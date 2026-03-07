Cómo la temporada de alergias afecta al rendimiento académico de los estudiantes

Las alergias estacionales pueden hacer más que hacer que los estudiantes se sientan miserables en la escuela: también pueden afectar su rendimiento académico.

Un nuevo estudio vincula la exposición a niveles más altos de polen con un peor rendimiento en los principales exámenes de fin de año, de esos que pueden influir en la graduación, las admisiones universitarias y las oportunidades futuras.

Los investigadores analizaron más de 156.000 resultados de exámenes de más de 92.000 estudiantes de secundaria en Finlandia entre 2006 y 2020.

Compararon los resultados de las pruebas con los recuentos diarios de polen de los árboles y encontraron que incluso los aumentos modestos estaban relacionados con caídas medibles en las puntuaciones estandarizadas... Especialmente en asignaturas con mucha matemáticas como física y química.

Y el patrón se mantuvo incluso teniendo en cuenta la contaminación del aire, la temperatura y las precipitaciones.

Este fue un estudio observacional, así que no puede demostrar que el polen causara directamente las puntuaciones más bajas.

Con aproximadamente uno de cada cinco niños que sufre alergias estacionales, los autores afirman que síntomas como nariz tapada, interrupciones del sueño y dificultad para concentrarse podrían ayudar a explicar la bajada en las puntuaciones.

Dicen que las escuelas podrían querer considerar formas de limitar la exposición al polen durante la temporada de pruebas.

Fuente: Journal of Epidemiology & Community Health

Afiliaciones de autores: Universidad de Oulu, Universidad de Turku