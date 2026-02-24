Se conoció la agenda del Argentina Week en Nueva York: Milei, Caputo, Adorni, Quirno y más de 30 CEOs viajan a promocionar el país

Javier Milei

Se conoció la agenda del Argentina Week, el evento que organiza el gobierno argentino en Nueva York, del 9 al 12 de marzo, y con el que la administración de Javier Milei, quien estará presente en la “gran manzana”, buscará mostrarle –y venderle– el país al mundo.

El evento, que organizó la Embajada argentina en EEUU, a cargo de Alec Oxenford, junto a Presidencia y con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council, contará con la presencia de ministros como Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Pablo Quirno (Canciller), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También viajará Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Alec Oxenford, embajador argentino en EEUU, cuando se reunió con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca

Por otro lado, estarán presentes empresarios como Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Alejandro Elsztain (Cresud), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Hernán Kazah, Leandro Sigman (Insud), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Ariel Szarfstejn (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky, Juan Parma (Macro), Gustavo Manríquez (Supervielle), Diego Rivas (Galicia) y Juan Farinati (Bayer), entre otros.

Jamie Dimon, Chairman y CEO global de JPMorgan Chase, será el encargado de presentar a Milei el martes en el nuevo edificio que el banco estadounidense tiene en Park Avenue.

Esta será la agenda oficial del evento:

Lunes de 9 de marzo

Donde: Consulado General de Argentina.

7 - 9 pm

Coctel de bienvenida con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Martes 10 de marzo

Donde: JPMorgan Chase Tower

9 - 10 am

Jamie Dimon , Chairman & CEO de JPMorgan Chase, presenta al Presidente.

Javier Milei.

Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase & Co.

10.15 - 10.35 am

Pablo Quirno, Canciller: “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”.

10.35 - 10.55 am

Autoridad del gobierno de EEUU (a confirmar).

10.55 - 11.25 am

Bloque de Geopolítica: Sir Nial Ferguson moderado por Pierpaolo Barbieri (Ualá).

11.45 - 12 am

Suzanne Clark, CEO de la US Chamber of Commerce: “Construyendo prosperidad: el futuro del comercio entre Estados Unidos y Argentina”.

12 - 12.20 pm

Alec Oxenford, embajador argentino en EEUU, y Peter Lamelas, embajador de EEUU en Argentina. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce. “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

12.20 - 12.45 pm

IA: Guillermo Rauch (Vercel) y Hernán Kazah (Kaszek).

1.35 - 1.55 pm

Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU, y José Luis Daza, Secretario de Política Económica.

1.55 - 2.20 pm

CEOs globales: Jim Fitterling (Dow) y Lorenzo Simonelli (Baker Hughes). Moderados por Martín Varsavsky.

2.20 - 2.30 pm

Salud: Mario Lugones, ministro de Salud.

Hernán Kazah (Kaszek), uno de los organizadores de evento

2.30 - 2.50 pm

Pharma & Innovation 1: Leandro Sigman (Grupo Insud) y Alberto Álvarez Saavedra (Gador). Moderador: Jason Marczak, Vice President & Senior Director del Atlantic Council’s. “Integración en cadenas de valor globales como Trusted Partner”.

2.50 - 3.10 pm

Pharma & Innovation 2: Sarah Aiosa (Merk) y Nick Lagunowich (Pfizer) y Danielle Rolman (Johnson & Johnson). Moderador: Caitlin MacLean (Milken Institute). “Cooperación Argentina: El valor de la innovación farmacéutica y el acceso sostenible”.

3.30 - 3.40 pm

Mark Nelson, Vice Chairman de Chevron.

3.30 PM - 4.30 pm (en paralelo)

Emprendedores. Rob McEwen (McEwen Mining), Simon Trott (Rio Tinto) y Tristan Pascall (First Quantum Minerals). Moderador: Daniel González Casartelli (secretario de Minería). “Desbloqueando la frontera minera de Argentina: la próxima potencia mundial en minerales críticos”.

El Banco Central de Argentina, Santiago Bausili

4.20 a 4.50 am

Ben Black (International Development Finance Corporation) y John Jovanovic (EXIM Bank). “Financiando el futuro: DFC/EXIM Bank y la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”. Moderador: Santiago Bausili, presidente del BCRA.

4.50 - 5.00 pm

Day One Wrap-Up: Alejandro Oxenford.

6.00 PM - 8.00 pm

Recepción en Citi. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y transformación del Estado.

Miércoles 11 de marzo

Donde: Bank of America

9.00 - 9.30 am

Luis Caputo, ministro de Economía.

9.30 - 10.00 am

Economía y mercado de capitales. Luis Caputo y Santiago Bausili. Moderador: Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America).

10.00 - 10.40 am

Federico Sturzenegger. Introducción: Susan Segal (Americas Society/Council of the Americas).

11.00 - 11.20 pm

José Luis Daza, secretario de Política Económica.

11.20 - 11.40 am

Tecnología: Ariel Szarfstejn (MercadoLibre) y Nicolás Szekasy (Kaszek).

11.40 - 12.20 PM

Martín Migoya (Globant), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Martín Varsavsky (Inception Prelude Fertility /Certuma). Moderador: Hernán Kazah.

12.20 - 12.40 pm

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y tecnología.

1.30 - 2.00 pm

Bancos: Juan Parma (Banco Macro), Gustavo Manríquez (Banco Supervielle) y Diego Rivas (Banco Galicia).

2.00 - 2.15 pm

Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas.

2.15 - 2.35 pm

Agro: Paulo Sousa (Cargill), Martín Costantini (Frigorífico Rioplatense) y Alejandro Elsztain (Cresud).

2.35 - 2.55 pm

Juan Farinati (Bayer), Ignacio Bartolomé (GDM) y Mariano Bosch (Adecoagro).

3.15 - 3.45 pm

Energía. Mark Nelson (Chevron), Harold Hamm (Continental Resources) y Miguel Galuccio (Vista Energy). Moderador: Daniel González Casartelli (Coordinador de Energía y Minería).

3.45 - 4.15 pm

Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy). Moderadora: Mariana Schoua (AmCham Argentina).

4.15 a 4.30 pm

Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares.

4.30 - 4.50 pm

Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy). Moderador: Daniel González Casartelli.

4.50 - 5.00 pm

Closing Remarks: Manuel Adorni.

6.00 - 8.00 pm

Recepción de AmCham y entrega de premios - Microsoft Times Square

Entrega de premios a representantes del sector privado argentino y estadounidense a cargo de los embajadores, por Alejandro Oxenford y Peter Lamelas.

Entrega de menciones especiales a los “RIGI Champions”, a cargo de Luis Caputo.

El evento pretende posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversiones productivas y no sólo para movimientos financieros de corto plazo. Oxenford subrayó que “la mitad de los participantes son CEOs de compañías globales con interés en invertir en sectores clave”, y que la expectativa superó ampliamente las previsiones iniciales.

Es considerado desde la diplomacia argentina como una oportunidad inédita para mostrar los cambios recientes en la percepción del país entre inversores internacionales y para consolidar la relación bilateral con Estados Unidos.