Quemadura con hielo seco: qué hacer ante una lesión y cómo evitar complicaciones

Las quemaduras por hielo seco pueden destruir las células de la piel en cuestión de segundos y requieren actuación inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hielo seco, conocido por su capacidad de crear efectos visuales espectaculares y su uso en la conservación de alimentos, también representa un riesgo significativo para la salud si no se manipula adecuadamente.

Este material, que alcanza temperaturas de -78 °C, puede causar quemaduras graves en cuestión de segundos, incluso con un contacto breve. Cleveland Clinic advierte que la exposición directa requiere actuar con rapidez y aplicar medidas de primeros auxilios precisas para evitar daños permanentes en la piel y complicaciones respiratorias.

El hielo seco está compuesto por dióxido de carbono en estado sólido y, a diferencia del convencional, pasa directamente de sólido a gas sin convertirse en líquido, proceso conocido como sublimación. Cuando la piel entra en contacto con este material, las células superficiales pueden destruirse casi de inmediato, generando lesiones comparables tanto a quemaduras térmicas como a daños por congelación, según detalla la Cleveland Clinic.

El hielo seco, compuesto de dióxido de carbono sólido, alcanza temperaturas extremas de -78 °C y supone un serio riesgo si se manipula sin precaución

La gravedad de las lesiones depende del tiempo de exposición y de la sensibilidad de la piel. Es importante evitar presionar el área dañada, ya que esto puede agravar la lesión. Si aparecen síntomas como ampollas, piel cerosa o dolor persistente, se debe buscar atención médica de inmediato para reducir el riesgo de complicaciones.

Síntomas y riesgos asociados a las quemaduras por hielo seco

El contacto con hielo seco puede generar desde enrojecimiento y dolor intenso hasta una apariencia cerosa o engrosada en la piel. En casos más graves, es frecuente la formación de hinchazón o ampollas. Los especialistas de la Cleveland Clinic advierten que, en lesiones leves, los síntomas pueden no ser inmediatos y manifestarse hasta un día después del incidente.

El riesgo no se limita únicamente a la piel. La inhalación de los vapores de dióxido de carbono liberados por el hielo seco puede provocar mareos, dificultad respiratoria o pérdida de conocimiento, especialmente en ambientes con poca ventilación. “Puedes sufrir daños pulmonares considerables si te encuentras en un área sin ventilación”, alertó la doctora Colleen Clayton a la Cleveland Clinic.

Primeros auxilios y tratamiento para quemaduras por hielo seco

Para tratar quemaduras por hielo seco, se debe aplicar agua tibia o calor húmedo durante 15 a 20 minutos, evitando presionar la zona afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rapidez de acción después de un accidente con hielo seco es fundamental para limitar el daño. Cleveland Clinic recomienda retirar inmediatamente la zona corporal afectada y calentarla gradualmente durante 15 a 20 minutos con agua tibia o una almohadilla térmica. “Use agua tibia o calor húmedo, como una almohadilla térmica… Aplicar demasiado calor demasiado rápido puede empeorar el daño tisular”, detalló Clayton.

No se debe presionar ni frotar la piel lesionada, ya que esto puede incrementar el daño. En caso de ampollas abiertas, es aconsejable aplicar vaselina y cubrir la zona con una gasa limpia. Se debe consultar al médico si el dolor es intenso, si el color de la piel cambia a gris, amarillo o ceroso, o si aparecen síntomas respiratorios tras la exposición.

Las quemaduras leves suelen mejorar en pocos días, mientras que las más graves, especialmente aquellas que presentan ampollas, pueden requerir atención médica prolongada y varias semanas de recuperación, según advierte la Cleveland Clinic.

Cómo prevenir quemaduras por hielo seco

El uso de guantes resistentes, pinzas y protección facial es fundamental para prevenir accidentes durante el manejo de hielo seco

La prevención es clave al manipular hielo seco. Los expertos recomiendan utilizar guantes resistentes, pinzas y protección facial durante su manejo, y trabajar siempre en espacios bien ventilados para evitar la inhalación de dióxido de carbono.

No se deben emplear objetos metálicos ni portar anillos u otros accesorios, ya que el metal conserva el frío y puede amplificar el daño sobre la piel. Antes de utilizar hielo seco, retire cualquier accesorio metálico y asegúrese de que el entorno cuente con buena circulación de aire.

Aunque el hielo seco resulta atractivo por su aspecto y sus aplicaciones, sólo una manipulación responsable y el seguimiento riguroso de las medidas de seguridad pueden evitar lesiones graves y permitir una actuación eficaz frente a posibles incidentes.