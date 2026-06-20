Política

Milei le dará la bienvenida política a Ravier con la militancia libertaria en un acto con Santiago Caputo

La jura institucional será en la Casa Rosada, territorio de Karina Milei. Pero su lanzamiento político será en la Fundación Faro, el martes, junto al Presidente y con el asesor. Gesto en medio de la interna, luego del inicio de la investigación de la IGJ

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Discurso del Presidente Milei en la Fundación Faro
Javier Milei en la Fundación Faro

Los libertarios de Santiago Caputo saldrán al unísono, el martes, a reivindicar a Javier Milei, cuando el Presidente se presente en el próximo evento de la Fundación Faro junto a su nuevo vocero, Adrián Ravier. El encuentro servirá como arenga para el jefe de Estado en uno de los peores momentos del Gobierno, en medio de la embestida de la oposición contra Manuel Adorni. Pero también funcionará para poner en el centro de la escena a Santiago Caputo, el otro vértice del Triángulo de Hierro.

Mientras surgen más novedades en el caso Adorni, Milei busca relanzar la gestión de la mano de los libertarios de las Fuerzas del Cielo y se refugia en un evento de Fundación Faro. Pero representa un gesto para la fundación de recaudación del asesor, tras el impulso a la investigación de la IGJ que ordenó un funcionario de Karina Milei.

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El vocero no es de nadie más que de Javier Milei, juran en el Gobierno. Y la presentación institucional de Ravier, durante la jura, se realizará en la Casa Rosada, territorio de influencia plena de Karina Milei. Pero su primera aparición política será en el espacio por excelencia de Santiago Caputo, lo cual es considerado en su sector en la interna oficialista como un punto a favor del asesor, que viene golpeado en el enfrentamiento político que mantiene con Martín y Lule Menem.

Ayer, la bienvenida que le dieron los “cielistas” a Ravier en redes fue locuaz, por lo especialmente efusiva que resultó. Exactamente al revés de la defensa, prácticamente inexistente, de Adorni la semana pasada, cuando transcurrió su peor momento.

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
El Presidente junto a Santiago Caputo y Karina Milei

Y en una de las redes oficiales que maneja la tropa de Caputo -“Oficina del Presidente”- usaron la misma foto de Ravier sonriente, mirando a cámara que aplicaron para el “flyer” en la cuenta de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación política de Caputo. “Un nuevo desafío al servicio de las ideas de la libertad. Desde Fundación Faro felicitamos a Adrián Ravier por su designación como vocero presidencial y le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea clave para seguir transformando la Argentina”, dijeron. Y estamparon el acrónimo SPQA, la adaptación al país de la sigla romana SPQR, Senātvs Popvlvs Qve Rōmānvs, “el Senado y el Pueblo Romano”.

Hay otro condimento. La visita de Milei junto a su nuevo vocero a Faro se gestó apenas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Alejandro Ramírez, un hombre de Karina Milei, inició una investigación sobre el origen de sus fondos. Una decisión política que se sintió como una daga en el cuerpo que conforman los libertarios de Santiago Caputo, líder de la fundación que conduce Agustín Laje.

Adrián Ravier
Adrián Ravier

En el Gobierno están apurados por que Ravier asuma y tome las riendas de la comunicación lo antes posible. Según adelantaron a Infobae fuentes oficiales, la jura del nuevo ministro ante el Presidente en el Salón Blanco se realizará el lunes. Por lo que en el momento de compartir el acto político liberal en el think tank de Santiago Caputo, el miércoles, Ravier seguramente ya habrá asumido en el cargo que tuvo Manuel Adorni antes de transformarse en jefe de Gabinete.

La celeridad se debe, también, a que Milei tiene previsto viajar el miércoles rumbo a Madrid para participar de una serie de eventos empresariales y académicos. Además, al regreso Milei se dirigirá a Estados Unidos para formar parte de los festejos de Donald Trump en Nueva York por el Día de la Independencia estadounidense.

Más allá de la interna, Milei se siente muy cómodo en los brazos de la Fundación Faro, de marcado estilo académico, a cuyas cenas de recaudación ya asistió tres veces, en noviembre de 2024, y en octubre y diciembre del año pasado. En especial esta vez, cuando participará también Alberto Benegas Lynch (h), el padre del diputado libertario “Bertie” Benegas Lynch, otro de los economistas “próceres” de Milei.

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