Los amos de perros sienten un dolor similar ya sea que las mascotas mueran sacrificadas o de forma natural

VIERNES, 19 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El dolor que sienten los dueños de mascotas por la pérdida de un compañero querido es sorprendentemente similar independientemente de las circunstancias que rodean la muerte, según un nuevo estudio.

Los dueños de perros sentían las mismas emociones --dolor, culpa, culpa--, ya fuera que su mascota fuera eutanasiada o muriera de forma natural, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American Veterinary Medical Association.

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"La pérdida es pérdida, independientemente de cómo ocurra", dijo el Dr. Jake Ryave, interno clínico en el Departamento de Ciencias Clínicas de Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M.

"El vínculo humano-animal es realmente fuerte, y independientemente de cómo muera una mascota, ese vínculo no cambia", dijo Ryave en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores se basaron en datos del Dog Aging Project, un estudio a largo plazo sobre perros de compañía estadounidenses y sus dueños.

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Compararon las respuestas emocionales de 70 dueños cuyos perros fueron sacrificados con las de 70 dueños cuyos perros sufrieron una muerte sin asistencia.

La muerte súbita se mencionó con más frecuencia entre los perros que murieron sin eutanasia, pero el estudio encontró que los mismos tipos de emociones se manifestaban a tasas similares entre los dueños.

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"Pensé que podría haber emociones negativas más significativas en los casos de muerte sin asistencia, ya que los propietarios quizá no tuvieron tiempo de prepararse emocionalmente para la pérdida", dijo Ryave.

Los propietarios describieron la evolución de la enfermedad de sus perros, el deterioro de su calidad de vida y los acontecimientos que llevaron a su muerte.

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Pero los investigadores descubrieron que los propietarios a menudo elegían compartir recuerdos positivos también.

"Incluso tras una pérdida difícil, muchas personas se centraron en la alegría que sus mascotas aportaban a sus vidas", dijo Ryave.

Un estudio complementario utilizó datos del Dog Aging Project para analizar cómo 646 dueños de perros tomaron decisiones al final de la vida para sus mascotas enfermas.

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El dolor y el sufrimiento fueron las razones más comunes por las que los propietarios eligieron la eutanasia, seguidos de mala calidad de vida y mal pronóstico.

El estudio encontró que el estudio mostró que los signos de comportamiento o físicos --vocalizaciones, cambios en la movilidad, cambios sutiles en la expresión facial-- llevaban a los dueños a creer frecuentemente que sus perros estaban sufriendo.

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"Los participantes a menudo describían cambios como vocalizaciones, mentalidad deprimida, cambios en la movilidad o incluso frases como 'me miró y supe que era el momento'", dijo la investigadora principal , la Dra. Kellyn McNulty , en un comunicado de prensa. Fue residente de medicina interna en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M.

Sin embargo, los investigadores también descubrieron que algunos propietarios pueden tener dificultades para distinguir signos de dolor o enfermedad de los cambios normales relacionados con la edad en los perros.

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"Los hallazgos sugieren que los dueños pueden no comprender completamente cómo reconocer el dolor o los síntomas de envejecimiento en sus perros", dijo McNulty.

Los veterinarios pueden ayudar mejor a los propietarios mediante una mejor comunicación sobre la enfermedad de una mascota, concluyeron los investigadores.

Por ejemplo, un porcentaje notable de propietarios dijo que el pronóstico de su perro no se discutía o no se comprendía del todo durante las visitas al veterinario a medida que su perro se acercaba a la muerte.

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"Dado que el dolor y/o el sufrimiento fueron la causa más común de la eutanasia y nuestros datos sugieren que a los propietarios les puede resultar difícil diferenciar el dolor crónico del deterioro cognitivo, es nuestra responsabilidad como profesionales veterinarios educar y empoderar a los propietarios para que reconozcan y traten eficazmente tanto el dolor crónico como las dolencias relacionadas con la edad", dijo McNulty.

Los veterinarios también pueden ofrecer más apoyo emocional a los propietarios en duelo, dijo Ryave.

"Los dueños cuyas mascotas fallecen inesperadamente pueden no tener acceso al mismo apoyo que reciben las personas cuando se realiza la eutanasia en una clínica veterinaria", dijo Ryave. "Creo que esta investigación realmente pone de manifiesto la necesidad de proporcionar recursos a todos."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre cómo duelar la pérdida de una mascota.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Texas A&M, 25 de marzo de 2026; Journal of the American Veterinary Medical Association, 11 de marzo de 2026 y 8 de octubre de 2025