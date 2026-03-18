El norovirus enferma a cerca de 200 personas en un crucero por el Caribe

MARTES, 17 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Unas vacaciones en el Caribe tomaron un giro desagradable para decenas de pasajeros de crucero tras un virus estomacal que se extendió por su barco.

Casi 200 personas a bordo de un crucero Princess enfermaron de norovirus durante un viaje reciente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

La agencia informó que 193 personas enfermaron durante el viaje, incluyendo 141 pasajeros y 52 miembros de la tripulación.

El barco, Star Princess, realizó un crucero por el Caribe de una semana que terminó el 14 de marzo, según informó el CDC. Las personas que enfermaron informaron de vómitos y diarrea, que son síntomas comunes del norovirus.

El operador de cruceros Princess Cruises respondió intensificando los esfuerzos de limpieza y aislando a las personas enfermas, según los CDC.

La compañía realizó limpiezas y desinfección adicionales durante todo el proceso y mantuvo separados a los pasajeros y tripulantes enfermos hasta que pudieron abandonar el barco.

El personal también consultó con funcionarios de los CDC sobre las mejores prácticas para controlar el virus, que puede propagarse rápidamente en entornos cercanos, como los cruceros.

El brote fue comunicado el miércoles al Programa de Saneamiento de Embarcaciones de los CDC, que rastrea enfermedades en los cruceros. Posteriormente, los investigadores abordaron el barco para revisar la situación.

El barco, con capacidad para 4.307 pasajeros, regresó a Fort Lauderdale el domingo, según el sitio de seguimiento de cruceros CruiseMapper. Más tarde, el domingo, partió de nuevo en un nuevo crucero con destino a Princess Cays, en las Bahamas, según informó NBC News .

El Star Princess lanzó su primer viaje desde Europa en octubre y fue oficialmente bautizado al mes siguiente por el actor Matthew McConaughey y su esposa Camila, quienes fueron nombrados padrinos del barco.

El norovirus es la causa más común de brotes de vómitos y diarrea en Estados Unidos, según los CDC.

El virus se propaga fácilmente mediante contacto directo con personas infectadas, alimentos o bebidas contaminados, o superficies tocadas por alguien enfermo.

Las autoridades sanitarias afirman que lavar y desinfectar frecuentemente las superficies puede ayudar a prevenir infecciones.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el norovirus.

FUENTE: NBC News, 14 de marzo de 2026