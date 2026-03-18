Daniel López Rosetti: “Uno de cada tres argentinos es hipertenso, es la enfermedad más prevalente”

La hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente en Argentina y suele pasar inadvertida hasta generar complicaciones graves dijo el doctor Daniel López Rosetti

En una entrevista exclusiva durante Infobae en Vivo, el especialista en clínica médica Daniel López Rosetti alertó que uno de cada tres argentinos tiene hipertensión, la mayoría sin saberlo ni recibir tratamiento adecuado.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, López Rosetti —médico de la UBA y presidente de la Sección de Estrés de la la World Federation for Mental Health— remarcó la magnitud del problema: “Uno de cada tres argentinos es hipertenso. Es la enfermedad más prevalente”. Aseguró además que la mitad de las personas hipertensas desconoce su condición y que el 50% de quienes sí lo saben están insuficientemente tratados, ya sea por falta de adherencia al tratamiento o fallas en el seguimiento médico.

La hipertensión arterial, una epidemia silenciosa

Uno de cada tres argentinos es hipertenso, pero la mitad lo desconoce o no recibe tratamiento adecuado, según Daniel López Rosetti

Para López Rosetti, la hipertensión “es la que más complicaciones da a futuro si no se trata” y, pese a esto, suele pasar inadvertida: “Es la enfermedad más fácil de diagnosticar, midiéndola en la farmacia de la esquina. Y te diría la más fácil de tratar”, sostuvo. Explicó que “lo que significa la hipertensión arterial en términos de factor de riesgo lo podés casi anular en un mes o dos meses como mucho”.

El especialista insistió en que el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular o deterioro cognitivo se asocia directamente con la presión alta: “La hipertensión arterial ya sabemos que da infarto, que da accidente cerebrovascular. Pero también te lesiona el cerebro. Disminuye las facultades cognitivas. Cuando tenés hipertensión, los vasos sanguíneos se hacen más finitos. La hipertensión envejece las arterias”.

Según López Rosetti, “no hay órgano que no se lesione si sos hipertenso. A todo le llega sangre”. Por eso, subrayó la importancia de la detección: “Hay dos números para saber: la máxima y la mínima. La máxima es cuando el corazón empuja, se llama presión sistólica. La mínima es cuando se relajó el corazón, se llama diastólica. Y hay que conocer las dos”.

Cómo se mide la presión y cuál es el valor normal

Ciento veinte ochenta es el valor normal de presión arterial, cifras superiores requieren atención y posibles cambios de estilo de vida

Durante la emisión, el médico aclaró que los valores considerados normales se fijan por consenso internacional: “La presión normal es cuando tu máxima es menos de doce o ciento veinte, y la mínima ochenta o menos. Lo normal es doce, ocho”, detalló. Advirtió que existe una categoría intermedia llamada presión elevada, que antes se denominaba prehipertensión: “Entre ciento veinte y ciento veintinueve ya sería presión elevada, pero no es hipertensión”.

Para quienes superan esos valores, recomendó cambios en el estilo de vida: “Vamos a consumir menos sal. Si tengo sobrepeso, vamos a bajar de peso. Si camino poco, voy a caminar más”. Indicó que “ciento treinta de máxima y aunque sea ochenta de mínima, esto es el estadio uno de hipertensión arterial. Acá el paciente ya es hipertenso y seguro voy a agregar algún fármaco”.

El doctor concluyó que más de ciento treinta de presión es hipertensión estadio 1 y más de ciento cuarenta, es hipertensión estadio 2.

El especialista remarcó que la medición debe ser correcta: “La primera vez que te tomás la presión en la vida, yo se lo hago a los pacientes en los dos brazos, porque a veces un brazo tiene más presión que el otro. Para controlar la presión tenés que estar sentada diez minutos, no fumar ni tomar café una hora antes”.

Mitos, medicación y prevención a largo plazo

López Rosetti resaltó que la hipertensión es fácil de diagnosticar y tratar, pero requiere compromiso con el control y la medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti desmintió la existencia de la llamada “presión nerviosa”: “Es mentira, no existe”, afirmó. Explicó que el estrés puede elevar la presión circunstancialmente, pero no genera hipertensión crónica en personas sanas: “Un normotenso, en estrés puede elevar la presión, en estrés agudo, pero no después de eso”. Sobre la consulta frecuente acerca del tratamiento, despejó dudas: “Una persona tratada disminuye el riesgo”.

Aclaró que el control de la presión arterial debe ser regular y ajustado a cada paciente: “La consulta anual. Las cosas cambian. Es preferible siempre utilizar tres sustancias en baja dosis en distintos puntos. Lograrás mejor objetivo con menos droga”.

Frente a la pregunta sobre la presión baja, indicó: “La presión baja, en términos generales, nunca es un problema. Es una condición vascular muy buena y muy favorable. Veo a alguien con presión baja: ‘¿Doctor, tengo que hacerme problema?’. No, usted me va a enterrar a mí, le digo”.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

El doctor López Rosetti explicó cuáles son los máximos y los mínimos saludables, cuándo hay que preocuparse y qué podemos hacer para controlarla

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