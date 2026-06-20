La prerehabilitación puede mejorar la recuperación de los mayores tras una cirugía de fusión espinal, según un ensayo

VIERNES, 19 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La prerehabilitación puede ayudar a las personas mayores a recuperarse mejor y a sufrir menos complicaciones tras la cirugía de fusión espinal, según un nuevo estudio.

Los pacientes de 75 años o más que se sometieron a un programa de prerehabilitación de cuatro semanas antes de la cirugía tenían un 18% menos de probabilidades de sufrir complicaciones después, según informaron los investigadores el 16 de junio en los Annals of Internal Medicine.

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El programa integral incluía ejercicio, consejos de nutrición y apoyo psicológico para personas que se someten a un procedimiento de fusión espinal, según los investigadores.

"Este estudio aporta evidencia sobre el uso de la precapacitación estructurada y multicomponente para reducir las complicaciones postoperatorias de la cirugía de fusión espinal, especialmente en adultos mayores", concluyó el equipo liderado por el Dr. Shibao Lu, director de ortopedia del Hospital Xuanwu de la Universidad Médica Capital en Pekín.

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La fusión espinal consiste en fusionar dos o más vértebras para que cicatrizen en un hueso sólido y único, según la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS).

El procedimiento generalmente se realiza para tratar el dolor de espalda causado por problemas como la enfermedad degenerativa del disco o los nervios pinzados en la columna, según la AAOS.

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La fusión espinal se considera un procedimiento de riesgo relativamente bajo, señalaron los investigadores.

"Aun así, los pacientes de 75 años o más tienen aproximadamente el doble de riesgo de complicaciones postoperatorias y alta retrasada en comparación con los más jóvenes", escribió el equipo.

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Recientemente, médicos y cirujanos han comenzado a explorar la prerehabilitación como medio para preparar a los pacientes para la cirugía, según los investigadores en notas de fondo.

La idea es que, al fortalecer su salud y fuerza antes de la cirugía, los pacientes serán más resilientes y podrán recuperarse mejor tras el procedimiento.

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Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 164 pacientes con fusión espinal para recibir atención de prerehabilitación junto con cuidados quirúrgicos regulares posteriores o cuidados regulares solo después de la cirugía. Estos pacientes fueron atendidos en tres hospitales de China.

Ejercicios centrados en el entrenamiento de fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la forma física cardiovascular. También se les dio consejos dietéticos centrados en la ingesta de calorías y proteínas, y recibieron terapia centrada en un mejor sueño, control del dolor, manejo de medicamentos con receta y apoyo psicológico.

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Aproximadamente el 75% de los pacientes que recibieron prerehabilitación sufrieron al menos una complicación en los tres meses posteriores a su cirugía, en comparación con más del 91% de los pacientes que solo recibieron atención postquirúrgica, según el estudio.

Los pacientes en prerehabilitación también pasaron menos tiempo recuperándose en el hospital -- 12 días frente a 14 días, según los investigadores.

Además, la mayoría de los pacientes en prerehabilitación (68 de 79) se recuperaron en menos de 24 horas, frente a 55 de 80 en el grupo de cuidados postquirúrgicos.

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Las mujeres, pacientes sometidos a una fusión lumbar de la columna y pacientes con mayor formación académica parecieron beneficiarse más de la prehabilitación, según el estudio.

Sin embargo, los investigadores señalaron que estos hallazgos podrían no traducirse directamente en beneficios para los pacientes fuera de China.

"La nutrición y el ejercicio de base pueden variar, y puede haber diferencias en las prácticas sanitarias, como la duración de la hospitalización y el tiempo de espera preoperatorio, que afecten la aplicabilidad de los hallazgos así como la implementación en otros entornos", escribió el equipo.

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Más información

El Hospital General de Massachusetts tiene más información sobre la prehabilitación.

FUENTES: Comunicado de prensa del American College of Physicians, 15 de junio de 2026; Annals of Internal Medicine, 15 de junio de 2026