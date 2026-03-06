La terapia con testosterona podría suponer problemas para los pacientes con reemplazo de rodilla, advierte un estudio

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La terapia con testosterona está en auge en Estados Unidos, pero podría conllevar mayores riesgos para las personas que se someten a una cirugía de reemplazo de rodilla, según un nuevo estudio.

Los pacientes que tomaron testosterona dentro del año siguiente a la cirugía tenían un mayor riesgo de infección, coágulos sanguíneos, daño renal, neumonía e inestabilidad de rodilla tras el procedimiento, informaron esta semana los investigadores en una reunión de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas en Nueva Orleans.

"Con más personas tomando esta hormona que nunca, y se espera que las cirugías (de reemplazo de rodilla) superen el millón anual para 2030, queríamos profundizar en la cuestión de los efectos postquirúrgicos de la testosterona", dijo el investigador principal Dr. Brian Chalmers en un comunicado de prensa. Es cirujano ortopédico en el Hospital for Special Surgery de Nueva York.

Las prescripciones de reemplazo de testosterona han aumentado de 7,3 millones en 2019 a más de 11 millones en 2024, según los investigadores en notas de fondo.

Tanto hombres como mujeres toman la hormona para ayudar a un envejecimiento saludable, desarrollar músculo y hueso, y mejorar el deseo sexual, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de más de 13.000 personas que recibieron un reemplazo total de rodilla, comparando directamente a quienes recibían terapia con testosterona con quienes no tomaban la hormona.

Los resultados mostraron que, dentro de los 90 días posteriores a la cirugía, las personas que tomaban testosterona presentaban tasas más altas de coágulos en los pulmones (1,6% frente a 1,2%); neumonía (3,3% frente a 1,9%); lesión renal (4,2% frente a 2,9%); y sepsis (1,9% frente a 1,1%).

Las tasas más altas de problemas de salud persistieron un año después de la cirugía, incluyendo coágulos en los pulmones (2,6% frente a 2%); trombosis venosa profunda (4,5% frente a 3,3%); eventos cardíacos (3% frente a 2,4%); neumonía (6% frente a 4%); lesión renal (7,9% frente a 5,2%); y sepsis (2,4% frente a 0,9%).

También había un mayor riesgo de problemas con la nueva articulación, según los resultados. Los pacientes presentaron tasas más altas de infecciones articulares, fracturas óseas, aflojamiento de implantes, inestabilidad de rodilla y cirugías de seguimiento de rodilla hasta cinco años después.

Se ha relacionado con la testosterona con mayores riesgos de coágulos sanguíneos, pero se necesita más investigación para entender mejor cómo la hormona podría interferir en la cirugía de reemplazo de rodilla, señalaron los investigadores.

"Los estudios también sugieren que la testosterona influye en la forma en que nuestros huesos se reconstruyen naturalmente con el tiempo", dijo el investigador Arsen Omurzakov, estudiante de tercer año de medicina en el Weill Cornell Medical College de Nueva York, en un comunicado de prensa.

"Los niveles de testosterona también pueden afectar al sistema inmunitario y a los microbiomas que afectan al sistema inmunitario, a la curación y a otras funciones clave del cuerpo", añadió el investigador Argen Omurzakov, estudiante de tercer año de medicina en la Case Western Reserve University de Cleveland.

Los Omurzakov son hermanos gemelos que han colaborado en nuevos estudios a lo largo de su formación médica.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard aporta más información sobre cómo la testosterona afecta a la salud.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, 2 de marzo de 2026