón de alta seguridad que carece de energía eléctrica, en el marco de la Operación Hierro Total, medida que busca aislar completamente a estos reclusos, cortar sus comunicaciones y debilitar las estructuras criminales internas, según informó este lunes la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), aunque los traslados ocurrieron la madrugada del sábado, citó la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El Ministerio de Gobernación, quien rige las mediadas, detalló que el nuevo sector penitenciario, edificado durante los últimos meses bajo protocolos de confidencialidad, se diseñó específicamente para prisioneros catalogados como terroristas por la ley guatemalteca. En las imágenes difundidas por la institución el fin de semana, se pudo identificar entre los trasladados a Aldo Dupie, alias Lobo, líder del Barrio 18, quien hasta entonces permanecía en el centro Renovación I en Escuintla.

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La reciente reubicación de líderes de pandillas a un pabellón sin energía eléctrica plantea un cambio estructural en la política de seguridad, añadiendo un nuevo elemento de control frente a la influencia criminal transfronteriza (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
La reciente reubicación de líderes de pandillas a un pabellón sin energía eléctrica plantea un cambio estructural en la política de seguridad, añadiendo un nuevo elemento de control frente a la influencia criminal transfronteriza (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, explicó en un video del Sistema Penitenciario que el nuevo Centro de Aislamiento Penitenciario fue concebido para que los internos “no tengan acceso a nada, ni a energía eléctrica”. Dellachiessa subrayó: “Es doble protocolo los que tienen que cumplir. Esta área está pensada y diseñada para los miembros de pandillas catalogados como terroristas y no van a tener acceso a privilegios de nada. Las celdas están reforzadas. Se diseñó pensando en que no puedan tener acceso a nada, eso incluye energía eléctrica”.

La decisión de privar de energía eléctrica a estos internos obedece, según destacó López Dellachiessa, a que ese servicio suele facilitar el uso de teléfonos móviles por parte de los reclusos y, en consecuencia, la comunicación ilícita y la coordinación de delitos desde el interior de la cárcel. Al eliminar esta posibilidad, las autoridades aseguran un mayor control y limitan drásticamente la capacidad de liderazgo criminal desde prisión.

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La apertura del área exclusiva constituye una respuesta oficial frente a la incidencia de delitos coordinados internamente, impidiendo el acceso a dispositivos, comodidades eléctricas y contactos externos para esos reclusos (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
La apertura del área exclusiva constituye una respuesta oficial frente a la incidencia de delitos coordinados internamente, impidiendo el acceso a dispositivos, comodidades eléctricas y contactos externos para esos reclusos (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

La Operación Hierro Total representa un componente central de la política penitenciaria bajo la presidencia de Bernardo Arévalo. El mandatario, según reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias, ha insistido en que la transformación del sistema de cárceles es “una de las piezas fundamentales de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar una justicia efectiva y combatir la corrupción que históricamente ha operado dentro de las cárceles del país”.

Los traslados buscan romper la comunicación y el mando criminal

Durante el operativo, iniciado en la madrugada del sábado, fuerzas de seguridad dieron cumplimiento al plan de trasladar a los principales líderes de estructuras delictivas a un pabellón completamente aislado, reforzando así una estrategia orientada a restablecer el control efectivo del sistema penitenciario y a “romper estructuras de mando y comunicación ilícita desde prisión”, según declaración oficial recogida por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La estrategia incluye el traslado de figuras clave bajo estrictos protocolos de confidencialidad y la eliminación de privilegios, medidas orientadas a restablecer el control en el sistema penitenciario y proteger la seguridad pública (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
La estrategia incluye el traslado de figuras clave bajo estrictos protocolos de confidencialidad y la eliminación de privilegios, medidas orientadas a restablecer el control en el sistema penitenciario y proteger la seguridad pública (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

Las nuevas celdas, diseñadas y reforzadas especialmente, prescinden de toda posibilidad de conexión eléctrica, anulan la introducción de electrodomésticos y eliminan los tradicionales privilegios que amparaban a cabecillas de pandillas en diversos centros carcelarios del país, tal como se observan en diferentes inspecciones penitenciarias de las que se obtienen diversos artículos confiscados como celulares routers, pantallas, entre otra gran diversidad de artículos.

La estrategia busca también fortalecer la seguridad de la población guatemalteca al cortar de raíz los canales de comunicación que, durante años, han permitido a los líderes criminales continuar sus operaciones delictivas desde el encierro.

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