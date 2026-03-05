Tu compañero peludo puede estar afectando al aire que respiras

Salud

MIÉRCOLES, 4 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los perros pueden aportar algo más que compañía a un hogar: también pueden afectar al aire que respiramos en interiores, según muestra un nuevo estudio.

Los investigadores descubrieron que los perros liberan partículas, gases y microbios en el aire que pueden afectar a la calidad del aire interior. En algunos casos, los niveles eran similares y a veces superiores a los que liberan los humanos.

Los hallazgos se publicaron el mes pasado en la revista Environmental Science & Technology.

"Cuantificando qué aportan los perros al aire interior, podemos construir modelos más realistas de calidad y exposición del aire interior y mejor informar las estrategias de ventilación -- sin culpar a las mascotas ni desalentar la tenencia de mascotas", dijo el autor del estudio, Dusan Licina, investigador del Laboratorio de Entorno Construido Orientado al Humano en Lausana, Suiza, en un comunicado de prensa.

Para estudiar el problema, los investigadores examinaron a varios perros en un laboratorio controlado y compararon sus emisiones con las producidas por sus dueños.

El equipo probó a cuatro perros pequeños, todos chihuahuas, y tres perros grandes, incluyendo un mastín tibetano, un terranova y un mastín inglés.

Cada grupo era estudiado por separado en una sala con su dueño. Los científicos midieron gases, partículas diminutas en el aire y microbios.

Los perros grandes liberaron dióxido de carbono y amoníaco a niveles similares a los humanos, según el estudio, y en niveles mucho más altos que los perros pequeños.

Tanto los perros pequeños como grandes también liberaban más partículas en suspensión que sus dueños. Los perros más pequeños produjeron más partículas, probablemente porque fueron más activos durante las pruebas.

En cuanto a microbios, los perros más grandes tenían el mayor impacto. Liberaron los niveles más altos de bacterias y hongos al aire, muchos de los cuales parecían provenir del exterior.

Eso significa que los perros pueden traer microbios externos a la casa y cambiar la mezcla de microorganismos en interiores.

Los investigadores afirman que los hallazgos sugieren que los perros pueden influir en la calidad del aire interior tanto como los humanos --y a veces incluso más.

Licina señaló que los perros pueden actuar como vectores móviles de transporte, es decir, transportan partículas y microbios desde el exterior hacia los espacios interiores.

Los científicos dijeron que futuros estudios analizarán cómo otras mascotas como gatos, conejos y roedores pueden afectar al aire interior.

Dijeron que las mascotas deberían tenerse en cuenta al diseñar sistemas de ventilación para los hogares.

PNAS tiene más información sobre la contaminación del aire y la salud de las mascotas.

FUENTE: Sociedad Americana de Química, comunicado de prensa, 3 de marzo de 2026

