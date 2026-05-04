Multitarea del cirujano aumenta el riesgo de muerte de los trasplantados

LUNES, 4 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que se someten a trasplantes mejoran si su cirujano no se ve obligado a hacer varias tareas a la vez durante sus operaciones diarias, según muestra un nuevo estudio.

Las tasas de mortalidad entre los pacientes trasplantados aumentan un 15% cuando los cirujanos cambian entre diferentes tipos de órganos en cirugías consecutivas, informaron los investigadores el 30 de abril en la revista Nature Human Behavior.

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Los pacientes están mejor cuando los cirujanos se mantienen en procedimientos similares, en lugar de cambiar a enfoques quirúrgicos fundamentalmente diferentes, encontraron los investigadores.

"Nos sorprendió lo grande que fue el efecto -- la diferencia de rendimiento de un solo cambio fue comparable a una parte significativa de la diferencia de experiencia entre cirujanos más nuevos y más experimentados", dijo la investigadora principal Jiayi Liu, profesora asistente en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, en un comunicado de prensa.

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Los resultados ofrecen un ejemplo claro de cómo la multitarea afecta al rendimiento, según los investigadores.

Casi todos los trabajadores modernos sienten la presión de hacer varias cosas a la vez, pero es difícil juzgar el coste mental de cambiar el enfoque entre objetivos, dijeron los investigadores en notas de fondo. La gente suele cambiar de tarea porque ya está distraída o abrumada, lo que dificulta añadir esos sentimientos específicamente a la multitarea.

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Los trasplantes de órganos proporcionan un entorno para aislar exactamente cómo las tareas de cambio pueden afectar al rendimiento, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, Liu y sus colegas analizaron más de 300.000 cirugías de trasplante en EE. UU. entre 2007 y 2019.

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El cambio entre diferentes tipos de órganos durante una serie de cirugías de trasplante es más común de lo que podría pensar, ocurriendo en más del 15% de los casos revisados para el nuevo estudio, según los investigadores.

"La mayoría espera que los cirujanos se especialicen en un solo órgano -- pero muchos cirujanos de trasplantes realizan trasplantes de riñón, hígado y páncreas, cambiando de tipo según lo que llegue", dijo Liu. "Eso planteó una pregunta natural: ¿Podrían esas transiciones tener un coste oculto?"

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Los investigadores descubrieron que cuando los cirujanos cambiaban de tipo de órgano durante operaciones consecutivas --por ejemplo, de trasplantes de hígado a riñón-- los pacientes tenían un riesgo de muerte casi un 15% mayor durante el año siguiente.

Los resultados también mostraron que el tiempo de recuperación puede ayudar a los cirujanos a reiniciarse. Si se les concedía un día de descanso entre diferentes tipos de procedimientos, la penalización por cambio se reducía.

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"Encontramos un patrón llamativo. Cuando se produce un cambio el mismo día, la tasa de mortalidad de esos pacientes aumenta drásticamente -- de aproximadamente el 4,5% al 7,2%", dijo Liu. "Si tienes aunque sea una noche para descansar entre cirugías, el coste de cambio es mucho menor, y con dos días de intervalo, el efecto prácticamente desaparece."

La experiencia también importa. Los cirujanos se vieron menos afectados por el cambio si tenían más experiencia con un tipo de órgano determinado o mantenían un portafolio equilibrado entre varios tipos de órganos.

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Los resultados indican que el uso de herramientas de programación para organizar cirugías similares podría mejorar los resultados del trasplante, concluyeron los investigadores. En caso de apuro en el que el cambio sea inevitable, se debería llamar a cirujanos más experimentados.

"La mayoría de los horarios se organizan según la urgencia o la conveniencia, pero nuestros hallazgos sugieren un principio más eficaz: agrupar las tareas por similitud cognitiva y dar a los cirujanos períodos más largos de tiempo concentrado en un solo tipo", dijo Liu.

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Más información

La Asociación Americana de Psicología ofrece más información sobre los costes de la multitarea.

FUENTES: Virginia Tech, comunicado de prensa, 30 de abril de 2026; Nature Human Behavior, 30 de abril de 2026