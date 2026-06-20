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Ozempic podría reducir el riesgo de fracturas, según un estudio

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VIERNES, 19 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Ozempic no solo ayuda a las personas a perder peso, sino que también podría proteger contra fracturas, según un nuevo estudio.

Las personas con diabetes tipo 2 tratadas con semaglutida (Ozempic/Wegovy) tenían un riesgo un 15% menor de fracturas óseas, según los resultados presentados el domingo en la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago.

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"Las fracturas óseas son dolorosas, costosas y pueden afectar seriamente a la calidad de vida, especialmente a medida que las personas envejecen", dijo el investigador principal Jairo Noreña, antiguo becario de endocrinología en el Centro Médico de la Universidad de Stanford en California, en un comunicado de prensa.

"Esperamos que este estudio fomente el seguimiento de la salud ósea en los programas de pérdida de peso", dijo Noreña.

Estudios previos han demostrado que una pérdida de peso rápida mediante fármacos GLP-1 como la semaglutida podría provocar huesos más delgados y fracturas, mientras que una pérdida de peso más moderada y lenta podría preservar la masa ósea.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros médicos de 161 millones de pacientes tratados en hospitales estadounidenses entre 2016 y 2023.

El equipo comparó a más de 26.000 pacientes con diabetes tipo 2 tratados con semaglutida con un grupo de control de más de 33.000 tratados con otros medicamentos para la diabetes.

Los resultados mostraron que la semaglutida provocó una mayor caída de peso en comparación con otros fármacos.

Sin embargo, el grupo de semaglutida también tuvo menos fracturas -- 794 frente a 1.045.

"Este trabajo es un paso importante y temprano para comprender el impacto de la pérdida de peso inducida por semaglutida en la salud ósea de pacientes con diabetes tipo 2", dijo Noreña.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre los efectos secundarios de la semaglutida.

FUENTE: Endocrine Society, comunicado de prensa, 14 de junio de 2026

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