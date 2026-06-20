Las pistolas de masaje pueden causar daños oculares, pérdida de visión, advierte un informe

VIERNES, 19 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las pistolas de masaje son ideales para trabajar los músculos doloridos, pero un nuevo estudio advierte que deberías evitar usar una cerca de los ojos.

Un joven sufrió desgarros retinianos y hematomas en los ojos después de intentar animarse usando repetidamente su pistola de masaje en la cabeza, informaron investigadores el 18 de junio en la revista BMJ Case Reports.

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"Esta rara presentación pone de manifiesto el potencial de una lesión retiniana significativa", escribió el equipo de investigación liderado por la Dra. Niamh O'Connell del Pabellón Ocular Princess Alexandra en Edimburgo, Reino Unido.

"También subraya la necesidad de un uso cauteloso de la pistola de masaje, la toma cuidadosa de antecedentes en escenarios clínicos inesperados y las advertencias claras de los fabricantes contra una aplicación inadecuada", escribieron los investigadores.

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Las pistolas de masaje dan golpes rápidos y concentrados a los tejidos blandos, y a menudo se utilizan para aliviar el dolor muscular y, potencialmente, aumentar la fuerza, según los investigadores.

El paciente, de unos 20 años, había desarrollado moscas volantes y luces intermitentes ocasionales en el ojo derecho, sin una causa inicial evidente como un golpe en la cabeza, según los investigadores.

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El hombre acabó admitiendo que usaba una pistola de masaje alrededor y directamente sobre ambos ojos durante varios minutos cada semana durante tres meses "para aliviar el cansancio", escribieron los investigadores.

Los médicos le salvaron la vista mediante terapia láser, informaron los investigadores. Si hubiera retrasado la atención médica, su vista podría haber quedado dañada de forma permanente.

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Un par de casos anteriores también se han relacionado con lesiones oculares por el uso de pistolas de masaje, señalaron los investigadores.

En uno, un hombre de unos veintitantos desarrolló cataratas y desprendimiento de retinas tras usar una pistola de masaje; en el otro, un hombre de finales de los 60 desarrolló cataratas y glaucoma.

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"Se sabe poco sobre el perfil de seguridad de las pistolas de masaje percusiva", escribieron los investigadores. "En este caso, la pistola de masaje fue comprada comercialmente y usada sin supervisión profesional. El paciente informó de no tener conocimiento de ninguna advertencia en las instrucciones de operación contra el uso ocular."

Instaron a los profesionales sanitarios a ser conscientes de los peligros.

"Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de los riesgos del uso inadecuado de la pistola de masaje, realizar un examen ocular exhaustivo para detectar signos de cataratas, glaucoma o patología retiniana y educar a los pacientes sobre posibles daños", concluyeron los investigadores.

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Más información

La Universidad de Utah tiene más información sobre el uso seguro de pistolas de masaje.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 18 de junio de 2026; Informes de casos de BMJ, 18 de junio de 2026