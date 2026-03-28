Hábitos diarios que reducen la dopamina y afectan la energía mañanera

Diversos especialistas advierten que ciertos hábitos matutinos reducen los niveles de dopamina y afectan la motivación y energía (Imagen ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas advierten que errores habituales al comenzar el día pueden afectar la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para la motivación, el ánimo y los niveles de energía.

Según un informe publicado por el medio británico GQ, ciertas prácticas matutinas, como revisar el teléfono móvil al despertar, desayunar de manera inadecuada, evitar la luz natural, no realizar actividad física y realizar varias tareas sin planificación, impactan negativamente en el equilibrio químico cerebral y el bienestar general.

La dopamina cumple un rol central en la salud física y mental. Según la Universidad de Harvard, este compuesto químico regula la motivación, la atención y el ciclo del sueño, e interviene en funciones corporales como el ritmo cardíaco y los procesos renales. Cuando sus niveles descienden a causa del estrés o de hábitos poco saludables, pueden aparecer problemas de concentración, fatiga persistente y falta de motivación.

Evitar estos errores en la rutina matutina ayuda a conservar la energía, favorecer la concentración y mejorar el bienestar integral a lo largo del día, de acuerdo con los expertos consultados por GQ. La corrección de estos hábitos facilita la producción de dopamina y contribuye a un mejor equilibrio emocional y físico desde las primeras horas de la mañana.

¿Por qué la exposición a la luz natural y el movimiento físico favorecen la dopamina?

Evitar la luz solar durante las primeras horas del día influye negativamente en la producción de dopamina. Según el portal británico GQ, la exposición a la luz natural ayuda a regular el ritmo circadiano, lo que mejora tanto el ánimo como la calidad del sueño.

Unos 10 minutos de exposición directa al sol bastan para activar señales cerebrales que incrementan la energía y la motivación. Además, la luz solar estimula la síntesis de vitamina D, indispensable para el sistema inmune, la función muscular y diversos procesos metabólicos.

La exposición a la luz natural en las primeras horas del día favorece la síntesis de dopamina y mejora el ritmo circadiano (Imagen ilustrativa Infobae)

La inactividad física por la mañana también limita la liberación de neurotransmisores como las endorfinas y la dopamina, lo que puede derivar en menor energía, ánimo bajo y dificultades para la concentración.

En ese sentido, no es imprescindible realizar ejercicios de alta intensidad; actividades como estiramientos, caminatas o cualquier forma de movimiento ayudan a estimular la producción de dopamina y favorecen un mejor rendimiento mental y físico durante la jornada.

Multitarea, planificación y su impacto en la motivación y la eficiencia

Intentar realizar varias tareas a la vez sin una estrategia definida incrementa el estrés y reduce los beneficios de la dopamina. El fenómeno conocido como multitasking, detallado en el artículo de GQ, favorece la dispersión, genera agotamiento mental y debilita la capacidad de concentración. La desorganización puede llevar a invertir tiempo y energía en asuntos secundarios, deteriorando el ánimo y la eficiencia general.

Para optimizar la producción de dopamina y mejorar el bienestar desde el inicio de la jornada, los expertos recomiendan establecer prioridades, asignar tiempos específicos a cada tarea y elaborar un plan de acción realista y flexible.

Hacer varias tareas sin planificación incrementa el estrés, agota mentalmente y debilita los beneficios de la dopamina, advierte GQ (Freepik)

Esta organización diaria permite distribuir mejor los esfuerzos, alcanzar metas concretas y potenciar los efectos positivos de la dopamina en la motivación, el aprendizaje y la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gestión eficiente del tiempo y el establecimiento de rutinas saludables son factores protectores frente al estrés y contribuyen al equilibrio emocional a largo plazo.

¿Qué otros factores pueden influir en la dopamina matutina?

Además de los hábitos mencionados, existen otros factores que pueden incidir sobre la dopamina a primera hora del día. El descanso insuficiente —dormir menos de siete horas de forma recurrente—, el consumo excesivo de pantallas durante la noche y la falta de pausas conscientes al iniciar la jornada pueden afectar la regulación de este neurotransmisor, según indica la Clínica Mayo.

Incorporar prácticas de mindfulness, técnicas de respiración o sencillos ejercicios de gratitud puede contribuir a modular el estrés y favorecer la producción natural de dopamina.

Dormir menos de siete horas y el uso excesivo de pantallas dificultan la regulación de dopamina en las mañanas, indica la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dopamina es clave para afrontar los desafíos diarios con energía y claridad mental. Modificar pequeños hábitos en la rutina matutina —como evitar el uso del móvil al despertar, elegir desayunos nutritivos, exponerse a la luz solar y organizar las tareas de la jornada— puede marcar una diferencia significativa en los niveles de motivación, bienestar y salud física y mental, de acuerdo con especialistas y fuentes académicas consultadas.