Salud

Nueva herramienta online ayuda a pacientes con Parkinson a valorar la decisión sobre implantes cerebrales

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MARTES, 24 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Se ha demostrado que los implantes cerebrales ayudan a los pacientes con enfermedad de Parkinson a controlar sus síntomas, pero decidir si realizar una cirugía tan invasiva puede resultar abrumador.

Ahora, los investigadores han desarrollado una herramienta de toma de decisiones en línea para ayudar a los pacientes a comprender los implantes y aumentar su confianza, según un informe reciente en el Journal of Parkinson's Disease.

La herramienta educa a los pacientes sobre la estimulación cerebral profunda (DBS) -- la terapia que administra el implante -- y les ayuda a entender si encaja con sus objetivos y prioridades para gestionar su trastorno del movimiento, según los investigadores.

"Diseñamos esto para apoyar una verdadera toma de decisiones compartida entre pacientes y médicos, no solo el intercambio de información. Lo que descubrimos es que los pacientes en todas las etapas del proceso con DBS lo encontraron útil", dijo la investigadora principal , la Dra. Michelle Fullard, directora de investigación clínica en el Centro de Trastornos del Movimiento Anschutz de la Universidad de Colorado.

"Vemos esto como una herramienta que los pacientes pueden usar por sí mismos, así que acuden a la mesa con conocimientos sobre la cirugía mientras hablan con sus médicos", dijo Fullard en un comunicado de prensa.

La estimulación cerebral profunda utiliza un implante alimentado por batería para enviar pulsos eléctricos a las partes del cerebro que controlan el movimiento, según los investigadores en notas de fondo. Se ha demostrado que los pulsos ayudan con los temblores, la rigidez y los movimientos involuntarios asociados con la enfermedad de Parkinson.

Para el estudio, los investigadores entrevistaron a pacientes con Parkinson para identificar la información necesaria para tomar una decisión sobre la DBS, y luego perfeccionaron su herramienta mediante pruebas repetidas. En total, más de 120 pacientes ayudaron a perfeccionar la herramienta.

Desglosa el proceso de toma de decisiones en cuatro pasos: aprender sobre la DBS, compararla con otras opciones de tratamiento, entender cómo funciona la cirugía y activación de implantes de DBS, y aclarar los síntomas y resultados que más importan a cada paciente.

Los pacientes introducen sus síntomas y reciben comentarios sobre la probabilidad de que la DBS mejore sus problemas específicos, un paso orientado a corregir malentendidos y "esperanzas ocultas" sobre lo que la cirugía puede lograr.

"Los pacientes a menudo se operan con la esperanza de que solucione un síntoma específico, y cuando eso no ocurre, puede resultar decepcionante", dijo Fullard. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que la gente tenga una comprensión clara y realista de lo que DBS puede y no puede hacer, para que se sientan seguras y satisfechas con cualquier decisión que tomen."

Entre un grupo de 46 sujetos finales, los investigadores encontraron que:

El 94% dijo que lo recomendaría. El 91% encontró el lenguaje fácil de seguir. El 87% quedó satisfecho con la calidad de la ayuda a la decisión.

Los investigadores descubrieron que las mujeres, en particular, querían información más detallada sobre el apoyo postoperatorio, como ayuda con las comidas y las necesidades del hogar, porque las pacientes con Parkinson tienen más probabilidades de vivir solas.

"Nuestra investigación muestra que las mujeres siguen siendo una minoría de los pacientes con DBS a pesar de tener Parkinson a tasas casi similares a las de los hombres", dijo Fullard.

"Esta disparidad podría deberse a diferencias en las experiencias, más que a la prevalencia de la enfermedad, y este estudio muestra otra diferencia entre géneros", afirmó. "Las mujeres, en particular, enfatizaban la necesidad de más apoyo social y una imagen más clara de la vida tras la cirugía que los hombres."

La herramienta está disponible en DBSDecisionTool.com, pero los investigadores también la están pasando por un ensayo clínico para medir cuánto ayuda a las personas. También planean adaptarlo a otras condiciones neurológicas además del Parkinson.

Más información

La Fundación Parkinson tiene más información sobre la estimulación cerebral profunda.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Colorado Anschutz, 16 de marzo de 2026

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