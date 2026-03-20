Argentina suma un Centro Global de Datos Clínicos y refuerza su rol en investigación médica internacional

El ministro Mario Lugones junto al embajador Peter Lamelas y representantes de Pfizer (Min de Salud)

El Ministerio de Salud de la Nación presentó un acuerdo con la empresa Pfizer para instalar un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información en Argentina, un proyecto que posiciona al país como referente regional en investigación clínica y análisis de datos médicos.

La llegada de este centro, que será el primero de su tipo en América Latina y el octavo que la compañía norteamericana tendrá en todo el mundo, se enmarca en un proceso de incentivo a la inversión privada en el sector salud promovido por el Gobierno Nacional.

El anuncio oficial, realizado con la presencia del ministro Mario Lugones y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, fue cubierto por Reuters y otros medios internacionales, que destacaron el impacto potencial de la iniciativa.

Pfizer invirtió más de 300 millones de dólares en investigación clínica en Argentina durante los últimos años según datos oficiales

La apertura del nuevo Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información (CDIS) representa un avance estratégico para la infraestructura científica local.

Esta instalación funcionará como una unidad especializada en recopilar, gestionar, analizar y proteger grandes volúmenes de información derivados de ensayos clínicos y estudios de salud a nivel mundial. El fin último es asegurar la integridad y la calidad de los datos, así como su anonimización, para acelerar la investigación, el desarrollo de medicamentos y la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia.

El nuevo centro permitirá incrementar en un 20% la cantidad de profesionales dedicados a la investigación clínica en Argentina durante los próximos meses, lo que impulsará la generación de empleo calificado y el desarrollo de talento local. Este crecimiento en la dotación de personal contribuirá a fortalecer la capacidad del país para integrarse en cadenas globales de valor vinculadas a la investigación médica y farmacéutica.

La iniciativa busca posicionar al país como destino competitivo para el desarrollo de estudios clínicos y generación de evidencia médica (Min de Salud)

El ministro Mario Lugones subrayó que la inversión privada en salud genera oportunidades concretas para los argentinos, tanto por la creación de empleo como por el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas locales.

“La inversión privada en salud se traduce en oportunidades concretas para los argentinos: genera empleo calificado, fortalece capacidades locales y amplía el desarrollo de herramientas que mejoran diagnósticos, tratamientos y decisiones clínicas basadas en evidencia”, afirmó Lugones en el acto de presentación.

Por su parte, el embajador Peter Lamelas de EEUU en Argentina se refirió a la importancia de la confianza de las empresas internacionales en el contexto de reformas económicas y de propiedad intelectual impulsadas por el gobierno argentino. “Argentina ha sido reconocida durante mucho tiempo por la excelencia de sus científicos e investigadores clínicos. A medida que el gobierno avanza con reformas económicas y de propiedad intelectual que fomentan la innovación, estamos viendo una creciente confianza por parte de las empresas que invierten en investigación y desarrollo en el país, lo que contribuye a ampliar la disponibilidad de avances médicos de vanguardia para los pacientes”, expresó.

El centro especializado permitirá gestionar información de ensayos clínicos y acelerar la investigación de nuevos medicamentos en Argentina (Reuters)

El acuerdo con Pfizer llega tras la presentación de los ejes estratégicos en la Argentina Week, donde el Gobierno Nacional expuso las oportunidades para la inversión privada en sectores clave como la biotecnología, la producción farmacéutica y las tecnologías aplicadas a la salud. La decisión de instalar el centro en Argentina responde a una combinación de excelencia científica, experiencia acumulada en investigación clínica y avances regulatorios recientes, que permiten operar bajo estándares internacionales y otorgan mayor previsibilidad al sector.

El centro CDIS tendrá como misión principal asegurar la integridad y anonimización de los datos, elementos clave para la aceleración de la investigación clínica. El objetivo es que la unidad gestione información proveniente de ensayos realizados tanto en Argentina como en otros países, facilitando el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos basados en evidencia sólida. Además, esta infraestructura permitirá mejorar la toma de decisiones clínicas y optimizar los procesos de diagnóstico y terapia.

El titular de Pfizer para Latinoamérica Sur, Agustina Ruiz Villamil, destacó que “en los últimos años, Pfizer invirtió más de USD 300 millones en investigación clínica en el país, apoyando estudios en múltiples áreas terapéuticas y fortaleciendo el ecosistema local de investigación”. La ejecutiva señaló que el nuevo centro potenciará la capacidad de Argentina para atraer proyectos internacionales y consolidar su rol como destino competitivo para la investigación y los ensayos clínicos.

Autoridades destacaron que la inversión privada en salud genera empleo calificado y fortalece capacidades científicas locales - REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El encuentro entre funcionarios y representantes de la compañía, realizado en la sede del Ministerio de Salud, sirvió para reafirmar la relevancia de la inversión privada como motor de innovación y crecimiento en el área de la salud. Según la información difundida por Reuters, el gobierno prevé que la apertura del CDIS favorecerá la incorporación de profesionales altamente calificados y el desarrollo de redes colaborativas entre instituciones locales y extranjeras.

El anuncio fue recibido como un reconocimiento al trabajo de los científicos y técnicos argentinos, cuya labor permitió posicionar al país como un referente regional en investigación clínica. La instalación del centro global de Pfizer, que se suma a otros siete en el mundo, se interpreta también como una señal de confianza en la estabilidad y el potencial de crecimiento del sistema científico argentino.

La agenda de gobierno, orientada a promover la inversión en sectores estratégicos, contempla la creación de condiciones regulatorias estables y previsibles. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación continuará impulsando políticas para atraer proyectos de alto impacto y consolidar al país como un entorno propicio para la innovación en salud.

El proyecto incrementará en un 20 por ciento la dotación de personal dedicado a investigación clínica en los próximos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo centro de Pfizer funcionará bajo estrictos protocolos internacionales de seguridad y confidencialidad, con el objetivo de proteger los datos de los participantes en ensayos clínicos y garantizar que la información recopilada cumpla con estándares de integridad y anonimato. Esta infraestructura, será clave para acelerar el proceso de desarrollo de medicamentos innovadores y mejorar el acceso de los pacientes argentinos a avances médicos de última generación.

La elección de Argentina como sede del primer centro de este tipo en América Latina responde a la reputación del país en materia de investigación clínica y a la capacidad de sus equipos para gestionar proyectos complejos. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, reiteró su compromiso de continuar generando condiciones para el crecimiento del sector y potenciar la iniciativa privada como motor de desarrollo, empleo y transferencia de tecnología.

El impulso al sector salud se enmarca en una política más amplia de promoción de la innovación y la competitividad, orientada a consolidar a Argentina como un destino confiable para la inversión extranjera en ciencia y tecnología. Con la apertura del nuevo CDIS, el país refuerza su integración en redes globales de investigación y suma capacidades para contribuir al avance del conocimiento científico y la mejora de la atención médica.

La construcción de alianzas público-privadas, como la concretada con Pfizer, permite acelerar la transferencia de conocimiento y tecnología, así como ampliar el acceso a tratamientos de vanguardia para la población.

El Ministerio de Salud aseguró que mantendrá su política de fomento a la inversión y la innovación, convencido de que la colaboración entre el Estado y las empresas es clave para enfrentar los desafíos sanitarios actuales y futuros.