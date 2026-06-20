El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría

El jefe de Gabinete brindará un nuevo informe de gestión a principios de julio (EFE/Matías Campaya)

Aunque consiguió demorar el tratamiento de la interpelación y eventual moción de censura en su contra, el presidente Javier Milei continúa sosteniendo a Manuel Adorni en el cargo y no tiene pensado pedirle la renuncia antes de que esas iniciativas parlamentarias avancen, por lo que dejó el futuro del jefe de Gabinete en manos del Congreso, que podría forzar su salida si la oposición logra reunir los votos para eso en ambas Cámaras.

El jueves pasado aparecía como una fecha clave para el destino del jefe de Gabinete, ya que el peronismo estaba presionando para que en la sesión que estaba prevista para ese día se debatiera, además de una ley de propiedad privada, la convocatoria del funcionario para que diera precisiones sobre su patrimonio, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

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“No lo va a sacar el Presidente. Tendrán que estar dispuestos a sentar un precedente complejo para este y los gobiernos futuros”, remarcó un integrante de la mesa política.

Tanto en el Senado como en Diputados hay intentos de los distintos bloques para destituir al ex vocero, pero en el oficialismo reconocen que, si bien hay gestiones en los dos recintos, “ahora urge solucionar el tema” en el primero de ellos.

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Es que, aunque La Libertad Avanza pudo postergar el encuentro, será solamente por una semana, ya que el mismo se reprogramó para el 25 de junio y con las iniciativas del peronismo como parte del temario.

“Si ese proyecto tiene mayoría, Adorni tendrá una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura. Fue el acuerdo al que llegamos. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo sobre esto y veremos qué medidas se toman”, explicó Patricia Bullrich al salir de la reunión de labor parlamentaria.

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Bullrich trata de evitar una interpelación contra Adorni

La líder de la bancada libertaria está llevando adelante las conversaciones con el resto de los partidos acompañada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como representantes de la Casa Rosada.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio reclamando apoyo al jefe de Gabinete cuando recibe en su oficina a los gobernadores de diferentes provincias, aunque sin demasiado éxito por el momento, tal como reveló este medio.

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Aunque evitaron que el Congreso actúe, en Balcarce 50 niegan que haya sido parte de una estrategia para que el funcionario renuncie en el corto plazo y ratifican que si se va es por la maniobra de la oposición y no por decisión de Milei.

“Logramos suspender la sesión que estaba prevista para el jueves pasado y no lo hicimos con la promesa de que él mismo se irá (como insinuaban algunas versiones). Descomprimimos todo con el informe de gestión del 2 de julio y distintas conversaciones que fuimos teniendo”, aseguró uno de los actores involucrados en la negociación.

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Al respecto, en el oficialismo consideran que los intentos de interpelación con finalidad de moción de censura “no es algo armado por el kirchnerismo, sino que es algo mucho más grande y ellos se terminaron colgando”.

“Hay una presión mediática para tratar de forzar la salida del jefe de Gabinete, que es lo mismo que intentaron hacer con el propio Presidente en el 2025 y no pudieron porque tiene apoyo masivo. Por eso decimos que Manuel es un escudo, no una piedra en el zapato, porque si él renuncia van a ir contra Javier Milei”, argumentó un diputado del círculo cercano del mandatario nacional.

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Milei no tiene previsto pedirle la renuncia al funcionario (REUTERS/Tomas Cuesta)

En este sentido, en el partido advierten que, “si corren al jefe de Gabinete por una presunción, la gestión va a seguir, se pondrá a otro en su lugar o volverán a designarlo, pero habrá quedado la vara por el techo para el resto“.

“La pregunta es, si no reelegimos nosotros y el año que viene gana el PRO, ponele, ¿qué pasó con el que es su jefe de bloque (por Cristian Ritondo)? ¿O con el departamento de María Eugenia Vidal? ¿O con la causa por supuesto lavado en el que estaba involucrado Jorge Macri? Les vamos a hacer la vida imposible por lo malditos que son. Solo les importa seguir en el poder y cobrar un sueldo”, cuestionó el referente libertario.

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La fuerza política fundada por Mauricio Macri es uno de los aliados que, a pesar de acompañar en gran medida a la actual administración, viene reclamando públicamente la renuncia de Adorni.

De hecho, tanto esa bancada como la de la UCR podrían ser decisivas en caso de que alguno de los proyectos de la oposición prospere en el Congreso, pero en ambos casos quieren evitar verse en la obligación de votar junto al kirchnerismo y es por eso que le exigen al Presidente que le pida la renuncia al ministro coordinador antes de que eso pase.

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No obstante, aunque algunos de sus legisladores emitieron fuertes declaraciones sobre este asunto, no todo el PRO está convencido de que Adorni debería renunciar y, aunque no lo expresan en los medios, hay algunos que consideran necesario respaldar incondicionalmente al Gobierno, pero no pueden convencer a sus compañeros de eso.

Incluso es todavía una incógnita la posición que van a tener ante ese hipotético escenario Bullrich y los diputados que le responden a ella, porque la senadora tiene una mirada muy crítica del funcionario.

El oficialismo cuestionó al PRO por no apoyar públicamente a Adorni

Mientras tanto, Marcela Pagano, una ex aliada de La Libertad Avanza, que consiguió una banca de la mano del oficialismo, presentó en el Congreso pedidos de juicio político contra Milei y Adorni.

La diputada explicó que la moción de censura implicaría que el jefe de Gabinete deje el cargo, pero nada impide que lo vuelvan a designar, mientras que la medida que ella impulsa “lo destituye e inhabilita para siempre a ejercer un rol en el Estado”.

En el oficialismo aclararon a Infobae que el proyecto de la también periodista ”no entró formalmente” al recinto y que, de todas formas, cuando eso suceda la iniciativa “será rechazada in limine”.

La comisión de Juicio Político, que es la que debe analizar estas presentaciones, es presidida por Lilia Lemoine, una de las pocas integrantes del bloque que respalda abiertamente a Adorni.

El puesto que ocupa la dirigente cercana a Milei había sido pretendido en 2024 por Pagano, lo que derivó en una fuerte discusión dentro del espacio, la ruptura del bloque y la salida de quien hasta entonces lo encabezaba, Oscar Zago.

En el entorno de Lemoine sostienen que la comunicadora “sabe que tiene que ser lo más rápida posible, porque este es el momento de máxima tensión y es consciente de que cuando la Justicia declare que Adorni es inocente se le termina el juego”.

“Esta es la prueba del golpe institucional. Ella fue la que lo denunció todo en primer lugar. Lo que están haciendo con este caso es volver a acusar todo el tiempo para que siempre haya una noticia nueva y todo se alargue”, agregaron.