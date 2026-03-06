¿Los padres de hoy intelectualizan demasiado la crianza de sus hijos?

La pediatra Evangelina Cueto analizó el impacto de la atomización familiar y la pérdida de redes comunitarias en la crianza, durante una entrevista en Infobae en Vivo. El debate incluyó el rol de la tecnología y la sobreinformación en la vida cotidiana de padres y madres

Como un signo de época, hoy la crianza contemporánea atraviesa un proceso de aislamiento, donde las familias deben resolver todo en el ámbito doméstico y carecen de redes de soporte tangibles, una tendencia que se profundiza en las grandes ciudades del mundo y también en la Argentina.

Esa es la mirada de la pediatra Evangelina Cueto durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo a las Nueve. “Estamos criando en microfamilias. Más allá de si somos familias monoparentales o convencionales, lo que siento es que la familia se achicó”, dijo en diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

La pediatra resaltó que la urbanización y los cambios sociodemográficos generan una pérdida de vínculos intergeneracionales, lo que obliga a madres y padres a enfrentar la crianza de forma más solitaria.

Evangelina Cueto en el estudio de Infobae en Vivo: "La crianza en soledad es el signo de época en las grandes ciudades"

Cueto remarcó la transformación del modelo familiar: “Antes criábamos con una red de mujeres en lo concreto: hermanas, tías, cuñadas. Hoy, sobre todo en Capital Federal, criamos en microfamilias”. Subrayó que la palabra “comunidad” aparece con frecuencia en los discursos actuales, pero cuestionó su existencia real: “Me pregunto si verdaderamente tenemos esas redes de carne y hueso que están dispuestas a sostener la crianza de manera comunitaria”.

La pediatra reflexionó sobre el impacto de este fenómeno en la vida cotidiana: “El mandato de época es la independencia, la familia pequeña”. Consideró que, aunque algunos hogares mantienen la convivencia intergeneracional, lo hacen más por necesidad económica que por elección.

“La vida de los chicos se escinde de la de los adultos productivos y también de la de los adultos mayores. Los niños y adolescentes quedan en un espacio marginal, al menos en lo urbano”, describió.

La especialista enfatizó el rol de la tecnología ante la falta de redes familiares: “Ahí la tecnología suple los lugares que quedan vacíos”.

Redes sociales, gurúes y la crianza sobreinformada

La pediatra Evangelina Cueto analiza el impacto de la tecnología en la crianza durante su participación en Infobae en Vivo (Imagen ilustrativa Infobae)

Cueto identificó una tendencia a la sobreinformación y la estandarización de las prácticas de crianza: “Se estereotipa la crianza. Hay gurúes de maternidad y la mayoría de las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres”.

Señaló que la falta de experiencias intergeneracionales llevó a una desmedicalización de la crianza: “Antes llegabas a la maternidad habiendo visto amamantar, cambiando pañales a un hermano. Hoy, muchas madres no lo vivieron”.

Según la pediatra, esta carencia se compensa con información proveniente de redes sociales o influencers, lo que puede resultar en criterios demasiado rígidos: “No es lo mismo ver un reel de segundos sobre crianza respetuosa que compartir experiencias reales entre madres”.

Consideró que los padres llegan al consultorio médico con “recetas” tomadas de internet o inteligencia artificial, y que los pediatras deben lidiar con el exceso de datos: “A los pediatras nos pasa un montón, y también la tergiversación. No es lo mismo una pauta de segundos en redes que la realidad”.

El desafío de la crianza actual

ueto reflexiona sobre la atomización familiar: "Las redes sociales reemplazan espacios que antes eran compartidos cara a cara" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, Cueto sostuvo que el consultorio pediátrico es un espacio de familias: “Es imposible escindir y decir: voy a ver al niño o a la madre por separado. Es un todo donde tenemos que ver las interacciones y el contexto”.

La pediatra enfatizó que la crianza se ha sobreacademizado y que, en ocasiones, la sobreinformación genera angustia o hipercontrol: “Hay chicos que terminan con la vida muy segmentada, regulada y bajo discursos extremistas”.

Cueto propuso volver a una vida más comunitaria y apelar al equilibrio entre la información y la experiencia compartida: “Si compensáramos con experiencias más reales, llegaríamos a equilibrios más saludables también para los chicos”.

La pediatra Evangelina Cueto analiza en Infobae los desafíos de la crianza moderna, marcada por la soledad y la atomización de las familias. Una reflexión sobre la pérdida de la tarea colectiva y el impacto de la tecnología

