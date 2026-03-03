Salud

De los 30 a los 60 años: los 6 ejercicios de fuerza recomendados por expertas para impulsar la salud femenina

Entrenadoras internacionales diseñaron una rutina para cada década. Cómo aplicar los ejercicios para fortalecer los músculos, mejorar la postura y mantener la energía, según Women’s Health

Los ejercicios recomendados por Women’s
Los ejercicios recomendados por Women’s Health fortalecen la salud y movilidad femenina desde los 30 hasta los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza para mujeres de diferentes edades se consolida como una herramienta esencial para la salud y la calidad de vida a largo plazo. En ese contexto, Women’s Health lanzó Longevity Lifts, una serie digital presentada que recomienda ejercicios específicos para cada década, diseñada para potenciar la energía, mejorar la postura y fortalecer el cuerpo según la etapa vital.

El programa fue desarrollado por entrenadores internacionales y especialistas en salud física, con el objetivo de potenciar la energía, mejorar la postura y fortalecer el cuerpo según la etapa vital. La propuesta de Women’s Health enfatiza la prevención y la adaptabilidad física a lo largo de los años. El programa busca fortalecer el organismo antes, durante y después de los cambios propios de cada década, con ejercicios adaptados a las necesidades de cada rango etario.

Las entrenadoras certificadas Gabrielle Savary, Erin Barry y Patricia Greaves seleccionaron seis ejercicios clave para guiar a las mujeres en cada etapa. Según Women’s Health, estos movimientos cuentan con respaldo científico y procuran beneficios duraderos en la masa muscular, el equilibrio y la salud ósea.

Ejercicios recomendados a los 30 años

Durante la década de los treinta, el objetivo principal es crear hábitos saludables que sirvan de base para el bienestar futuro. El entrenamiento de fuerza en esta etapa contribuye al desarrollo de músculo y protege las articulaciones antes de que se manifiesten cambios asociados al envejecimiento.

Las sentadillas y planchas, ejercicios
Las sentadillas y planchas, ejercicios clave en los 30, construyen bases musculares y favorecen la estabilidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas recomendadas para mujeres de esta franja etaria priorizan el fortalecimiento de grandes grupos musculares, promueven una mejor postura y aumentan la resistencia. Las especialistas destacan el valor de combinar ejercicios multiarticulares y movimientos que desafían la estabilidad. Prácticas como sentadillas y planchas favorecen la mejora de la composición corporal y refuerzan el cuerpo de manera integral.

Ejercicios recomendados a los 40 años

En los cuarenta, el cuerpo experimenta transformaciones hormonales y requiere nuevas estrategias de cuidado. El entrenamiento de fuerza pasa a priorizar la densidad ósea y la estabilidad, abordando riesgos como la debilidad muscular y el dolor lumbar.

Erin Barry, entrenadora certificada y especialista en entrenamiento funcional, recomienda incorporar movimientos de empuje y ejercicios de equilibrio, tales como el peso muerto y las estocadas. Estas prácticas facilitan la conservación de la fortaleza ósea y permiten afrontar mejor el ritmo diario.

En los 40, el entrenamiento
En los 40, el entrenamiento de fuerza impulsa la densidad ósea y combate el dolor lumbar con estocadas y peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las indicaciones insisten en la importancia de la constancia: una rutina regular, junto con variaciones en los rangos de movimiento, ayuda a evitar el deterioro postural y mantiene la motivación.

Ejercicios recomendados a los 60 años

Con la llegada a los 60, la independencia funcional y la movilidad adquieren mayor relevancia. El entrenamiento de fuerza se vuelve fundamental para conservar la energía y la capacidad de realizar actividades cotidianas sin restricciones.

Patricia Greaves, entrenadora internacional especializada en salud femenina y envejecimiento activo, subraya la inclusión de ejercicios de bajo impacto y actividades que estimulan la coordinación, como saltos adaptados y desplazamientos laterales. Estos movimientos mejoran el equilibrio y la agilidad, permitiendo a las mujeres mantener su autonomía.

El circuito propuesto por Women’s Health consta de seis ejercicios enfocados en la resistencia muscular y en fortalecer la confianza durante los desplazamientos. El diseño permite que cada mujer lo adapte a sus capacidades y preferencias.

El entrenamiento de fuerza recomendado
El entrenamiento de fuerza recomendado a los 60 años preserva la energía y facilita la independencia funcional en las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de entrenadoras y Women’s Health coinciden en que el entrenamiento de fuerza produce un impacto positivo y duradero en el bienestar general. Ayuda a mantener la masa muscular y la salud ósea, beneficios avalados por la investigación científica.

Las rutinas propuestas son versátiles y pueden integrarse en programas personalizados o utilizarse como circuitos independientes. El trabajo regular con estos ejercicios refuerza la resiliencia, reduce el riesgo de caídas y favorece la autoestima en cualquier etapa de la vida.

De acuerdo con la guía de Women’s Health, cada movimiento responde a una necesidad específica: desde aliviar molestias lumbares en la mediana edad hasta potenciar la energía en etapas avanzadas. El objetivo es acompañar a las mujeres para que su salud física sustente sus metas y adaptaciones a lo largo del tiempo.

El inicio puede darse en cualquier momento: el compromiso con el movimiento prolonga la autonomía y refuerza la confianza en cada etapa.

