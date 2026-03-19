Salud

Brote de E. coli relacionado con queso cheddar crudo enferma a 7 personas

Healthday Spanish

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MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias federales están investigando un brote en curso de E. coli vinculado al queso cheddar crudo, con varios casos que involucran a niños pequeños.

A fecha del 14 de marzo, se han confirmado siete infecciones en tres estados: cinco en California, una en Florida y una en Texas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las enfermedades comenzaron entre el 1 de septiembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026.

Las autoridades sanitarias dicen que los casos parecen estar relacionados. El análisis genético de muestras de E. coli de personas enfermas encontró que la bacteria estaba estrechamente relacionada, lo que sugiere una fuente compartida de infección.

En entrevistas con tres de las personas enfermas, todas informaron haber comido queso cheddar crudo de la marca RAW FARM. El queso crudo se elabora con leche cruda (no pasteurizada).

Por ello, las autoridades afirman que los productos de queso cheddar crudo de la marca RAW FARM son la probable fuente del brote. Algunas personas dijeron haber comido tanto la versión en bloque como la desmenuzada.

La empresa, RAW FARM, LLC de Fresno, California, ha sido solicitada por la FDA para retirar voluntariamente sus productos de queso crudo de las estanterías de las tiendas, pero ha rechazado su oferta.

Se están realizando más entrevistas para confirmar si hay más casos relacionados con este mismo queso.

Hasta ahora, ninguna muestra de queso analizada de este periodo ha dado positivo para E. coli, pero aún se están realizando las pruebas.

De los siete casos notificados, cuatro son en niños de 3 años o menos. La edad media de los infectados también es de 3 años.

Dos personas han sido hospitalizadas, pero no se han notificado muertes ni casos de síndrome hemolítico urémico (HUS), un tipo grave de insuficiencia renal que puede ocurrir en casos de E. coli .

Los síntomas suelen comenzar unos días después de comer alimentos contaminados, pero pueden tardar hasta nueve días en aparecer.

Los síntomas típicos incluyen:

Cólicos estomacales severos Diarrea Fiebre Náuseas o vómito

En algunos casos, las infecciones pueden ser más graves, provocando diarrea con sangre o problemas renales como el HUS, que puede requerir hospitalización.

La FDA dice que consumidores, restaurantes y minoristas deben estar atentos al brote al decidir si usar o servir queso cheddar crudo de la marca RAW FARM, especialmente a los niños.

Las autoridades también recomiendan limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con el queso para reducir el riesgo de propagación de la bacteria.

Cualquier persona que haya comido el queso y desarrolle síntomas debe contactar con un profesional sanitario de inmediato.

La investigación sigue en curso, y funcionarios de la FDA y los CDC afirman que se proporcionarán actualizaciones a medida que haya más información disponible.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre E. coli.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., 15 de marzo de 2026

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