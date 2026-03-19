Salud

Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas afectados por la baja de obras sociales

A través de la resolución 492/2026, se creó una nueva sección en el registro de agentes de salud para mantener la continuidad en la cobertura de los trabajadores autónomos

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La Superintendencia de Servicios de
La Superintendencia de Servicios de Salud crea un registro especial para asegurar cobertura de salud a monotributistas tras la baja de obras sociales

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 492/2026, que crea una sección especial en el Registro de Agentes de Salud destinada a entidades dispuestas a recibir afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja por el organismo.

Esta medida busca garantizar la continuidad de la cobertura médica para los trabajadores autónomos alcanzados por el régimen de monotributo.

Según la resolución oficial, la inscripción en este registro implica el compromiso de las entidades de incorporar a estos afiliados, asegurando que no sufran interrupciones en la prestación de servicios.

Solo podrán inscribirse los agentes del seguro de salud activos, registrados conforme al artículo 69 bis del Decreto N° 1/2010 y que no estén sujetos a procedimientos de crisis, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia.

El registro especial tiene carácter voluntario: únicamente las obras sociales que manifiesten formalmente su voluntad podrán recibir monotributistas derivados de entidades inhabilitadas.

Esta disposición, según el Boletín Oficial, rige desde el 19 de marzo de 2026 y excluye a los trabajadores en relación de dependencia, quienes mantienen el derecho a elegir libremente entre las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud. Si la entidad previamente elegida es dada de baja, los empleados podrán ejercer nuevamente la opción de cambio sin esperar el plazo anual habitual.

Requisitos y funcionamiento del nuevo registro

El proceso de inscripción exige
El proceso de inscripción exige que las entidades estén registradas en el padrón nacional y no enfrenten procedimientos de crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inscripción en el registro exige que las entidades estén activas en el sistema nacional, figuren en el padrón previsto por el artículo 69 bis del Decreto 1/2010 y no atraviesen un procedimiento de crisis.

Estas condiciones buscan minimizar el riesgo para los usuarios y asegurar la capacidad operativa de las obras sociales receptoras. La gerencia de sistemas de información de la Superintendencia deberá implementar herramientas informáticas que permitan consultas automáticas y un seguimiento actualizado de las entidades inscriptas.

En caso de baja de una obra social, la reasignación de monotributistas se realizará en función de los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, que prevé una distribución proporcional por jurisdicción según la cantidad de afiliados en cada agente habilitado.

Mecanismos de control y garantías para los afiliados

La medida incorpora controles operativos e informáticos para que la reasignación de afiliados se realice de manera automática y segura, evitando interrupciones en la cobertura.

El nuevo esquema de gestión, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de admitir nuevos afiliados y promueve herramientas de auditoría para monitorear el sistema.

La resolución destaca que, hasta ahora, el esquema vigente dificultaba la reasignación de afiliados monotributistas frente a situaciones de incumplimiento, liquidación o crisis en las entidades. Con este reordenamiento, el objetivo es que ningún monotributista quede sin servicios médicos en caso de baja de su agente de salud.

La reasignación de monotributistas se
La reasignación de monotributistas se realizará de manera automática y segura, conforme a los parámetros del Decreto 1400/2001 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la competencia y opciones para los usuarios

El establecimiento de este registro busca fortalecer la competencia entre las obras sociales, que deberán mejorar la calidad de sus prestaciones para mantener y atraer afiliados. Los usuarios, en tanto, contarán con mayor información y alternativas, lo que incrementa su seguridad ante eventuales cambios en la estructura de la cobertura médica en Argentina.

La medida representa un avance en la transparencia y el ordenamiento del sistema, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su derecho a la atención sanitaria, según lo señalado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la normativa publicada.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud intensificó los controles y excluyó más de 160 entidades del registro oficial, entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, por no cumplir con los requisitos de actividad, documentación y solvencia.

Solo en marzo de 2026, se desvincularon diez nuevas prepagas, según la Resolución 446/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Las auditorías oficiales detectaron que muchas de estas entidades, denominadas “agentes fantasmas”, figuraban en el sistema sin prestar servicios reales ni contar con afiliados.

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