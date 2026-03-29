Salud

6 verduras ricas en magnesio que deberías sumar a tu dieta, según expertos

Especialistas destacan que incluirlas en distintas combinaciones es una forma sencilla de cubrir los requerimientos diarios de este mineral esencial

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Un cartel "MAGNESIO" en una mesa de cocina rodeado de acelga, espinaca, arvejas, brócoli, remolacha, aguacate, almendras y chocolate.
El magnesio en verduras y legumbres contribuye a la salud cardiovascular y metabólica, según recomendaciones de la OMS y la EFSA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la alimentación diaria, el magnesio suele pasar desapercibido pese a su impacto en la salud metabólica y cardiovascular. Este mineral, presente sobre todo en verduras y legumbres, es clave para el funcionamiento adecuado del organismo.

El magnesio es fundamental para funciones vitales del cuerpo, como la regulación de la presión arterial, el control del azúcar en sangre y el fortalecimiento de los huesos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de los adultos consume una cantidad inferior a la recomendada, lo que puede afectar procesos metabólicos básicos.

Diversos organismos de salud, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), indican que incrementar el consumo de verduras ricas en magnesio es una forma eficaz y segura de alcanzar los requerimientos diarios sin recurrir a suplementos. Este mineral participa en más de 300 reacciones enzimáticas, lo que lo convierte en un nutriente esencial para la salud.

Algunas verduras y legumbres aportan cantidades destacadas de magnesio, además de fibra, vitaminas y antioxidantes. Incorporarlas a la dieta diaria permite cubrir las necesidades de este mineral y diversificar la alimentación de manera sencilla.

Fuentes vegetales de magnesio

Estas opciones naturales permiten cubrir los requerimientos nutricionales diarios y, al mismo tiempo, favorecen una dieta variada y equilibrada. La siguiente selección reúne algunas de las verduras y legumbres con mayor concentración de magnesio, junto con sus aportes específicos y formas prácticas de consumo:

1. Espinaca

espinacas orgánicas, nutritivas y verdes, vegetales frescos para cocinar o ensaladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Espinaca y acelga destacan como fuentes vegetales principales de magnesio, aportando más de un tercio del requerimiento diario por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca aporta 157 miligramos de magnesio por taza cocida, lo que representa el 37% del valor diario recomendado, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además de magnesio, contiene folato, hierro, calcio y vitaminas antioxidantes C y E.

Los carotenoides luteína y zeaxantina presentes en la espinaca contribuyen a la protección de la salud ocular y la prevención del daño oxidativo. Puede consumirse cruda en ensaladas o salteada con ajo y aceite de oliva.

2. Acelga

La acelga es otra verdura de hoja verde con alto contenido en magnesio, con 150 miligramos por taza cocida (36% del valor diario). Es rica en potasio: una porción cubre el 20% de la ingesta diaria recomendada. La acelga también contiene vitamina K, vitamina A y compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación.

Añadir acelga a sopas, guisos o platos con huevo contribuye a mantener la presión arterial bajo control y puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

3. Lentejas

Las lentejas suministran 71,3 miligramos de magnesio por taza cocida, equivalentes al 17% del consumo recomendado. Una sola porción proporciona 17,9 gramos de proteína y 15,6 gramos de fibra (55% de las necesidades diarias), lo que favorece la saciedad y la salud intestinal.

Además, contienen ácido fólico, zinc, hierro, potasio y cobre. Las lentejas pueden incorporarse en sopas, guisos vegetarianos o ensaladas frías.

Plato saludable, dieta vegetariana, comida vegana, legumbres cocidas, alimentos ricos en proteínas y fibras - (Imagen Ilustrativa Infobae)
s lentejas y los arvejas ofrecen proteína, fibra y minerales esenciales, proporcionando hasta el 17% del magnesio recomendado diariamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Arvejas

Los arvejas ofrecen 62,4 miligramos de magnesio por taza cocida (15% del valor diario). También aportan proteínas, fibra, vitamina C y folato, un nutriente esencial durante el embarazo por su papel en el desarrollo neurológico fetal. Estas pueden añadirse a platos de arroz, pastas, guisos o transformarse en puré como base de salsas.

5. Remolacha

La remolacha contiene 39,2 miligramos de magnesio por taza cocida (9% del requerimiento diario). Este tubérculo es fuente de betalaínas y nitratos, compuestos que favorecen la circulación, mejoran el rendimiento deportivo y ayudan a controlar la presión arterial.

Asimismo, es ideal para ensaladas, sopas frías como jugos naturales, aportando sabor, color y nutrientes.

Un cuenco de madera lleno de chips de remolacha rojos con sal esparcida sobre una superficie oscura con puntos de luz.
El brócoli y la remolacha enriquecen la dieta con magnesio, antioxidantes y compuestos beneficiosos para la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Brócoli

El brócoli proporciona 32,8 miligramos de magnesio por taza cocida (8% de la recomendación diaria). Además, aporta vitamina C, folato y compuestos como el sulforafano, que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Además, puede consumirse al vapor, salteado, asado o crudo, y se integra fácilmente en preparaciones tanto frías como calientes.

Beneficios de incorporar verduras ricas en magnesio

Asegurar una ingesta adecuada de magnesio a través de fuentes vegetales contribuye a preservar la salud cardiovascular, mejorar la función digestiva y favorecer el control glucémico, según la Clínica Mayo. Este mineral también participa en la síntesis de proteínas, la transmisión nerviosa y la función muscular.

Mantener niveles óptimos de magnesio en la dieta diaria ayuda a reducir el riesgo de deficiencias nutricionales, disminuye la incidencia de calambres musculares y puede atenuar síntomas asociados al estrés o la fatiga.

Además, la inclusión de verduras y legumbres ricas en magnesio potencia la calidad general de la alimentación, aportando fibra, antioxidantes y fitonutrientes esenciales para la prevención de enfermedades crónicas.

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