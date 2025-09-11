México

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

La evolución de la lesión puede cambiar en horas, por lo que es fundamental vigilar la herida

Por Joshua Espinosa

Las quemaduras de primer grado
Las quemaduras de primer grado afectan solo la capa más superficial de la piel y suelen sanar en pocos días. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Las quemaduras constituyen uno de los accidentes domésticos más frecuentes, especialmente entre los niños y adolescentes. Aunque la mayoría de estos incidentes son leves, conocer sus características y la forma adecuada de tratarlas puede marcar la diferencia en la recuperación y evitar complicaciones.

Entre los diferentes tipos, las quemaduras de primer grado se consideran las de menor gravedad, pero su atención temprana y correcta sigue siendo fundamental para una buena evolución. De acuerdo con información de Shriners Children’s, estas heridas son aquellas que afectan únicamente la capa más superficial de la piel.

Las quemaduras de primer grado se caracterizan por un enrojecimiento intenso, sequedad y dolor, pero típicamente no se forman ampollas. Los episodios más comunes corresponden a exposiciones solares leves o accidentes con líquidos calientes de corta duración. Aunque pueden llegar a resultar muy dolorosas, normalmente no dejan cicatriz y suelen sanar completamente en un periodo que va de dos a cinco días.

El uso de cremas con
El uso de cremas con aloe vera y analgésicos de venta libre ayuda a aliviar el dolor y la incomodidad de las quemaduras leves. (The Skin Cancer Foundation)

Determinar la profundidad de una quemadura no siempre es sencillo. La piel humana no es uniforme en grosor y la intensidad del daño puede variar dentro de la misma herida. De hecho, en ocasiones una lesión inicialmente superficial puede evolucionar hasta convertirse en una más profunda en cuestión de horas, lo cual puede observarse si aparecen ampollas después de las primeras doce horas del incidente. Por eso es importante la observación, especialmente en menores cuya piel es más fina y sensible.

En cuanto a las recomendaciones para el tratamiento de una quemadura de primer grado, la institución recomienda aplicar una compresa fría —nunca helada— o colocar el área lesionada bajo agua fresca por algunos minutos se considera útil para reducir la temperatura local y calmar el dolor. Es importante evitar el uso de hielo directo, ya que puede provocar mayor daño a la piel afectada.

También se sugiere aplicar cremas o geles que contengan ingredientes naturales como el áloe vera para aliviar la picazón y la incomodidad. Refrigerar el producto antes de usarlo puede incrementar el alivio en la zona irritada.

El enrojecimiento, la sequedad y
El enrojecimiento, la sequedad y el dolor son síntomas típicos de las quemaduras de primer grado, que rara vez dejan cicatriz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dolor resulta molesto, se puede administrar un analgésico de venta libre que contenga paracetamol, ajustando siempre la dosis según la edad y peso del paciente.

Asegurarse de que la persona mantenga un nivel óptimo de hidratación es otra de las sugerencias. Finalmente, nunca debe olvidarse que los primeros auxilios pueden variar en función de la gravedad visible y, sobre todo, de la evolución de la lesión en las primeras horas. Si la quemadura muestra síntomas más graves, busque ayuda médica, preferentemente de un centro de salud especializado en este tipo de heridas.

