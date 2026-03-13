Dos factores cotidianos pueden desencadenar hígado graso en hombres, alerta un nuevo estudio

Un estudio relaciona la testosterona baja y una dieta rica en fructosa con el aumento de la grasa hepática en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de hombres podrían estar desarrollando hígado graso sin advertirlo, debido a una combinación de factores presentes en la vida diaria y que suelen pasar desapercibidos en los controles médicos de rutina.

De acuerdo con una investigación reciente de la Universidad Metropolitana de Osaka, difundida por el portal científico StudyFinds, la concurrencia de niveles bajos de testosterona y una dieta rica en fructosa—ingrediente común en refrescos, golosinas y alimentos ultraprocesados—multiplica de manera significativa la acumulación de grasa en el hígado.

En ese sentido, el estudio destacó que estos factores potencian de manera significativa la acumulación de grasa en el hígado. Los resultados mostraron que este efecto no se observó cuando ambos factores actuaron por separado, y que el microbioma intestinal fue clave en el desarrollo del daño hepático.

Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque, según los investigadores, ambos factores pueden actuar de forma silenciosa: ni la reducción de testosterona ni el alto consumo de fructosa suelen generar síntomas inmediatos o alteraciones detectables en análisis clínicos habituales.

Sin embargo, cuando coinciden, su efecto combinado potencia el desarrollo temprano de hígado graso, incrementando el riesgo de complicaciones hepáticas en millones de hombres de mediana edad. El estudio advirtió que esta situación podría estar afectando a un amplio sector de la población masculina sin que exista conciencia del peligro ni prevención específica, lo que subraya la urgencia de profundizar en la investigación y en la divulgación de información sobre estos mecanismos de riesgo.

El rol del microbioma intestinal y el piruvato en el hígado graso

El estudio resalta la participación determinante del microbioma intestinal, ya que los ratones tratados con antibióticos, en combinación con fructosa y niveles hormonales reducidos, presentaron una menor acumulación de grasa hepática, lo que sugiere que las bacterias intestinales son parte clave en el mecanismo de la enfermedad.

Los investigadores observaron que solo la combinación alteró la composición bacteriana y elevó los niveles de piruvato en el ciego, una molécula que, en condiciones normales, las bacterias procesan eficazmente. En este escenario, el piruvato se acumuló, favoreciendo la conversión en grasa a nivel celular.

En los experimentos de laboratorio realizados con células hepáticas, la exposición simultánea a testosterona baja y fructosa resultó en un aumento sustancial de la grasa interna, mientras que ambos compuestos, por separado, no generaron este efecto. Además, el grupo que recibió la combinación mostró una mayor expresión de genes implicados en el metabolismo de lípidos y de la fructosa, modificaciones que los antibióticos no lograron revertir. Esto refuerza la hipótesis de que el desequilibrio bacteriano intestinal es un mediador indispensable en la progresión de la enfermedad.

Implicancias clínicas y perspectivas de investigación

La disminución gradual de la testosterona en hombres suele comenzar después de los 30 años y, junto al frecuente consumo de fructosa en la dieta moderna, podría incrementar el riesgo de hígado graso más allá de lo estimado, según advierten los autores del estudio y el portal StudyFinds.

Hasta ahora, los resultados fueron verificados únicamente en modelos animales, por lo que serán necesarios ensayos clínicos exhaustivos para confirmar si el mismo mecanismo se produce en la población humana.

En tanto, un análisis clínico realizado en Taiwán encontró que los hombres con enfermedad hepática grasa metabólica presentan un riesgo casi cuatro veces mayor de padecer testosterona baja, lo que subraya la estrecha asociación entre ambos trastornos en la población masculina.

Como recalcan los investigadores citados por StudyFinds, “los factores de riesgo de la esteatosis hepática pueden tener un mayor impacto en el desarrollo de la enfermedad a través de mecanismos complejos en ciertas condiciones”. Por el momento, los especialistas enfatizan que las conclusiones de este estudio no constituyen consejo médico y recomiendan consultar a profesionales de la salud ante cualquier duda relacionada con el equilibrio hormonal o los hábitos alimentarios.

Actualmente, muchos hombres podrían estar desarrollando este riesgo metabólico de manera silenciosa, sin recibir advertencias ni información personalizada sobre el impacto conjunto de la testosterona baja y el consumo elevado de fructosa en la salud del hígado.

Qué recomiendan los especialistas ante este hallazgo

Frente a la evidencia sobre la interacción entre testosterona baja y dieta rica en fructosa, los especialistas sugieren adoptar hábitos alimentarios saludables, limitar el consumo de azúcares añadidos y realizar controles médicos regulares que incluyan la evaluación del perfil hormonal, especialmente en hombres de mediana edad o con factores de riesgo metabólico.

También recomiendan prestar atención a la salud intestinal, dado el rol del microbioma en la progresión del hígado graso. Mantenerse informado y consultar a profesionales ante cualquier síntoma, cambio en la salud o inquietud sobre el metabolismo puede ser fundamental para prevenir complicaciones hepáticas graves y mejorar el pronóstico a largo plazo.